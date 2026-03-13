El 68% de los municipios sólo tiene una lista para las elecciones municipales… y por tanto ya sabe el nombre de su alcalde





Poco suspenso. En vísperas de la primera vuelta de las elecciones municipales, más de dos tercios de los municipios tienen, según datos del Ministerio del Interior, comentados por el sitio Maire-info y el Senado Público, una sola lista en competencia. De hecho, los habitantes de unos 23.700 municipios franceses (es decir, el 68% de los municipios) ya conocen… ¡el nombre de su futuro alcalde! Tres días antes de la primera ronda…









¿A qué se debe esta incongruencia democrática? A la conjunción de dos elementos, uno histórico y humano, el otro reciente y político. Empecemos por lo obvio, especialmente para los residentes de pueblos pequeños: tener una sola lista municipal no es, en sí mismo, nada nuevo, ¡especialmente en pueblos pequeños! Confeccionar una lista de vecinos dispuestos a comprometerse con el municipio ya resulta a veces complicado (¡prueba de ello, 68 municipios no tienen candidatos este año!), por lo que crear varias listas multiplica las dificultades. Y en un período en el que el compromiso ciudadano con la comunidad no está realmente en aumento… Sólo que hasta ahora, el método de votación municipal, especialmente para los municipios con menos de 1.000 habitantes, dejaba mucho más margen para lo inesperado. La votación municipal, denominada “mayoría multinominal en dos vueltas”, preveía, para los municipios pequeños, la posibilidad no sólo de presentar listas incompletas (menos candidatos que puestos en el consejo municipal), o incluso candidaturas aisladas, sino que, sobre todo, autorizaba la “mezcla”. Es decir, la posibilidad de tachar los nombres de determinados candidatos y sustituirlos por otros, ¡incluso personas que inicialmente no eran candidatos! Un “jueguito” que ha dado mucha sal a las elecciones en cuestión… y que podría incluso, en casos extremos, hacer fracasar al cabeza de lista. Por tanto, persistía un poco de suspenso.









Pero desgraciadamente, tras una serie de reformas que reducen el umbral de este sistema de votación para los municipios cada vez más pequeños (menos de 30.000 habitantes en 1964, menos de 3.500 en 1982, menos de 1.000 en 2013, etc.), la ley del 21 de mayo de 2025 elimina esta particularidad y alinea el método de votación de los municipios de menos de 1.000 habitantes en el mismo sistema que el resto. municipios. El nuevo sistema de votación es una “votación por lista de paridad proporcional”. En otras palabras: ahora votamos por una lista (fin de candidatos aislados y de mezcla) que también debe ser igualitaria (alternando, por tanto, una mujer – un hombre, o al revés, en el modo de listas llamado “chabadabada”, en referencia a la famosa película de Claude Lelouch “Un hombre y una mujer”).









El objetivo loable es obviamente abrir los concejos municipales a las mujeres (y funciona: ¡la proporción de candidatas ha aumentado claramente!), pero las consecuencias son múltiples. Porque ahora es necesario presentar listas completas, es decir con un número de candidatos igual al número de concejales que forman parte del consejo municipal (con un matiz muy ligero para los municipios de menos de 1.000 habitantes, ya que se consideran listas completas las listas que incluyen hasta dos candidatos menos que el número teórico de concejos municipales, etc.). Esto hace que la creación de listas sea doblemente complicada: no sólo es necesario encontrar suficientes candidatos en total, sino también encontrar suficientes candidatas mujeres para que la lista sea equitativa. Evidentemente, se trata de un problema importante, si hemos de creer al senador LR de Oise Olivier Paccaud, que explica en el sitio web del Senado público que “es complicado encontrar suficientes mujeres” Y “menciona el caso de las listas creadas con dolor, porque hubo que destituir a hombres, porque había demasiados hombres entre los diputados”. Por lo tanto, a menudo es una hazaña lograr confeccionar una lista que cumpla con los criterios, así que dos…









Pero con una lista única, sin mezclas (cualquier modificación de la lista ahora se considerará voto nulo) ni candidaturas aisladas, estamos en la situación actual en la que se conocen los alcaldes, incluso antes del inicio de la votación. “Lo cual no es bueno. Porque la campaña ya terminó. El tipo ya fue elegido… va a interesar menos al votante”.preocupa Franck Dhersin, senador de Horizons du Nord, en el sitio web del canal.





De hecho, la votación no prevé que se alcance un quórum (un mínimo de votos para validar la elección), por lo tanto, como escribe “La Voix du Nord” a sus lectores “Una sola papeleta en las urnas podría ser suficiente para validar la elección”. Lo que no anima realmente a la gente a desplazarse, y podría impactar fuertemente en la abstención… Porque una vez conocido el nombre de su alcalde y de sus concejales, sólo queda la belleza del “acto ciudadano” de ir a votar para darles legitimidad… o para oponerse a ellos (mediante un voto en blanco o nulo). Pero en ambos casos el impacto será sólo simbólico.



