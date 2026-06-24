Epidemia de ébola: un médico diagnosticado en Francia con una carga viral “muy baja”… Lo que sabemos

Primer caso de Ébola en Francia. Un médico humanitario que regresó de la República Democrática del Congo (RDC), actualmente afectada por una gran epidemia, fue diagnosticado positivo en territorio francés, anunció este miércoles 24 de junio el Ministerio de Sanidad.

Por primera vez en Francia, pero las autoridades sanitarias quieren dar tranquilidad: el paciente fue aislado a su regreso y tiene una carga viral baja.

El Ministerio de Salud “Confirma (miércoles) la identificación de un primer caso positivo de enfermedad por el virus del Ébola en el territorio nacional”dijo en un comunicado de prensa, precisando que el paciente se encontraba aislado.

Se trata de un médico de la ONG Alima, que fue “Regresando de una de las zonas de circulación del virus en la República Democrática del Congo”donde la fiebre hemorrágica, a menudo mortal, ataca gravemente, afirmó el ministerio.

el paciente “Abordé un avión desde Kinshasa estando casi asintomático: dolores de cabeza”. Así que subió al avión, sin más síntomas que dolor de cabeza. Su condición luego cambió. “ligeramente deteriorado durante el vuelo”. Llegó a París el martes.

Por su parte, la ONG Alima dijo que busca “comprender cómo pudo haber ocurrido la contaminación” mientras que a los trabajadores humanitarios normalmente se les ordena permanecer en cuarentena durante tres semanas después de entrar en contacto con casos infectados. “Desde el inicio de nuestra intervención se han establecido condiciones de prevención de la contaminación para proteger a nuestros equipos”asegura Alima en un comunicado de prensa.

A su regreso a Francia, el médico fue “atendidos inmediatamente en un establecimiento especializado”dijo el miércoles el Ministerio de Salud, que no precisó la ubicación geográfica. El hombre se encuentra “en condiciones estables”. “Se tomaron todas las medidas de precaución (..) a su llegada al territorio”, dijo el ministerio.

Este paciente fue aislado “tan pronto como llegue” y transferido “en condiciones seguras para evitar cualquier riesgo de contaminación”en un hospital, un “establecimiento sanitario de referencia” donde fue atendido “según estrictos protocolos de bioseguridad”dijo el Ministerio de Salud.

Más precisamente, el médico humanitario fue internado en un “cámara de doble flujo”es decir con ventilación autónoma, equipada con equipos según “protocolos dedicados”como es el caso de los pacientes que padecen “Enfermedad infecciosa altamente transmisible”.

Médico diagnosticado con carga viral “muy débil”aseguró el Ministerio de Salud. Las personas que pudieron haber estado en contacto con este paciente – que viajó en el vuelo AF736 Kinshasa de Air France – París según “Ouest-France” – son “bajo identificación”. Se les ordenará aislamiento domiciliario durante tres semanas según “vigilancia cuidadosa”.

La situación es monitoreada. “muy cerca” por el Primer Ministro. Y las autoridades sanitarias están “totalmente movilizado” por un “monitoreo permanente” de la situación, según el ministerio.

“El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha evaluado el riesgo de infección para los residentes europeos y los viajeros que se dirigen a zonas de tráfico activo como bajo y muy bajo para la población europea en general”recuerda el Ministerio de Sanidad. Los expertos en salud pública creen ampliamente que el riesgo de transmisión de la epidemia sigue siendo bajo en todo el mundo, debido a la naturaleza relativamente no contagiosa del virus del Ébola.

Esta es la primera vez que se diagnostica un caso de Ébola en Francia. Durante una gran epidemia anterior, que afectó a África occidental a mediados de la década de 2010, se presentaron dos casos en territorio francés, pero sólo después de haber sido diagnosticados en el extranjero.

Por otra parte, varios casos fueron diagnosticados en suelo americano y británico, en pacientes que regresaban de países afectados por la epidemia. Sin embargo, estos precedentes siguen siendo tranquilizadores, ya que no han dado lugar a ningún diferencial duradero.

El caso francés es el primero identificado fuera del continente africano de esta epidemia que afecta también a Uganda y se trata de una cepa rara del virus, conocida como Bundibugyo, contra la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

La OMS indicó a mediados de junio que la transmisión de la epidemia se está acelerando en la República Democrática del Congo a pesar del refuerzo de las medidas de respuesta sanitaria. Según cifras oficiales, se han registrado 896 casos, de los cuales 232 han fallecido, pero muchos expertos consideran probable que la magnitud esté subestimada y que la epidemia afecte a regiones muy remotas.