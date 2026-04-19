Trump provoca la ira de los religiosos estadounidenses tras la publicación de una imagen que lo representa como Jesús

Ante la indignación de la derecha religiosa estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, borró el lunes 13 de abril una imagen que lo representaba como Jesús en su red Truth Social, asegurando que en realidad era él como médico.

Si el asunto es delicado, es porque el futuro líder octogenario –que se autodenomina cristiano pero no pretende ser particularmente practicante– se benefició de un apoyo considerable de cristianos conservadores y evangélicos durante sus mandatos.

La imagen publicada durante la noche del domingo al lunes muestra a Donald Trump envuelto en una toga roja y blanca con un halo de luz en sus manos y colocando una palma en la frente de un hombre postrado en cama, rodeado de gente que lo mira.

Inspirándose en los códigos de la pintura cristiana, la escena incluye atributos patrióticos americanos como el águila, el estandarte estrellado, un soldado de uniforme, un avión de combate o la Estatua de la Libertad.

La imagen fue publicada poco después de un virulento mensaje del presidente estadounidense contra el Papa León XIV, quien el sábado criticó duramente la guerra en Irán. El lunes, Donald Trump volvió a atacar al pontífice nacido en Chicago, creyendo que “mostró una gran debilidad ante la delincuencia y otras cosas”.

La imagen no fue del agrado de varias figuras de la derecha cristiana, quienes rápidamente denunciaron una representación “blasfemo”. “Esto es más que una blasfemia. Es un espíritu del anticristo »la ex funcionaria electa trumpista Marjorie Taylor Greene se indignó en la cadena X, rompiendo con el presidente. “Trump atacó al Papa porque se opone con razón a la guerra de Trump en Irán. Luego publicó una foto de sí mismo como si estuviera tomando el lugar de Jesús”.continuó.

“No sé si el presidente quiso ser jocoso, si está bajo los efectos de sustancias o qué otra explicación podría dar a esta escandalosa blasfemia. Debe eliminar este mensaje de inmediato”dijo también Megan Basham, escritora y presentadora de podcasts conservadora, generalmente cercana a Donald Trump.

El lunes por la tarde, Donald Trump tuvo que dar marcha atrás y eliminar la publicación de su cuenta de Truth Social. Antes de explicarlo, delante de la cámara, durante un discurso improvisado delante de su oficina junto a una repartidora de bocadillos. “No fue una actuación (en Jesucristo, nota del editor). Fui yo. Lo publiqué y pensé que era yo”reaccionó el presidente estadounidense. “Se supone que soy yo, como médico, el que trata a la gente. Y yo trato a la gente. Los cuido mucho”añadió, refiriéndose a la Cruz Roja.

Donald Trump ya ha utilizado imágenes religiosas en sus publicaciones: en mayo de 2025 publicó en su plataforma un retrato suyo con atuendo papal generado por inteligencia artificial, tras decir que “Me gustaría ser Papa”. Según Matthew Taylor, investigador de la Universidad de Georgetown, Donald Trump abrazó la retórica religiosa aún con más fervor después de su intento de asesinato en julio de 2024.

“Muchos simpatizantes de derecha ya se oponían a la guerra en Irán, y una brecha estaba creciendo dentro de su base católica, pero las denuncias del Papa León corren el riesgo de erosionar aún más esa base”al igual que la publicación de esta imagen considerada blasfema, explica este especialista en nacionalismo cristiano a la Agence France-Presse.

La historiadora de la Universidad Calvin, una institución cristiana, Kristin du Mez, matiza sin embargo la observación. Si afirma que los partidarios religiosos de Donald Trump “distanciarse de lo que es claramente una blasfemia”sin embargo no detecta “el más mínimo indicio de que dejarán de apoyarlo”mientras que las elecciones de mitad de mandato se celebrarán en noviembre.