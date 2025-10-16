Trump saluda el “amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente” en un discurso en la Knesset que se desvía del guión





Como es habitual, el presidente estadounidense, Donald Trump, que habló ante el Parlamento israelí este lunes 13 de octubre, día de la liberación de los rehenes tras la firma de un acuerdo de alto el fuego, no se ciñó a su guión. Sin embargo, comenzó su intervención mencionando, tras el acuerdo entre Israel y Hamás firmado el pasado jueves, “El amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”. “Después de tantos años de guerra y de peligros incesantes, hoy el cielo está en calma, las armas y las sirenas se han silenciado, el sol sale en una tierra santa, finalmente en paz. Una tierra y una región que, si Dios quiere, vivirá en paz por la eternidad”añadió.









“Este no es sólo el fin de una guerra, es el fin de una era de terror y muerte (…) Y el comienzo de una gran concordia y armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Estoy profundamente convencido: este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.añadió. Antes de continuar las digresiones durante un discurso que duró más de una hora.





• Un saludo a Steve Witkoff, Jared Kushner, Ivanka Trump y Marco Rubio





Frente a los diputados del Knesset, elogió extensamente su “amigo” Steve Witkoff, uno de sus enviados especiales, relata detalladamente sus negociaciones de horas de duración con el presidente ruso Vladimir Putin, sin mencionar que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han deteriorado. “Es un gran hombre de negocios. Pero conozco a muchos grandes empresarios. Es un gran negociador y un gran tipo”.elogió a Donald Trump. “Todos lo aman”aseguró el presidente estadounidense, que presentó a su enviado especial como un “Henry Kissinger que no divulga nada”. Kissinger, asesor de seguridad nacional y luego secretario de Estado durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford, fue un negociador brillante y un maestro en la filtración de información para servir a sus intereses.





Donald Trump luego mencionó a Jared Kushner, su yerno “¿Quién adora tanto a Israel que (s)una hija convertida »así como Ivanka Trump. “Están muy felices. Finalmente, creo que están felices”se jactó ante los miembros de la Knesset. “Jared fue muy útil”concluyó el presidente estadounidense sobre el papel de su yerno como enviado especial durante las negociaciones.









Donald Trump continuó su lista de agradecimientos con Marco Rubio, un hombre “afilado” Y “respetado” quien, según él, pasaría a la historia como “el mayor secretario de estado” Americano. El republicano incluso elogió a Pete Hegseth, el secretario de Defensa, antes de explicar por qué cambió el título de Hegseth a “Secretario de Guerra”. “Es incluso mejor de lo que podríamos haber imaginado”aseguró Donald Trump.





• Homenaje a Netanyahu





Donald Trump rindió homenaje a Benjamin Netanyahu, llamándolo un ” pareja “luego agregando: “No es el hombre más fácil de tratar, pero eso es lo que lo hace grande”. “Muchas gracias Bibi, buen trabajo”le dijo al Primer Ministro israelí desde el podio. Al interrogar al presidente israelí, Isaac Herzog, Donald Trump sugirió que se concediera el indulto al primer ministro, procesado en su país por corrupción.









“Tengo una idea. Señor Presidente (Isaac Herzog, nota del editor)¿Por qué no concederle el perdón? Este pasaje no estaba previsto en el discurso (…) Pero me gusta este señor”afirmó el presidente estadounidense en su discurso. “Le guste o no, fue uno de los más grandes presidentes en tiempos de guerra, verdaderamente uno de los más grandes. Y los puros y el champán, sinceramente, ¿a quién le importa? ». “Veo lo popular que eres, eres un hombre muy popular, ¿y sabes por qué? Porque sabes ganar»volvió a decir el presidente estadounidense, dirigiéndose a Benjamín Netanyahu.





• Biden y Obama denigrados





El presidente Trump aprovechó su discurso ante la Knesset para denigrar a sus dos predecesores demócratas, Joe Biden y Barack Obama, entre aplausos. Acusó a la administración Biden de no aprovechar los Acuerdos de Abraham, dos tratados de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, por un lado, y entre Israel y Bahréin. Luego culpó a Barack Obama por firmar el acuerdo nuclear con Irán, sin señalar que Irán cumplió en gran medida cuando Trump se retiró del mismo en 2018. Sobre Irán, dijo: “Estamos listos cuando tú lo estés” para negociar.





• Dos diputados comunistas evacuados durante el discurso.





Dos parlamentarios del partido comunista Hadash, Ofer Cassif y Ayman Odeh, fueron escoltados fuera de la Knesset por portar carteles que decían “¡Reconozca Palestina!”. » durante el discurso de Donald Trump. Las fuerzas de seguridad los rodearon rápidamente y los evacuaron de la sala principal del Parlamento mientras otros parlamentarios aplaudían para distraer la atención del incidente. Después de que le pidieran que continuara, Trump frunció los labios antes de decir: “Fue muy efectivo. »









Ayman Odeh, uno de los dos diputados, escribió en las redes sociales que los discursos pronunciados en la Knesset no absolverían al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza”. Luego agregó: “Aquí hay dos pueblos y ninguno se irá”.