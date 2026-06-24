Francia se está asfixiando. Y no da el menor momento de respiro a los 44 millones de franceses duramente afectados, con temperaturas que superan los 40°C, especialmente en el oeste del país y ya superaban los 25°C a las 5 de la mañana de este miércoles 24 de junio, según Météo France.

El martes, 1.800 escuelas estaban cerradas y cerca de 8.000 habían adaptado sus horarios, afirmó el ministro de Educación, Edouard Geffray, una cifra que va en aumento. El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, declaró por su parte que las obras deberán detenerse al mediodía en varios departamentos en alerta roja.

“ Tendremos que acelerar una cierta cantidad de cosas. Y muy claramente, debemos decirnos que tenemos un muro de inversiones frente a nosotros. », afirmó Monique Barbut, ministra de Transición Ecológica, que habló por primera vez desde su nombramiento en France Inter. Suficientes para demostrar maniobras mientras el Gobierno sigue siendo señalado, acusado de no haber actuado lo suficiente ante la ola de calor, ni con suficiente antelación. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” es el punto caliente de este enésimo día abrasador.

Casi 68.000 hogares se quedaron sin electricidad este miércoles por la mañana en el sur de Finisterre, debido a un incidente relacionado con el calor en un transformador de la red RTE, anunció la prefectura. En el momento más álgido del incidente, casi 106.000 hogares del departamento bretón se vieron afectados. Se trata del primer recorte de esta magnitud desde el inicio de la ola de calor.

“ El origen del incidente es accidental y está relacionado con el intenso calor que se observa actualmente. Este incidente no causó heridos. », Declaró la prefectura en un comunicado de prensa. Finisterre, como otros 57 departamentos, se encuentra este miércoles en alerta roja por ola de calor.

“Por razones técnicas, RTE no podrá conectar los hogares afectados durante el día; las conexiones se realizarán, como muy pronto, al final del día”subrayó, los EHPAD privados afectados “se beneficiarán de los generadores”.

Entre 44°C en Herbier, 41°C en Pau o Toulouse o 41,3°C en Rennes, el martes batió récords de calor. 339 más precisamente, lo que convierte a este día en el más caluroso que ha experimentado el país desde que comenzaron los registros meteorológicos en 1947. Temperaturas que superan las registradas durante la letal ola de calor de 2003.

Récords que ya podrían batirse este miércoles, donde todavía se espera un calor intenso. Este miércoles por la mañana, el termómetro ya marcaba entre 20 y 26°C a las 5 de la mañana, según Météo France. A partir de las 7 de la mañana se registraron nada menos que 30°C en Córcega, con una sensación de 35°C.

Una ola de calor que llega al extremo norte del país, con la puesta en alerta roja de Aisne, Somme, Norte y Paso de Calais a partir del mediodía.

La situación es por el momento. “normal” a escala nacional en los hospitales franceses ante la excepcional ola de calor que se está produciendo, declaró este miércoles el Ministro de Sanidad, mencionando sin embargo la desprogramación “dirigido” de atención y aumentos locales en visitas a los departamentos de emergencia. “Hoy la situación (…) es normal en términos de hospitalizaciones”declaró Stéphanie Rist en France info, mientras una ola de calor, ahora considerada comparable al episodio emblemático de 2003, invadía Francia.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció el martes un refuerzo de la movilización del sistema sanitario, activando el llamado plan Orsan en el nivel 2 sobre 4. Esto incluye, por ejemplo, la desprogramación de las operaciones. “en último caso”.

Actualmente, “Hay algunas desprogramaciones específicas”explicó Stéphanie Rist, pero “No estamos para nada en el momento de una desprogramación masiva o nacional”. El ministro también expresó un “ pequeño aumento en las visitas a la sala de emergencias » a nivel nacional, pero con aumentos más marcados en determinadas regiones, que no detalló.