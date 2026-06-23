En París, un vídeo muestra a agentes de limpieza arrojando residuos al canal de Saint-Martin: lo que sabemos

El vídeo rápidamente se volvió viral y empujó al nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, a reaccionar. ¿El vídeo? En la que se ve un vehículo de mantenimiento y un agente de la ciudad de París limpiando las orillas del canal Saint-Martin… arrojando al agua residuos, latas, envases de alimentos y basura de todo tipo. Y esto mientras dicho canal lleva varios días abierto al baño debido a la ola de calor.

Filmada el domingo por la mañana antes de la Fête de la Musique, según el autor, un fotógrafo llamado Cyril Casagrande contactado por el HuffPost, la secuencia fue publicada en Instagram y fue vista más de 3,7 millones de veces este martes 23 de junio.

Abierto al baño desde el miércoles debido a la ola de calor, el Canal Saint-Martin, situado en el distrito 10 de la capital, fue invadido por cientos de personas que venían a refrescarse. Y que dejan huellas tras de sí.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, denunció el error y deploró, el lunes por la noche, una acción “. que no corresponde al procedimiento habitual de limpieza de espacios, diseñado precisamente para evitar la proyección de residuos al canal “. Explica que normalmente lo que hay que hacer es lo contrario, soplar hacia la acera antes de ser recogido por los agentes.

Antes de insistir en que este vídeo no reflejaba” Absolutamente no es el trabajo excepcional y la inversión de los agentes de limpieza. “. Más de 1.500 agentes estuvieron en cubierta específicamente para la noche de la Fête de la Musique, afirmó Emmanuel Grégoire, para retribuir a los parisinos “ una ciudad limpia y acogedora “. Agentes que también están acompañados por barcos de limpieza, en el puente el lunes por la mañana y varias veces a la semana.

Un trabajo que también quiso agradecer la alcaldesa socialista del distrito 10, Alexandra Cordebard sur X. Su trabajo merece nuestro respeto. “, dice ella.

Para el autor del vídeo, la reacción del municipio no está a la altura de lo filmado. “ Al reducir el vídeo al comportamiento aislado de un agente, creo que nos perdemos un poco el punto. », señala en Instagram, en un vídeo publicado el lunes por la noche. También insiste afirmando que la situación no era excepcional para el canal Saint-Martin y que era necesario señalar más con el dedo “ gestión general » de la zona.