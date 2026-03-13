Trump promete que la guerra en Medio Oriente terminará “pronto” y que Teherán está listo para luchar “todo el tiempo que sea necesario”





¿Terminará pronto la guerra en Oriente Medio? Esto es lo que sugirió Donald Trump durante una conferencia de prensa en Miami el lunes 9 de marzo por la tarde, después de diez días de guerra entre Estados Unidos e Israel y Irán.









Estas afirmaciones fueron inmediatamente desestimadas por Teherán, que aseguró que el conflicto terminaría cuando su ejército ideológico, la Guardia Revolucionaria, lo decidiera.









Muy criticado en Estados Unidos y atrapado por el aumento de los precios de los combustibles, Donald Trump aseguró que “ la guerra terminará pronto » durante una conferencia de prensa, la primera en diez días de ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Sin embargo, no especificó un plazo. También dijo que el conflicto era “ con mucha antelación » en el cronograma de cuatro a cinco semanas que había mencionado anteriormente.





El presidente de Estados Unidos amenazó con atacar a Irán ” mucho más fuerte » si Teherán « tomó al mundo como rehén » bloqueando el suministro de petróleo a la región a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL). Las amenazas parecen haberse cumplido el martes por la noche, ya que en Teherán se produjeron varias explosiones sin que se identificara inmediatamente a los objetivos. Al mismo tiempo, continúan los ataques israelíes en el Líbano, que han provocado el desplazamiento de casi 760.000 personas, según el gobierno libanés.









El ejército estadounidense anunció que Estados Unidos había atacado más de 5.000 objetivos en diez días, entre ellos más de cincuenta barcos iraníes.





El Pentágono ha informado de que aproximadamente 140 miembros del servicio estadounidense han resultado heridos desde el inicio de la guerra, incluidos 8 ” Todavía se le considera gravemente herido.









“ También levantaremos ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para reducir los precios (…) hasta que las cosas mejoren “, declaró a la prensa, después de hablar por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Donald Trump no precisó las sanciones ni los países afectados. ” Después, ¿quién sabe? Quizás no tengamos que devolverlos (sanciones, nota del editor). Habrá tanta paz “, añadió.









Ya el miércoles, Washington concedió una exención a la India, autorizándola a importar petróleo ruso durante un mes, incluso desde barcos bloqueados por las sanciones. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró al día siguiente: estudiar » la posibilidad de ampliar el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso « para aliviar el mercado » el momento del conflicto. Moscú dijo que estaba discutiendo este tema con Estados Unidos. Pero esa relajación plantea un dilema para Estados Unidos, que se esfuerza desde 2022 por limitar la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania.









Los precios del petróleo cayeron un 10% este martes 10 de marzo, tras las palabras de Donald Trump quien aseguró que la guerra con Irán es “casi” finalizado. El lunes, el barril de Brent había subido durante la sesión a 119,50 dólares y el WTI a 119,48 dólares, superando los 100 dólares por primera vez desde 2022, lo que provocó un fuerte aumento de los precios de los combustibles, en Francia y en otros países.









El presidente estadounidense aseguró inicialmente que este aumento de precios era “ un pequeño precio a pagar por la paz y la seguridad ” mundial. Dio un giro inesperado el lunes por la noche.









Teherán afirmó el martes que estaba dispuesto a luchar” tanto tiempo como sea necesario » contra Estados Unidos e Israel, contradiciendo a Donald Trump. “ Somos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra. “, respondieron el martes los Guardias Revolucionarios, el ejército ideológico de la República Islámica. El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, añadió que las negociaciones con Washington ” ya no están en la agenda “.





Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró el martes X que la República Islámica “No buscaba un alto el fuego”en el undécimo día del conflicto en Oriente Medio. “ Creemos que el agresor debe ser castigado y se le debe dar una lección que le disuada de atacar a Irán nuevamente”.justificó. Además, Irán pide a la ONU que “Condenar explícitamente la agresión” de Israel y Estados Unidos.









El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, ha advertido que el Estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico, seguirá intransitable mientras dure la guerra.





El lunes por la tarde, los Guardias Revolucionarios pidieron a los países árabes y europeos que expulsaran a los embajadores estadounidense e israelí para obtener acceso al Estrecho de Ormuz.