“Somos Bally Bagayoko”

Podemos estar totalmente en desacuerdo con la Francia rebelde, cuestionar sus posiciones, luchar contra sus ideas. Ésta es la regla del juego democrático. Pero el torrente de odio actual contra Bally Bagayoko y otros alcaldes negros recientemente elegidos no es de este orden. Esto no es un debate. Esta es una descalificación.

Una descalificación por insulto, por sospecha, por animalización. Una descalificación, sobre todo, por quienes son y no por lo que hacen.

Desde su elección, funciona el mismo mecanismo: distorsión de las palabras, insinuaciones, ataques racistas explícitos o apenas disimulados. Los remitimos a una supuesta alteridad irreductible, los reducimos a un origen, a un color, a una supuesta naturaleza. Como si su legitimidad política pudiera ser cuestionada en nombre de su propia identidad.

Éste es el meollo del problema. Y es profundamente antirrepublicano. Porque la República sólo reconoce a los ciudadanos. No jerarquiza membresías, no asigna individuos a una esencia.

Sin embargo, debemos afrontar los hechos: lo que está sucediendo hoy no es un accidente. Esta es la punta de un iceberg. Un racismo difuso, persistente, estructurado por un imaginario heredado de nuestra historia colonial. Un racismo que no siempre pronuncia su nombre, pero que resurge tan pronto como algunas personas cruzan los umbrales del poder.

Porque algo nuevo está sucediendo.

Durante varios años, ha ido surgiendo gradualmente una generación de funcionarios electos de barrios de clase trabajadora, a menudo descendientes de inmigrantes. Debemos reconocer a LFI por haber contribuido a esta transformación, al traer a las instituciones rostros que allí vimos muy poco.

Estos funcionarios electos no son irreprochables. Cometerán errores. Habrá que criticarlos, impugnarlos y combatirlos políticamente. Pero hoy eso no es lo que está en juego. Lo que estamos atacando no es su acción. Es su propia existencia en el campo político.

Y esta experiencia no es aislada. Es ampliamente compartido y forma una condición transpartidista común. Afecta tanto a un funcionario electo del LFI como a un líder de derecha como Othman Nasrou, que también ha regresado recientemente a sus orígenes extranjeros. Prueba de que el problema no es una línea política. Es una división más profunda.

Entonces no, no es la lucha de una “nueva Francia” contra una “vieja”. Es una lucha más esencial y que siempre comienza de nuevo: la de una Francia enfrentada a su promesa republicana. Porque ahí reside el verdadero universalismo. En el reconocimiento de esta condición compartida por todos aquellos que, en un momento u otro, han sido excluidos de la mesa de la igualdad: mujeres, minorías religiosas, víctimas del antisemitismo y tantos otros.

Cuando hablamos de Bally Bagayoko, escuchen, estamos hablando de nosotros, los franceses. Hablamos de la incapacidad de nuestra sociedad para aceptar plenamente a cada uno de sus hijos. Hablamos de la frágil frontera entre la crítica legítima y la estigmatización. En realidad, estamos hablando de lo que estamos dispuestos a tolerar y de lo que debemos luchar decididamente.

Somos Bally Bagayoko.

Porque lo que hoy se le niega a él, se lo puede negar a otros. Porque lo que se ataca en él es una determinada idea de República. Y porque en el fondo, no se trata sólo de él. Se trata de nosotros.

Said Benmouffok Es concejal de París, cofundador de la Place publique.