Trump rehabilita al príncipe heredero saudita MBS, entre la defensa del asesinato de Khashoggi y acuerdos jugosos





Cañón, guardia a caballo, alfombra roja, sobrevuelo de aviones de combate… El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció el martes 18 de noviembre una espectacular rehabilitación al príncipe heredero saudita, Mohammed Ben Salman (“MBS”), durante su primera visita a Washington desde el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi.









Lejos de la frialdad de su predecesor demócrata, Joe Biden, que quiso tratar al líder saudí en “paria”El republicano recibió a su invitado en la Casa Blanca, donde ambos líderes firmaron importantes acuerdos en materia de defensa y energía. Donald Trump defendió especialmente a su invitado a propósito del periodista Jamal Khashoggi asesinado en 2018 en Estambul por un comando de agentes de Arabia Saudita.





• Trump halaga y engatusa a “MBS”





Preguntado por la prensa sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que daña desde hace tiempo las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, Donald Trump defendió en gran medida la causa del príncipe heredero saudí. “Te refieres a una persona extremadamente controversial. A mucha gente no le gustó este hombre del que estás hablando, te guste o no, pasaron cosas, pero él (Mohammed Ben Salmane, nota del editor) no sabía nada.”declaró en la Oficina Oval.









“Y podemos dejarlo así. No es necesario que avergüences a nuestro invitado haciéndole esa pregunta”.añadió, visiblemente furioso con el periodista de ABC que había formulado la pregunta. “Hoy tenemos en la Oficina Oval a un hombre extremadamente respetado, un viejo amigo, un muy buen amigo. Estoy muy orgulloso del trabajo que ha realizado. Lo que ha hecho es increíble, tanto en términos de derechos humanos como en todo lo demás”.había declarado también el presidente americano al inicio de su reunión.





En una entrevista con CNN poco antes, la viuda del periodista asesinado, Hanan Elatr Khashoggi, había juzgado “muy doloroso” La visita a Washington de “MBS”, recibido como un jefe de Estado. También indicó que esperaba la ayuda de Donald Trump para obtener un acuerdo financiero con Riad en este asunto. “Por el momento no he recibido respuesta”sin embargo, admitió.





• El asesinato de Khashoggi, un “gran error”





Por su parte, “MBS” habló de un episodio “doloroso” para Arabia Saudita. “Hemos tomado todas las medidas necesarias para llevar a cabo la investigación”añadió, sin embargo. “Es doloroso y un gran error. Y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que esto no vuelva a suceder”.dijo. Luego, la viuda de Jamal Khashoggi lo desafió. “El príncipe heredero dijo que lo sentía, por lo que debería reunirse conmigo, disculparse y compensarme por el asesinato de mi marido”escribió Hanan Elatr Khashoggi en la red social









Crítico del poder saudita tras haber estado cerca de él, Jamal Khashoggi, residente en Estados Unidos, fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de su país en Estambul por un comando de agentes de Arabia Saudita. Su cuerpo desmembrado nunca fue encontrado. Aunque directamente implicado en la investigación de los servicios estadounidenses, “MBS” nunca estuvo entre las personas sancionadas por Washington.









Tras negar el asesinato, Riad acabó afirmando que había sido cometido por agentes sauditas actuando en solitario. Tras un juicio opaco en Arabia Saudita, cinco saudíes fueron condenados a muerte y otros tres a penas de prisión. Desde entonces, las penas de muerte han sido conmutadas.





• Trump niega cualquier conflicto de intereses familiar en Arabia Saudita





Como suele ocurrir desde el inicio del segundo mandato de Trump, las relaciones diplomáticas van acompañadas de contactos familiares y vínculos financieros. Los hijos del presidente y su yerno, Jared Kushner, que desempeña un papel de mediación informal en Oriente Medio, hacen negocios con Arabia Saudita. El inquilino de la Casa Blanca, sin embargo, negó cualquier conflicto de intereses. “No tengo nada que ver con los asuntos de mi familia, eso lo dejé”. aseguró. “Lo que mi familia está haciendo es muy bueno. Hacen negocios en todas partes. Han hecho muy poco con Arabia Saudita. De hecho, estoy seguro de que podrían hacer mucho, y todo lo que han hecho ha sido muy bueno”.añadió.









• Acuerdos sobre energía nuclear civil, aviones de combate e inteligencia artificial.





Donald Trump accedió a las insistentes demandas de Arabia Saudita. Los dos estados han ratificado un “declaración conjunta” sobre la energía nuclear civil que “crea la base jurídica para una cooperación por valor de miles de millones de dólares durante varias décadas” Y “realizado de conformidad con estrictas normas de no proliferación”según el ejecutivo estadounidense.





Además, Donald Trump “dio luz verde” a futuras entregas del F-35, Aviones de combate estadounidenses avanzados como parte de un “acuerdo de defensa” bilateral, según la misma fuente.









Riad y Washington finalmente firmaron un acuerdo que otorga a la monarquía petrolera, que busca diversificar su economía, “acceso a sistemas americanos de vanguardia” de inteligencia artificial al tiempo que protege estas tecnologías de “cualquier injerencia extranjera”. Estados Unidos está tratando de garantizar que China, a la que Arabia Saudita es cercana, no tenga en sus manos las últimas innovaciones estadounidenses en chips.





• Inversiones en Estados Unidos y los Acuerdos de Abraham





El príncipe heredero saudí no llegó a Washington con las manos vacías. Prometió a Donald Trump invertir masivamente en Estados Unidos. “Creemos en el futuro de (…) América. Creo, señor Presidente, que hoy y mañana podemos anunciar que aumentaremos estos 600 mil millones a casi un billón de dólares para inversiones.dijo en la Oficina Oval, un gesto que el presidente estadounidense acogió con agrado.





MBS, por el contrario, pospuso las cosas ante una petición insistente de Donald Trump, que deseaba que Arabia Saudita se uniera a los Acuerdos de Abraham, su gran proyecto para normalizar los vínculos entre los países árabes e Israel. “Queremos ser parte de los Acuerdos de Abraham. Pero también queremos asegurarnos de que el camino hacia una solución de dos Estados esté claramente trazado”.mientras que Israel rechaza cualquier creación de un Estado palestino, afirmó el príncipe heredero. Añadió que tenía “una discusión constructiva” sobre este tema con Donald Trump y que “Trabajaremos en ello para garantizar que podamos crear las condiciones adecuadas lo antes posible para lograrlo”.