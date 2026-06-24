El bulto de Ronaldo, los encantos del Ministro de Deportes: el informe de Trump sobre el Mundial

Muy lentamente (canta Bibie), el panorama de las fases finales comienza a tomar forma. Después de casi dos semanas de Mundial de 48 equipos –parecieron tres meses–, algunas selecciones ya se han clasificado: Alemania, Estados Unidos, México, Colombia… Y Francia, por supuesto, con la clasificación garantizada. Las predicciones van bien, los cálculos matemáticos también son complicados, con probabilidades de enfrentarse a los formidables españoles de Lamine Yamal. Y si los Bleus quedan terceros, ¿qué pasará? Y si, qué pasaría si… En resumen, antes del viernes, día del partido Francia-Noruega, es imposible saber cuál será el próximo partido de los tricolores. Dejemos de lado estos relatos boticarios responsables de algunas migrañas evitables durante las olas de calor y crucemos el Atlántico en busca de un resumen musical de lo que pasó en los estadios y fuera de ellos.

Los ‘bleus’ privados de su entrenador para el Francia-Noruega. ¿Quién apretará los (nuevos) dientes para la selección francesa hasta el final del partido del viernes? ¿O cruzar los brazos en el banco con buena fuerza y ​​tranquilidad para tranquilizar a sus seres queridos? Didier Deschamps, desconsolado por la muerte de su madre, no podrá estar presente en el último partido del grupo. El técnico, que vive su último Mundial al frente de los ‘bleus’, será sustituido por su suplente Guy Stephan. El martes, antes del inicio del entrenamiento, los jugadores guardaron un minuto de silencio en memoria de la madre del técnico. Sin rueda de prensa, día a puerta cerrada, es hora de volver a centrarse en el campo base de los Bleus después de las malas noticias.

En la redacción dudamos entre : “¡Mi ojo! », “Y mi c**, ¿eso es pollo?» O “¿Y yo soy la Reina de Inglaterra?» (como Philippe Katerine) para comentar esta información. En definitiva, no hace falta añadir más, nadie se deja engañar, las palabras de Gianni Infantino son suficientes por sí solas. El jefe de la FIFA afirmó que las “pausas para enfriar” del Mundial no benefician a nadie. la organizacion internacional “no genera absolutamente ningún beneficio” de estas interrupciones a pesar de las páginas publicitarias añadidas, argumentó. Y para agregar: “No hay ingresos adicionales para la FIFA porque todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación. Así que para nosotros no es un problema financiero. Para nosotros es una cuestión puramente deportiva. » En realidad ?

Si se llevan la Copa a casa (fácil Éstese lo concedemos), los Bleus tendrán derecho a un pequeño obsequio del Ministro de Deportes. Después de ofrecer amuletos antes de la marcha de la escudería francesa, Marina Ferrari prometió una nueva piedra de la suerte en caso de victoria. Estas piedras son metáforas de las estrellas, indicó a RTL el martes por la noche. Los dos primeros son azules y blancos: uno para el éxito y el otro contra el estrés. El último, que todavía está esperando en su escritorio, será… espera por ello -… rojo. Y si y solo “si nos devuelven la tercera estrella”.

¡Suuuu! Cristiano Ronaldo entra en la carrera por las estrellas. Criticado con razón durante el primer partido de Portugal, donde brilló con su empate, CR7 abrió su contra marcando dos goles contra Uzbekistán (victoria 5-0). Resultado: es recibido por las mismas personas que exigieron su salida del equipo titular. Tan descarado como siempre, el capitán de la Seleção das Quinas gritó “Ya estoy de vuelta” celebrando su doblete, señala el canal de noticias británico Sky Sport. Una declaración digna de Gilbert Montagné, que relanza su carrera con Star 80.

El pretencioso, sin embargo, fue acosado al final del partido por los periodistas que le preguntaron sobre su eterno rival Lionel Messi, autor ya de cinco goles y máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. “No me importan en absoluto los demás”respondió lleno de suero intergaláctico el delantero de 41 años que, en términos de palmarés, “sólo” se ha convertido en el portugués más prolífico en un Mundial. Cada uno tiene su propio nivel.

El regreso de “Lumumba Vea”, el icónico seguidor de la República Democrática del Congo (RDC). De él se habló mucho durante la Copa Africana de Naciones, Michel Nkuka Mboladinga, aficionado de la RDC, apareció de nuevo en las gradas el martes durante el partido ganado por Colombia (1-0). ¿Su especificidad? Imita la estatua de Patrice Lumumba, figura nacional de la independencia de su país asesinado en enero de 1961.

Ver a Michel Nkuka Mboladinga en las gradas de México no era una conclusión inevitable. El hombre no pudo obtener una visa debido a la epidemia de Ébola en la República Democrática del Congo. Una situación resuelta el martes, pero que no trajo suerte a los Leopardos. Nos despedimos de vosotros en la música, por supuesto, con una canción histórica congoleña: “Independencia chachachá”retransmitido por radio durante la retirada de los colonos belgas del país.