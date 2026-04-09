Se desestima el procedimiento por un “presunto” estupefaciente

LFI denuncia un “Naufragio mediático y jurídico” : el procedimiento relativo “el presunto hallazgo de un producto estupefaciente” en los asuntos de su eurodiputada Rima Hassan durante su detención policial hace una semana fue destituida.

La información fue anunciada por primera vez este jueves 9 de abril por el abogado del eurodiputado, Vincent Brengarth, en un comunicado de prensa. La fiscalía de París confirmó entonces que había procedido a la clasificación sin más medidas porque “las investigaciones no revelaron ningún delito suficientemente grave”.

“No voy a repetir simplemente la verdad”publicado en la red social “Se están estudiando denuncias sobre medios de comunicación y personalidades que difundieron esta información falsa”. En otras publicaciones denuncia la “naufragio ético” de BFM-TV que, según señaló, se transmitió “12 diademas en 4 horas” el día de su detención policial contra uno y “sin excusas” después del anuncio de la clasificación sin más acciones. “Terminaremos en los tribunales”le dice al canal continuamente. También promete nuevas revelaciones: “Este asunto está lejos de terminar y nadie me silenciará. »

Interrupción del procedimiento. “pone fin definitivamente a la difusión, desde hace varios días, de informaciones falsas que dañan gravemente la reputación de Rima Hassan, así como la del partido político al que pertenece”subraya por su parte Vincent Brengarth. Este último recuerda que Rima Hassan “siempre ha sido categórico” sobre el hecho de que era “una compra perfectamente legal para uso médico, atestiguada por un recibo en una tienda de CBD en Bruselas del que ella proporcionó inmediatamente los datos de contacto”.

EL “Por tanto, las numerosas filtraciones observadas en la prensa parecen aún más indignas y tienen graves consecuencias”señala el abogado del eurodiputado. En sus ojos, “No se trata de una simple clasificación sin acción sino de una situación de extraordinaria gravedad”. Allá “La divulgación de información falsa en el marco del procedimiento confirma de hecho la existencia de procesos injustos e ilegales, de hecho manipulaciones, destinadas deliberadamente a perjudicar a Rima Hassan: las autoridades deben sacar todas las consecuencias”insiste Me Brengarth.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, acudió al frente el miércoles y explicó que se había puesto en contacto con la Inspección General de Justicia a propósito de estas filtraciones, en respuesta a una pregunta del diputado del LFI, Thomas Portes, que pedía la salida del portavoz del Ministerio de Justicia, Sacha Straub-Kahn. Le “Canard Enchaîné” afirma que este último habría interactuado con varios periodistas durante la audiencia de Rima Hassan y discutido el contenido de su custodia policial. Este magistrado denunció “falsas acusaciones de Le Canard Enchaîné” y a su vez presentó una denuncia por difamación, así como por “insultos antisemitas inaceptables” del que desde entonces sería el objetivo.

Me Brengarth destaca sin más esta clasificación que, según él, “aniquila la legalidad, credibilidad e imparcialidad del procedimiento que dio lugar a la remisión de Rima Hassan al tribunal penal”.

La France insoumise denunció en un comunicado de prensa una “Naufragio mediático y jurídico”demostrando “el alcance de la camarilla política y las payasadas legales a las que Rima Hassan y La France insoumise han sido sometidos desde hace varios meses”.

Para la formación de Jean-Luc Mélenchon, “El gobierno debe ahora tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se ponga fin inmediatamente a estos métodos y que se restablezcan urgentemente las normas básicas del Estado de derecho en nuestro país”. LFI también recuerda que ya se ha puesto en contacto con Arcom, el regulador de medios, “sobre este trato difamatorio de los medios”.