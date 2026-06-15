Trump prefiere las MMA, Curazao en la historia, el español autorizado por la FIFA: boletín de la Copa del Mundo de Trump

En la quinta jornada del Mundial de 2026, Irán entrará en competición contra Nueva Zelanda, un día después del anuncio de un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El partido deberá disputarse en Los Ángeles donde, por falta de visas, los jugadores iraníes viajarán de ida y vuelta durante el día desde su campamento base en México.

La víspera, Alemania jugó su primer partido contra la nación más pequeña clasificada: Curazao, una isla caribeña donde viven alrededor de 150.000 habitantes. Un partido que Donald Trump no vio. ¿Sabía siquiera que estaba ocurriendo? –, el presidente estadounidense celebrando su 80 cumpleaños durante una velada de MMA en la Casa Blanca. Aquí está la información principal para recordar de las últimas 24 horas.

Curazao hace una entrada sensacional a la historia del fútbol. Por primera vez clasificada a un Mundial, la isla caribeña logró marcar su primer gol de la historia ante Alemania. En el minuto 21, tras un disparo bloqueado del delantero Jürgen Locadia, el centrocampista Livano Comenencia tomó el balón con la zurda y lo envió al arco lateral de Manuel Neuer. Imparable. Si el curaco (sí, sí, es la buena gente de Curazao) no impidió la derrota por 7-1, tal vez empujó a varios curiosos a mirar dónde se encuentra su país. Para los que tengan pereza: la isla, que depende de los Países Bajos, se encuentra frente a la costa de Venezuela. Información geográfica que no debería hacer las delicias de Donald Trump, también conocido como el secuestrador del dictador venezolano.

¡Donald Trump, de hecho, se regaló una velada de MMA en la Casa Blanca! Porque ya ves, si el presidente no es un aficionado al fútbol (ni siquiera asistió al primer partido de la selección de Estados Unidos), le encantan las peleas entre dos hombres sin camiseta. Así, con motivo de su 80 cumpleaños, celebró siete reuniones cara a cara en un octágono instalado en el césped de la Casa Blanca, símbolo sagrado de la democracia estadounidense. Una cierta idea de América…

Popular sobre todo entre los jóvenes, un electorado que contó en su regreso al poder, el MMA encarna al extremo su gusto por la virilidad desinhibida. “Son las personas más duras que jamás conocerás”se jactó de los luchadores en el tabloide estadounidense “New York Post”. Este espectáculo, valorado en 60 millones de dólares por la prensa estadounidense, estaba reservado a 4.000 personas cercanas a Donald Trump, entre ellas el director general de Meta, Mark Zuckerberg, y el jefe de Paramount, David Ellison.

Parece que la FIFA satisface deliberadamente a Donald Trump, incluso cuando él no pide nada. Desde el inicio del Mundial, los jugadores tienen prohibido responder preguntas en español durante las conferencias de prensa. Sorprende entonces que la competición se juegue en parte en México y que el español, con 559 millones de hablantes, sea el cuarto idioma más hablado del mundo. La Federación Internacional de Fútbol cuenta con un reglamento que permite hacer preguntas en el idioma del país donde se juega el partido, así como en el de las dos naciones que se enfrentan.

El 13 de junio, en el marco del Brasil-Marruecos, vimos a un moderador de la FIFA interrumpir a un periodista mexicano que hablaba en la lengua de Rosalía con el jugador marroquí Achraf Hakimi, nacido en España. Y cuando el brasileño Vinicius, que juega en el Real Madrid, pidió a un periodista español que le interrogara en su idioma en lugar de en inglés, este respondió: “No creo que pueda”. Vinicius tuvo que escuchar la pregunta en un auricular con traducción automática… La misma historia se repetirá el 14 de junio con el holandés Frenkie de Jong, que juega en el FC Barcelona.

“En español no”se burló el periódico de habla hispana “El País” en un artículo que informaba sobre la polémica. En las redes sociales subió “una ola de confusión y teorías sobre un supuesto veto (del español) » en suelo estadounidense durante el Mundial, señaló el diario mexicano “Excélsior”. Si la FIFA planteó una cuestión de traductores, finalmente se echó atrás, según el periódico español “Marca”, que anunció que ahora estará presente un traductor español en cada rueda de prensa. “por respeto a México”. ¡Estamos esperando impacientes que algún jugador americano responda en español!

Así que este no lo esperábamos. El alcalde de Nueva York rindió homenaje al exjugador francés Samir Nasri. ¿La razón? El ex internacional francés, al que las autoridades fiscales francesas reclaman más de 5 millones de euros, jugó en el Arsenal. Y Zohran Mamdani es un gran admirador del Club inglés, sin que el autor de sus líneas, un ferviente seguidor del Chelsea, entienda por qué. El 13 de junio, los dos hombres se enfrentaron en un evento paralelo de la Copa del Mundo. “Has sido una inspiración para mí”le dijo el alcalde de Nueva York en un cariñoso discurso.

¡En Reims amamos Japón! En primer lugar, porque los aficionados japoneses son de los pocos que limpian las gradas después de los partidos, algo que todo el mundo agradece. Pero más concretamente porque el delantero Keito Nakamura, que juega en el club de Champaña-Ardenas desde hace tres años, logró una hazaña al marcar el primer gol japonés en el empate contra Holanda (2-2) el domingo por la noche. De hecho, el jugador de 25 años se ha convertido en el primer Rémois en marcar en un Mundial desde… ¡Just Fontaine, en 1958! A partir de ahora, su nombre también resonará junto al de Raymond Kopa, Roger Piantoni y Jean Vincent, nombres que cuentan en Reims y más allá.