Zohran Mamdani “hace reyes” tras tres victorias en las primarias demócratas en Nueva York

Una onda de choque para el Partido Demócrata. Seis meses después de su llegada al Ayuntamiento de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani sigue queriendo reinventar el partido y desafiar a cierto establishment democrático.

Nueva demostración de fuerza este martes 23 de junio con la elección de tres candidatos de centro izquierda a los que apoyó abiertamente, en las primarias demócratas, en previsión de las elecciones al Congreso estadounidense de principios de noviembre.

Las victorias de Brad Lander, Claire Valdez y Darializa Avila Chevalier lo convirtieron en un “hacedor de reyes”, incluso si eso significaba distanciarse de aliados clave. Un objetivo: no necesariamente elegir más demócratas, pero “ mejores demócratas “, afirmó el martes durante los momentos finales de la campaña, informa CBS News. Para los medios estadounidenses, el socialista se basó en los resultados de una encuesta del Honan Strategy Group, que reveló que la mitad de los encuestados se declararon a favor de candidatos más jóvenes y progresistas, ” listo para desafiar al establishment del partido », como Zohran Mamdani.

Candidatos recién elegidos que comparten la agenda económica progresista del alcalde de Nueva York y piden el fin del apoyo estadounidense a Israel. Si hay que tomarse con cautela estas victorias (las circunscripciones obtenidas fueron aquellas en las que Zohran Mamdani obtuvo una gran ventaja en las elecciones municipales), su capacidad para transmitir su carisma político o su capacidad de asumir riesgos son elementos innegables, analiza el “New York Times”. Primarias en las que estuvo muy involucrado participando en mítines o anuncios publicitarios, rompiendo con sus antecesores.

Una manera de demostrar que su trabajo para conquistar el corazón de los habitantes nunca está realmente terminado: “(La campaña) puede (terminar), pero nuestro trabajo nunca ha girado en torno a una sola persona, un solo mandato o una sola elección”dijo durante una reunión pública el 18 de junio en el Kings Theatre de Brooklyn.

Durante su campaña municipal, marcada por una comunicación de estética muy pop, Zohran Mamdani diseñó un programa en torno al tema de la lucha contra el alto coste de la vida. Recientemente, anunció en particular la creación de una red de guarderías gratuitas y la reparación de más de 100.000 baches. También se felicitó por haber equilibrado su proyecto de presupuesto, que asciende a 125 mil millones de dólares.

Una hazaña posible gracias a la implementación de un impuesto “pied-à-terre”, dirigido a las viviendas de lujo desocupadas en la ciudad. “ Hoy cobramos impuestos a los ricos », protagonizó en un vídeo donde presenta el impuesto, del que espera recaudar 500 millones de dólares al año. También pudo beneficiarse del apoyo de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, quien acordó proporcionar 4 mil millones de dólares adicionales en financiación para la ciudad, además de los 8 mil millones de dólares ya prometidos.

Algunas promesas aún deben cumplirse. Los autobuses gratuitos prometidos por el alcalde de la ciudad no están incluidos en el presupuesto del año. Al igual que la reducción de los alquileres.

Trabajo en el que Zohran Mamdani tendrá que trabajar durante los tres años y medio que le quedan de mandato. Años en los que tendrá que seguir dejando su huella tanto en la capital como dentro del Partido Demócrata si quiere poder “ transformar el partido », como mencionó durante un mitin en Brooklyn el 18 de junio. En cualquier caso, estas victorias en Nueva York siguen siendo una señal seria enviada al establishment demócrata, que los republicanos tampoco ignorarán… Sin duda deseosos de explotarla.