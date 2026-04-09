Trump quiere un aumento gigantesco del gasto militar y de seguridad

Publicado el 4 de abril de 2026 a las 10:10 horas, actualizado el 4 de abril de 2026 a las 10:16 a.m. Lectura: 3 min.

El proyecto de presupuesto para 2027, anunciado el viernes 3 de abril por la presidencia estadounidense a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, haría que el gasto militar de Estados Unidos se disparara hasta 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros) el próximo año, según documentos publicados por el ejecutivo.

Esto sería un récord en la historia reciente de la principal potencia mundial si el Parlamento, actualmente controlado estrechamente por el partido del presidente republicano, valida la propuesta tal como está.

El aumento sería precisamente de 445 mil millones de dólares respecto al presupuesto de defensa fijado para 2026. “apoya la agenda de “paz a través de la fuerza” del presidente Trump”según la Casa Blanca.

El gasto no militar caería globalmente un 10% en 2027, afirmó el ejecutivo estadounidense. Se prevén recortes en varios programas que la Casa Blanca critica por promover enfoques progresistas en materia de género, noción rechazada por la derecha radical estadounidense, en materia de discriminación racial o sexual, cuya realidad cuestiona el ejecutivo estadounidense, o en materia de cambio climático, cuya existencia niega Donald Trump.

Ciertos gastos sociales, educativos o relacionados con la salud se reducen significativamente en este proyecto orquestado por el director de presupuesto Russell Vought. Aplica los principios establecidos en el ultraconservador “Proyecto 2025”, del que fue idea.

En sus planes, la principal agencia pública de investigación médica, los Institutos Nacionales de Salud (NIH), ve recortado su presupuesto en 5.000 millones de dólares. Los proyectos de ayuda al desarrollo o asistencia humanitaria también ven reducidos sus fondos en varios miles de millones de dólares, según el proyecto detallado publicado el viernes.

Este último, en cambio, prevé aumentar significativamente el gasto vinculado a la política antiinmigración de Donald Trump, así como a otras misiones de seguridad.

La Casa Blanca pide, por ejemplo, dedicar 152 millones el próximo año al proyecto de reapertura de la famosa prisión de Alcatraz, tan querida por el presidente estadounidense.

Esta solicitud de financiación, incluida en la propuesta de presupuesto de la Casa Blanca para 2027, cubriría el primer año de trabajo para transformar la antigua prisión en una “instalación penitenciaria segura y de última generación”según las autoridades.

El sitio de noticias políticas Axios, citando a funcionarios de la administración, informó que la apertura de un complejo penitenciario de máxima seguridad, el nivel más alto de seguridad para una prisión, requeriría una construcción completamente nueva, lo que elevaría el costo total a unos 2 mil millones de dólares.

Estados Unidos ya tiene, con diferencia, el mayor presupuesto de defensa del mundo.

El instituto de investigación Peter G. Peterson había identificado en 2024 los países con mayor gasto militar. El de América pesa más que el de los nueve Estados que le siguen en el ranking juntos.

“Y ahora Trump quiere que gastemos más que los 34 PAÍSES QUE DETRÁS DE NOSOTROS”criticó en Bluesky al demócrata electo Mark Pocan.

Este proyecto de presupuesto de defensa se publica después de más de un mes de guerra contra Irán, que costaría hasta 2.000 millones de dólares al día, según supieron los medios estadounidenses, tras reuniones entre parlamentarios y representantes gubernamentales.

El proceso legislativo promete ser arduo, especialmente con la fecha límite de mitad de período en el horizonte.

Algunos conservadores del campo de Donald Trump se oponen a un proyecto de presupuesto que no contribuirá en nada a reducir la gravísima deuda pública estadounidense, que ya supera los 39 billones de dólares. Y un senador republicano ya ha indicado que se opondría al proyecto, por razones constitucionales.

“Apoyo las acciones del presidente para defender nuestros intereses de seguridad nacional en Medio Oriente. Pero debemos mantener los ojos bien abiertos a la historia y a la Constitución”.escribió este senador de Utah, John Curtis, en X.

“Aunque apoyo mantener nuestro estado de preparación y reponer nuestras reservas, no puedo aprobar la financiación de nuevas operaciones militares sin una declaración formal de guerra del Congreso”.añadió.

Representantes de la oposición demócrata, que espera recuperar el control del Congreso durante las elecciones de noviembre, también criticaron la petición del ejecutivo.

“Los estadounidenses quieren gasto en salud, no gasto en guerra”protestaron los demócratas electos en la Cámara de Representantes, que forma, junto con el Senado, el Parlamento estadounidense.