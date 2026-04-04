Trump quiere golpear “duro” a Irán, cuatro ataques iraníes en Israel…

Los bombardeos en Oriente Medio se intensificaron este jueves 2 de abril por la mañana desde ambos bandos, un día después del discurso bélico del presidente estadounidense Donald Trump.

El miércoles por la noche, Donald Trump afirmó, durante su primer discurso a la nación desde el inicio del conflicto, que Estados Unidos estaba “cerca de llenarse” sus objetivos en la guerra contra Irán, pero que continuarían atacando al país “con extrema dureza” durante otras dos o tres semanas. “ Vamos a llevarlos de vuelta a la edad de piedra a la que pertenecen”.dijo.

El presidente de Estados Unidos pregonó sus victorias. “decisivo” Y “abrumador” obtenido por Estados Unidos, reafirmando que los ataques eran necesarios para impedir que Irán tuviera un arma nuclear.

Donald Trump amenazó una vez más con atacar la infraestructura energética de Irán, diciendo que, en ausencia de un acuerdo, Estados Unidos “golpeó muy fuerte y probablemente simultáneamente a cada una de sus centrales eléctricas”.

El presidente estadounidense también pidió a los países dependientes del Estrecho de Ormuz que “cuidarse” para resolver el bloqueo de Irán de esta ruta marítima

El ejército israelí indicó esta mañana que estaba contrarrestando cuatro salvas de misiles procedentes de Irán, dos de las cuales se produjeron después del discurso del inquilino de la Casa Blanca.

Después del primer ataque, por la noche, la policía dijo que fueron llamados para ” varios “ sitios afectados en el centro de Israel, y los informes de los medios de comunicación cifran el número en nueve sitios. Cuatro personas resultaron levemente heridas, según informaron los medios de comunicación citando a los socorristas.

Según los medios israelíes, los daños observados en una zona especialmente extensa se deben al uso de municiones de fragmentación, que explotan en vuelo y dispersan las submuniciones. Irán e Israel se acusan mutuamente de utilizar bombas de racimo.

Apenas casi seis horas después de informar del primer ataque, el ejército israelí volvió a indicar (y por cuarta vez) que había “misiles identificados lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”. “Los sistemas de defensa están en acción para interceptar la amenaza”escribió en Telegram. No se ha publicado ningún informe inmediato sobre posibles víctimas o daños tras los últimos ataques.

El ejército iraní prometió ataques. “abrumador” contra Estados Unidos e Israel, tras el discurso de Donald Trump.

“Con confianza en Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta vuestra humillación, vuestro deshonor, vuestro arrepentimiento final y vuestra rendición”declaró el comandante operativo del ejército, Khatam al-Anbiya, en un comunicado difundido por la televisión estatal. “Esperen acciones aún más abrumadoras, más amplias y más destructivas. »

El precio del barril de petróleo Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, subió más de un 4% el jueves, situándose por encima de los 105 dólares, y el barril de WTI, de referencia estadounidense, subió más de un 3%, hasta superar los 103 dólares, cuando ambos tenían una tendencia a la baja antes del discurso de Donald Trump.

Las bolsas asiáticas, que la víspera habían abierto en verde tras el optimismo de los mercados europeo y neoyorquino, también se recuperaron tras el discurso del presidente americano. En Tokio, el Nikkei cayó un 1,5% y el Hang Seng de Hong Kong perdió un 1% hacia las 4:10 horas (hora de París).

“Defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos (…) intervenir activamente contra las amenazas relacionadas con misiles y drones »dijo el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos la madrugada del jueves X, sin especificar de dónde procedían estos dispositivos.

Un hombre de Bangladesh murió el día anterior por los escombros de drones interceptados cerca del Estrecho de Ormuz.

Irán respondió a Donald Trump el miércoles que el Estrecho de Ormuz permanecería cerrado a sus “enemigos”.

Para ello, el Reino Unido organizará el jueves una reunión virtual de representantes de una treintena de países dispuestos a movilizarse para restablecer y garantizar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho una vez finalizadas las hostilidades.

Un artista franco-libanés, que perdió a sus padres en un ataque israelí contra un edificio residencial en Beirut a finales de 2024, anunció que se pondría en contacto con la justicia francesa para abrir una investigación sobre “crimen de guerra”.

Siete civiles, entre ellos el padre y la madre del artista, de 87 y 77 años, murieron en el bombardeo de su edificio de 12 pisos en el distrito de Noueiri, en el centro de la capital libanesa, el 26 de noviembre de 2024, afirmó. Este bombardeo tuvo lugar “A pocas horas de que entre en vigor el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah”añadió.

Una investigación de este tipo sería la primera, señala Mᵉ Clémence Bectarte: “Hasta la fecha no se ha abierto ningún procedimiento judicial, ni en el Líbano ni en el extranjero” sobre los ataques llevados a cabo por Israel en el Líbano entre octubre de 2023 y noviembre de 2024.