nuestros tres favoritos del programa Time to Watches

Maison Alcée podría describirse como un OHVI (objeto relojero no identificado). Esta pequeña empresa, fundada en 2020 en Reims por la joven ingeniera en física fundamental Alcée Montfort con su marido Benoît, no diseña relojes, sino relojes de alta gama, llamados Persée y disponibles en cinco versiones. ¿Lo más sorprendente? Cada Persée se vende como un kit, de modo que el afortunado comprador tiene el placer de montarlo él mismo, en unas diez horas. Sobre el papel, la propuesta parecía un desafío, sobre todo porque el precio de una “caja de reloj”, que incluye 233 componentes, 17 herramientas y un bonito libro/instrucciones, ronda los 10.000 euros.

Pero Alcée Montfort, que se inició en Hermès y TAG Heuer, creyó en ello y los clientes la siguieron. Premiado en 2023 con el premio Audacity en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHP), Montfort regresa al salón Time to Watches con una propuesta inteligente: una fase lunar que se injertará en la Persée existente. Suficiente para permitir a los primeros entusiastas añadir esta complicación (¿la más poética de todas?) a su reloj sin desmontarlo por completo: sólo es necesario cambiar algunas piezas. Fabricado en latón y acero, el módulo lunar está pulido y martillado por el lado frontal y satinado por el lado de la batería. Los cráteres están hechos a mano y la constelación de Perseo aparece, grabada y dorada, contra un cielo azul medianoche. El avance lunar se produce todos los días al mediodía, durante un ciclo de 29,5 días.

En tres años de comercialización (2023, 2024 y 2025), Alcée Montfort y su pequeño equipo, todavía radicado en Champaña, han fabricado 300 ejemplares de Persée, con más del 95% de componentes “made in France”. El Persée Gold, el de gama más alta, está limitado a 25 ejemplares, mientras que las versiones Nuit, Azur y Douce llegarán a los 500 ejemplares. En cuanto al Persée Fantôme (25 ejemplares en colaboración con el sitio de relojería estadounidense Hodinkee), se evaporó en menos de cuatro horas… Es comprensible: para los amantes de los relojes, un poco soñadores y con una buena cuenta bancaria, el Persée es una maravillosa locura.

◗ Casa Alcée, Fase Lunar, complicación adicional para reloj Persée, 18 componentes, relojería de latón y acero inoxidable, 1.800 euros.

El fascinante Pulse60 de Dominique Renaud se presentó en la feria Time to Watches de Ginebra. DOMINICA RENAUD

Cuando la industria relojera acelera la frecuencia de sus calibres, Dominique Renaud la frena. Con su última creación, Pulse60, alcanza incluso la frecuencia récord de 60 latidos por minuto, la frecuencia de un corazón humano en reposo. Originaria de Besançon, esta figura de la alta relojería contemporánea formó un dúo excepcional con Giulio Papi en los años 1980 y 1990. Bajo el nombre de Renaud & Papi, estos dos “fabricantes de motores” crearon una treintena de movimientos complicados para los más grandes: Audemars Piguet, IWC, A. Lange & Söhne, Richard Mille. Sus caminos entonces se separaron. Después de un largo eclipse, Dominique Renaud relanzó un proyecto relojero con el joven virtuoso Julien Tixier. Aquí está por fin bajo su propio nombre, a sus 66 años, con este fascinante Pulse60 presentado en Time to Watches.

La relojería siempre ha dudado entre las altas y las bajas frecuencias. En el siglo XVIIImi siglo, los cronómetros marinos laten lentamente. La situación cambia en el siglo XX.mi siglo, cuando el reloj de pulsera se desarrolló y se industrializó: su frecuencia aumentó poco a poco para resistir mejor los microchoques de la vida moderna (correr, dar un portazo, aplaudir). Así, hoy en día, en la mayoría de los relojes, el volante (la pequeña rueda que oscila para dividir el tiempo) realiza cuatro o cinco viajes de ida y vuelta por segundo. Si un péndulo que late rápidamente es pequeño, ligero y vuelve rápidamente a su lugar después de un impacto, también es frágil, se desgasta rápidamente y consume mucha energía.

Para el Pulse60, Renaud ha elegido un único recorrido de ida y vuelta por segundo con un volante de 20 milímetros (un tamaño grande para un reloj, en el espíritu de los cronómetros marinos). Este “gigante” gira lentamente, absorbe las sacudidas sin pestañear y mantiene su precisión. ¿Y por qué nadie lo había logrado antes? Porque, hasta entonces, un gran péndulo corría el riesgo de girar demasiado y terminar golpeando el mecanismo que debía reiniciarlo. Para superar este bloqueo técnico de tres siglos de antigüedad, Dominique Renaud ha rediseñado todo el mecanismo. Completamente.

◗ Dominique Renaud, Pulse60, 40 mm de diámetro, movimiento de fábrica de cuerda manual, frecuencia de 1 Hz (es decir, 7200 alternancias/hora), caja de titanio o de oro rosa y titanio, correa de caucho intercambiable, 49 000 francos suizos (sin IVA) para el modelo de titanio; 59.000 francos suizos (sin IVA), por el de oro rosa y titanio.

PAC-MAN de Krayon, un reloj limitado a 15 piezas que mezcla complicación solar y cultura pop. KRAYÓN

En 2025, su modelo Anyday, una increíble agenda mecánica capaz de mostrar un mes entero de un vistazo, ya había sorprendido al mundo de la relojería. Y aquí está el equipo de Krayon llegando a Time to Watch con… PAC-MAN. La casa de Neuchâtel, fundada por el ingeniero relojero Rémi Maillat, es una de las más punteras del panorama independiente: ha ganado dos premios en el GPHP, en particular por Anywhere, una complicación que calcula mecánicamente la salida y la puesta del sol en cualquier lugar de la Tierra. En este mismo movimiento se injerta PAC-MAN, el pequeño personaje amarillo, héroe de la cultura pop de los años 1980, que sustituye al sol. El principio no cambia: el ciclo día/noche se calcula según una ubicación elegida por el propietario, pero es PAC-MAN quien avanza en el dial de 24 horas, devorando puntos y frutos a lo largo de la carrera solar. Al anochecer se activa el modo noche. Luego, a medianoche, los fantasmas se vuelven azules, como en el juego.

Rémi Maillat y su compañero Fei Hou, pareja tanto en la vida como en el taller, rinden maravillosamente un homenaje a sus recuerdos de infancia, él en las salas recreativas suizas, ella frente a su primer ordenador en Pekín. Los 15 ejemplares de esta creación “Métiers d’art” presentan una esfera de ónix pulido, que alberga el laberinto, los fantasmas y las frutas compuestos por Fei Hou, pintados a mano y diferentes según cada pieza. ¡Viva el glotón amarillo!

◗ Krayón, PAC-MAN39 mm de diámetro, movimiento de manufactura de cuerda manual, caja de platino, correa de aligátor, serie limitada de 15 piezas, precio a consultar.