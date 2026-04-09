Tras el alto el fuego, el gobierno refuerza la ayuda “focalizada”

¿Ven los automovilistas la luz al final del túnel? Desde el alto el fuego anunciado durante la noche del martes al miércoles entre Estados Unidos e Irán, que prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, los precios del petróleo cayeron alrededor de un 15%, situándose por debajo de los 100 dólares por barril. Novedades que deberían seguir rápidamente en el surtidor, con una reducción de los precios de “De 5 a 10 céntimos en los próximos días”según el presidente de la Unión Francesa de las Industrias del Petróleo (UFIP), entrevistado por France Info. El día X, el primer ministro Sébastien Lecornu pidió que se bajaran los precios “tan rápido como subieron”anunciando la creación de una “plan de control” para evitar que los actores del sector “aprovecha esta crisis”. Ante el Senado, pidió una reducción de “Fin del fin de semana, principios de la próxima semana. »

Esta mejora, más que bienvenida después de un mes de aumento vertiginoso de los precios de la gasolina, no garantiza una salida duradera de la crisis. La situación geopolítica sigue siendo extremadamente inestable y se espera que las consecuencias del bloqueo de las últimas semanas sobre el suministro duren “al menos hasta…