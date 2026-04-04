Buque cisterna ruso de GNL a la deriva en el Mediterráneo “fuera de control”, falló el remolque

Publicado el 2 de abril de 2026 a las 17:45 horas. Lectura: 1 min.

Las autoridades libias anunciaron este jueves 2 de abril el fracaso de la operación para remolcar el buque ruso de GNL Arctic Metagaz, a la deriva en el Mediterráneo desde que fue alcanzado por “explosiones” a principios de marzo y que Libia quiere mantener alejada de sus costas.

La Autoridad de Puertos y Transporte Marítimo de Libia dijo en un comunicado que el remolque no pudo llevarse a cabo debido a la “condiciones climáticas difíciles” : “ráfagas de viento de hasta 40 y 50 nudos y olas de 5 metros de altura”.

El buque metanero está ahora “fuera de control”dijo la Autoridad de Puertos y Transporte Marítimo de Libia. ella advirtió “todos los buques, unidades marítimas y autoridades competentes” de esta avería, por lo que se mantendrán alejados del buque y reportarán inmediatamente cualquier fuga o humo que observen.

La autoridad portuaria de Libia declaró la noche del 3 al 4 de marzo que el barco había sido alcanzado por “explosiones repentinas seguidas de un violento incendio, que finalmente provocó su hundimiento” al norte del puerto de Sirte.

Pero según las notificaciones oficiales enviadas a los navegantes por las autoridades maltesas, no se ha hundido por completo. La Compañía Nacional Libia de Petróleo (NOC) tenía previsto, en colaboración con el grupo italiano Eni, remolcar el buque metanero hasta un puerto libio.

Pero el temor a un desastre ecológico convenció a las autoridades libias a remolcarlo lejos de la costa libia. “para reducir el riesgo de contaminación de la costa libia”.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, el barco contenía, en el momento de su abandono, 450 toneladas de fueloil pesado y 250 toneladas de diésel, así como una importante cantidad de gas natural.

Rusia había acusado a Ucrania de haber atacado, con drones navales lanzados desde la costa libia, el Arctic Metagaz, un buque metanero de 277 metros de largo que partía de Murmansk, en el noroeste de Rusia, y transportaba gas natural licuado (GNL) a Port Said, en Egipto.

Los 30 miembros de la tripulación del buque cisterna de GNL fueron rescatados y desde entonces el buque ha quedado abandonado y a la deriva entre Malta y Libia. Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, no se ha pronunciado sobre las acusaciones rusas.