“El regreso al mercado de chabolas”: en medio de una ola de calor, el gobierno se dispone a reautorizar el alquiler de coladores térmicos

Criticado por su falta de preparación durante la primera ola de calor de mayo, el gobierno no mejora sus argumentos. En plena ola de calor, mientras muchas personas sufren en sus viviendas mal aisladas, el ejecutivo propone nada más y nada menos que reautorizar el alquiler de viviendas clasificadas F y G en el diagnóstico de eficiencia energética (DPE). Un declive ecológico repugnante, cuando en 2025 el 35% de los hogares sufrió frío y casi uno de cada dos hogares sufrió calor, en particular debido a un aislamiento deficiente, según un estudio de Ademe.

Esta medida forma parte de un proyecto de ley presentado este miércoles 24 de junio en el Consejo de Ministros y destinado a “relanzar la vivienda”un sector en crisis “se convirtió en una emergencia nacional”según el Ministerio de Ciudades y Vivienda. Anunciado en abril por el primer ministro Sébastien Lecornu, este texto se encuentra en el orden del día en medio de una ola de calor. Una coincidencia del calendario (“¿Quién podría haber predicho la crisis climática? (y por tanto la ola de calor, nota del editor) ? »parafraseando a Emmanuel Macron) que confunde la comunicación de un gobierno acusado de ceder a los intereses financieros de los propietarios en detrimento de los inquilinos y de la emergencia climática.

“Dado que la crisis de la vivienda se ha convertido en una verdadera bomba social, hemos decidido junto con el gobierno actuar con rapidez y firmeza, sin esperar a las próximas elecciones presidenciales”. alardeó Ministro de Vivienda, Vincent Jeanbrun de la Agencia France-Presse. El texto que propone incluye diez artículos cuyo objetivo es fomentar la construcción: Sébastien Lecornu se propone construir 2 millones de viviendas adicionales de aquí a 2030. “La ambición es construir mejor y más rápido para todos”resumimos en el Ministerio de Vivienda.

Para sacar al sector de la crisis, el ejecutivo decide revertir la prohibición del alquiler de coladores térmicos. El objetivo es claro: mantener o volver a poner en el mercado de alquiler entre 650.000 y 700.000 viviendas de aquí a 2028. Pero no se trata de hacerlo de frente, como intentó -en vano- el ex ministro de Economía Bruno Le Maire en 2023. La maniobra es más sutil: las viviendas clasificadas F y G pueden volver a ponerse en el mercado de alquiler… siempre que exista el compromiso del propietario de hacerlo. obras en un plazo de tres a cinco años, financiadas con los alquileres percibidos. “Es un pacto en el que todos ganan entre propietarios e inquilinos.elogiamos al Ministerio de Vivienda, que promete indemnizaciones y sanciones si las obras no son efectivas. El objetivo es provocar una ola de renovación. »

En cualquier caso, el proyecto de ley cuestiona la ley de clima y resiliencia, aprobada en 2021, que prohibía el alquiler de viviendas clasificadas G desde 2025 y F a partir de 2028. ¿Símbolo del salto ecológico hacia atrás? Incluso se prevé una exención si el trabajo es finalmente técnica o jurídicamente imposible… “Le damos tres años más a los propietarios con la condición de que se comprometan a trabajar, no es sólo un retraso en la fecha”nos defendemos en el Ministerio de Vivienda.

La prueba de que esta propuesta es buena, subraya un asesor de Jeanbrun, es apoyada más allá del ámbito macronista y de derecha. Cita al alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, que se declaró públicamente a favor del texto para “Date un poco de oxígeno” ; o incluso la patrona de los ecologistas Marine Tondelier, que sólo pide una reducción del alquiler del 30% si estas viviendas volvieran a ponerse en el mercado. El gobierno dice que está abierto a debatir sobre las garantías de que las obras serán realizadas por los propietarios. Se espera la adopción del texto para finales de año.

Sin embargo, no todos, especialmente en la izquierda, comparten esta opinión. “El gobierno prefiere la vitalidad de las cuentas bancarias de los propietarios a la salud de los inquilinos”abordó a la diputada rebelde Anaïs Belouassa Cherifi en la cadena X a finales de abril, recordando que “la crisis de vivienda es también una crisis de salud”. La primera ola de calor en mayo sólo alimenta la ira. El 26 de mayo, en la Asamblea Nacional, el diputado ecologista Sébastien Peytavie denunció “regreso al mercado de barrios marginales”.

El mismo día, todavía en el Palacio Borbón, la jefa de los diputados de La Francia Insumisa (LFI), Mathilde Panot, critica “la aberración absoluta” del anuncio del gobierno, destacando que los coladores térmicos del invierno son a menudo los hervidores térmicos del verano. “No contamos en absoluto con la macronía para estar a la altura de nuestro siglo”bromea. Sobre X, el ex diputado del LFI William Martinet va más allá: dado que las viviendas mal aisladas son “responsable” de miles de muertes cada año durante las olas de calor, afirma que “La macronia mata” no actuar lo suficiente para renovarlos.

Al día siguiente, en el Senado, aunque el ambiente era más tranquilo, las críticas no fueron menos ruidosas. “Anuncias prohibiciones y luego retrocedes”se enoja, el senador socialista Rémi Cardon, al verlo como una “día interminable” gran deterioro ecológico y social. “Doce millones de franceses en situación de pobreza energética siguen sufriendo la inacción pública”añade. “El gobierno debería pensar antes de tomar esta decisióncritica también Patrick Kanner, jefe de los senadores socialistas. Es tomar como rehén a una población pobre que se encontrará con 30, 40, 50 grados por la noche, es insoportable. » Mismo tono al inicio de la actual ola de calor. El 17 de junio, el senador ambientalista Daniel Salmon apoyó en una fórmula: “¡Tanto tiempo perdido, retroceso y desmoronamiento sistemático de las políticas climáticas! »