Al menos 25 muertos, varias ciudades atacadas... Ucrania golpeada por uno de los ataques rusos más mortíferos del año





Al menos 25 personas murieron y más de 90 resultaron heridas el miércoles 19 de noviembre en uno de los ataques rusos más mortíferos en el oeste de Ucrania, mientras que el intento del presidente Volodymyr Zelensky de reiniciar las negociaciones de paz resultó en vano.

• Uno de los ataques más mortíferos del año.





El miércoles 19 de noviembre, Ucrania sufrió uno de los ataques más mortíferos del año, que tuvo como objetivo, en particular, las regiones occidentales de Ucrania (Lviv, Ivano-Frankivsk y Ternopil), que normalmente se salvan más debido a su distancia del frente. En Ternopil, al menos 25 personas murieron, entre ellas tres niños, y 92 resultaron heridas, según un nuevo informe de emergencia. Todavía se realizan búsquedas para encontrar supervivientes bajo los escombros de los edificios.













La administración regional de Ternopil llamó a los residentes a quedarse en casa y cerrar las ventanas debido al cloro en el aire. “seis veces” más alto de lo normal, relacionado con incendios y humo denso. Como en otros ataques, Rumanía, miembro de la OTAN y vecina de Ucrania, anunció que tuvo que despegar aviones de combate a causa de una nueva incursión de drones en su territorio.





• “Guerra del Terror”





Volodymyr Zelensky dijo que estos ataques demostraban que “La presión sobre Rusia fue insuficiente”. “Así son realmente los “planes de paz” de Rusia”bromeó el jefe de la diplomacia ucraniana, Andriï Sybiga. El canciller alemán, Friedrich Merz, denunció “una intensificación masiva” Ataques rusos. “Esto no tiene nada que ver con objetivos militares. Es puramente una guerra de terror contra la población civil ucraniana”.declaró durante una conferencia de prensa.









El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó en un comunicado publicado el miércoles: “particularmente consternado por el elevado número de víctimas civiles en Ternopil, una ciudad en el oeste de Ucrania situada a cientos de kilómetros de la línea del frente”. “El objetivo obvio y específico de la infraestructura energética llega justo cuando llega el invierno”denunció el Alto Comisionado, precisando que se trata de “Se documenta el sexto ataque a gran escala de este tipo” por su oficina en menos de dos meses.





• Zelensky espera que se reanuden las conversaciones













El deseo de Kiev de reanudar las negociaciones llega en un momento muy difícil para el ejército ucraniano. Una ciudad clave en el frente oriental, Pokrovsk, parece al borde de la caída. Los soldados rusos entraron en agosto en la región de Dnipropetrovsk (centro-este) y avanzan desde hace varios días en la región de Zaporizhia (sur), donde el frente está prácticamente congelado desde el verano de 2023.





• Una propuesta de paz que incluya cesiones de territorios ucranianos.













Desde su regreso al poder en enero, Donald Trump se ha presentado como mediador con Moscú en este conflicto, mientras que Washington ha sido un importante apoyo militar y financiero de Kiev desde 2022. Sus esfuerzos, sin embargo, no han desembocado en un cese de las hostilidades. Tras afirmar que, a su vez, estaba frustrado por Volodymyr Zelensky y luego por Vladimir Putin, el presidente estadounidense finalmente adoptó, en octubre, sanciones contra el sector petrolero ruso. Varias sesiones de conversaciones entre rusos y ucranianos en Estambul este año no han logrado producir avances importantes.





Rusia, que ocupa alrededor del 20% de Ucrania, exige que le ceda cinco regiones y que renuncie a unirse a la OTAN. Kiev se niega y exige el despliegue de tropas occidentales en el territorio que queda bajo su control, idea que Rusia considera inaceptable.