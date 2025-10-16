“No desempaquéis las cajas demasiado rápido”, “sin comentarios”… Las reacciones del mundo político al gobierno de Lecornu II





La Francia insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (RN) prometieron una vez más, el domingo 12 de octubre, censurar al gobierno de Lecornu II, mientras que el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, y la jefa de los ecologistas, Marine Tondelier, se contentaron con una reacción lacónica que reflejaba su consternación. Panorama de las reacciones políticas al día siguiente de las nominaciones.





• “La censura se acerca”, advierte LFI





La líder de los diputados del LFI, Mathilde Panot, criticó duramente el nuevo equipo ministerial recién anunciado, creyendo que era la señal de una “Macronía cada vez más aislada y atrofiada”. “Un consejo para los recién llegados: no desempaquen sus cajas demasiado rápido. Se acerca la censura y la partida de Macron seguirá”les dijo en la red social









Para el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado rebelde Eric Coquerel, se trata de “de un gobierno puramente macronista como el presupuesto que enviará a la Asamblea el martes por la mañana”llamando a no dejarse engañar por “ciertos nombres” allá “crear “sociedad civil””.





• La RN pide disolución “lo más rápido posible”





La líder del RN Marine Le Pen anunció la presentación, el lunes, de una moción de censura contra el gobierno de Lecornu II. “El Presidente de la República debe anunciar lo antes posible la disolución de la Asamblea Nacional”añadió la líder de extrema derecha, asegurando que unas elecciones anticipadas conducirían a una victoria de su partido.









• Olivier Faure: “Sin comentarios”





El jefe de los socialistas Olivier Faure respondió con un simple tuit: “Sin comentarios” (sin comentarios, en francés).









En BFMTV, Pierre Jouvet, secretario general del PS, estimó “que hubo” allá “No se están dando muy buenas señales”. Recordó que sin la suspensión de la reforma de las pensiones anunciada en la declaración de política general del martes, “El PS censuró al gobierno que caería en el proceso”.





Efectivamente, el Primer Ministro pronunciará su declaración de política general el martes por la tarde en la Asamblea Nacional, confirmó el lunes a RTL la nueva portavoz del gobierno, Maud Bregeon. El proyecto de presupuesto para 2026 se adoptará esa misma mañana durante el Consejo de Ministros, con “un objetivo de déficit más bajo” al 5% del PIB, indicó también Maud Bregeon.









El PS tiene en gran medida las claves de la supervivencia de este gobierno, hasta el punto de que todas las oposiciones lo amenazan con la censura.





• Marine Tondelier: “Todos entienden lo que pienso”





El jefe de Ecologistas Marine Tondelier escribió en X: “No haré comentarios esta noche. Todo el mundo entiende lo que pienso. »









El diputado François Ruffin, irónicamente sobre el anterior gobierno de Lerconu, que duró catorce horas, escribió en X: “No habrá comentarios antes de las 9:45 de la mañana, hora de ver si el gobierno sobrevive a su propio nombramiento. »





Del lado de los comunistas, el senador y candidato a alcalde de París, Ian Brossat, estimó en la misma red social que es “de otro gobierno macronista más: una vieja colección de puro techno, de LR (Los republicanos) gente expulsada, ambiciosa y sin principios y su inevitable montón de problemas ». En particular, apuntó a Rachida Dati, también candidata a la alcaldía de la capital, reelegida en el Ministerio de Cultura a pesar de estar implicada en dos procesos judiciales.