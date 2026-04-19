¿Cuál es la situación en el Estrecho de Ormuz tras los anuncios de Trump?

¿Está completamente bloqueado el paso del Estrecho de Ormuz? Desde el inicio de la guerra desencadenada el 28 de febrero por una ofensiva israelí-estadounidense, Irán bloqueó este estrecho estratégico para el comercio mundial y estableció derechos de paso para cruzarlo que podrían mantenerse. El domingo 12 de abril, tras el fracaso de las conversaciones con Teherán en Pakistán, el ejército estadounidense anunció el bloqueo de los puertos iraníes a partir de este lunes a las 16 horas. (hora de París), incluidos los puertos situados en el estrecho. Una escalada de tensiones que encierra un poco más la zona y preocupa a los mercados.

Este lunes, Donald Trump amenazó con ” destrucción “ Todo “barco de ataque rápido” Fuerza iraní que fuerza el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán. “Si alguno de estos barcos se acerca un poco más a nuestro BLOQUE, será inmediatamente DESTRUIDO”. escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. Un poco más tarde, el inquilino de la Casa Blanca indicó en la misma cadena que “Ayer pasaron 34 barcos por el Estrecho de Ormuz, con diferencia el número más alto desde que comenzó este absurdo cierre”. Sin embargo, no habló sobre el bloqueo que teóricamente había comenzado.

Del lado iraní, las autoridades denunciaron un acto ” ilegal “ de “piratería”. La República Islámica ha advertido que atacará los puertos de sus vecinos del Golfo si “la seguridad de los puertos de la República Islámica (…) fue amenazado.

Los anuncios del presidente estadounidense han provocado que los precios del petróleo se disparen nuevamente y han sumido de nuevo a los mercados mundiales en la incertidumbre. Wall Street abrió a la baja, tras lo ocurrido en las bolsas asiáticas y europeas este lunes. Alrededor de las 15:45 horas. (hora de París), el Dow Jones cayó un 0,73%, el índice Nasdaq perdió un 0,39% y el índice más amplio S&P 500 cayó un 0,35%. Las bolsas europeas transcurrieron la sesión en números rojos: al mismo tiempo, París cayó un 0,76%, Frankfurt perdió un 0,85%, mientras que Londres sufrió pérdidas más modestas (-0,38%).

“Presumiblemente, la intención de Trump es intentar privar a Irán de sus ingresos por exportaciones y obligar a sus principales importadores de petróleo, particularmente China, a presionar a Teherán para que levante su bloqueo del estrecho”. de Ormuz, analiza el think tank Soufan Center de Nueva York.

Este lunes por la tarde, el Secretario General de la ONU llamó “todas las partes” respetar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz, declaró a la prensa su portavoz, Stéphane Dujarric, sin mencionar ningún nombre de país.

Horas antes, China, que depende en gran medida de Irán para su suministro de petróleo, pidió el restablecimiento del transporte marítimo gratuito. “sin obstáculos” En este pasaje estratégico para el comercio global, particularmente en el de hidrocarburos, una petición también presentada por Turquía y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Qatar, por su parte, llamó a no utilizar las rutas marítimas como medio de “negociación”y la agencia marítima de la ONU destacó que ningún país tiene el derecho legal de bloquear el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Si, como era de esperar, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apoyó el bloqueo estadounidense, Londres declaró que no lo apoyaba y Madrid consideró que no. “sin sentido”. “Es un episodio más en toda esta deriva a la que nos han conducido” denunció la ministra española de Defensa, Margarita Robles, durante una entrevista en la televisión pública española.

Francia, por su parte, anunció la próxima organización con el Reino Unido de una “Conferencia con países dispuestos a contribuir” a una misión “pacífico destinado a restaurar la libertad de navegación” en el estrecho una vez “según lo permita la situación”, o sin un vínculo directo con la iniciativa americana.