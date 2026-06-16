En París, BHV pondrá fin a su colaboración con Shein: una caída en 4 actos

Sorprendentemente, la asociación entre BHV y la plataforma asiática de moda ultrarrápida Shein duró poco. Este martes 16 de junio, la Société des grandes almacenes (SGM) anunció la venta del negocio BHV Marais a “el equipo directivo” de los grandes almacenes parisinos, que decidió “para terminar” a la criticada asociación con Shein, una “error estratégico”. Frédéric Merlin, cofundador de SGM, reconoció “ errores “.

La BHV, una institución parisina que se convirtió en un paria tras la instalación de la primera tienda permanente de Shein en Francia. Una tienda emblemática que ha tenido que lidiar con estanterías cada vez más vacías y con unas pisadas que se han derretido como nieve al sol desde hace varios meses. Una elección que pondrá fin a un episodio convulso para la marca parisina.

Todo empieza el 1 de octubre de 2025. Frédéric Merlin, director del grupo SGM (Société des grandes almacenes) y propietario del Bazar de l’hôtel de ville, anuncia la llegada de Shein a la institución parisina el mes siguiente. Y no menos importante: 1.000 m2 destinado a la plataforma asiática para su primer punto de venta de larga duración en Francia. Hasta entonces, la marca sólo había abierto tiendas pop-up, incluida una en París en 2023.

A ” estreno mundial », dijo entusiasmado su propietario en Instagram, y esto a pesar de la protesta casi general que provocó el anuncio. En la fachada de la emblemática tienda, Frédéric Merlin hizo gárgaras en un anuncio XXL que decía: “ ¡El cartel que no deberíamos haber hecho! » Todo ello, sin preocuparse por las condiciones laborales denunciadas por numerosas ONG, el impacto medioambiental causado por la incorporación diaria de 7.000 nuevas referencias al día en la plataforma o incluso el escándalo en torno a la venta de muñecos de pornografía infantil por parte de un tercero vendedor de la plataforma, que llevó a la apertura de una investigación.

A pesar de los disturbios y las polémicas, la llegada de la marca china se produjo el 5 de noviembre, en el sexto piso. Cientos de visitantes fueron recibidos el primer día y algunos hicieron cola durante varias horas; desde adolescentes hasta jubilados que vienen a probarse la ropa que han descubierto o por simple curiosidad. Todo ante los abucheos de los manifestantes reunidos frente a la entrada, que también acudieron en gran número.

Shein sólo necesitó diez días para provocar un terremoto en toda la tienda. El 14 de noviembre, pocas semanas antes de las vacaciones de fin de año, las marcas Dior, Guerlain y Sandro anunciaron su salida de BHV.

Otros ni siquiera habían esperado a que abrieran el punto de venta. Tras el anuncio de Frédéric Merlin en octubre, creadores como Talm o Culture Vintage retiraron sus productos, negándose a compartir espacio con la marca china. Pero los agravios no se limitaron a Shein: varias marcas también criticaron al Bazar de l’Hôtel de Ville por importantes retrasos en los pagos, sacados a la luz por la polémica.

Una sucesión de percances para BHV, ya debilitada por la cancelación de una colaboración prevista para las vacaciones de Navidad con el parque de atracciones Disneyland París, aduciendo de nuevo como motivo la presencia de Shein. Un duro golpe para la tienda que contaba con las vacaciones para aumentar su afluencia y su facturación.

Desde entonces, han pasado los meses y, para los grandes almacenes de la calle de Rivoli, la caída se ha acelerado. En sus estanterías, los expositores se iban vaciando a medida que se iban las marcas. Grandes paneles negros reemplazan lo que alguna vez fueron ropa de lujo, platos o herramientas de bricolaje. En mayo de 2026, casi el 40% de la superficie de ventas estará cerrada.

Consecuencia: la afluencia de público cae en picado, lo que reduce los pasillos de una tienda que antes recibía a más de diez millones de visitantes al año. Lejos, muy lejos del efecto Shein en el que había confiado Frédéric Martin para reactivar la vitalidad económica y la frecuentación del lugar.

Un cóctel, cuanto menos, deprimente para los 750 empleados de la tienda, cuya moral está a media asta. Escaleras mecánicas paradas, falta de stock… A nivel financiero, la situación también es preocupante: varias marcas acusan la emisión de facturas impagas. La dirección lo niega y afirma que las empresas recibirán el pago una vez finalizada la venta de los muros. Una compra realizada el pasado mes de enero por el fondo canadiense Brookfield, por casi 300 millones de euros.

¿Epílogo de la historia? Este martes 16 de junio, los icónicos grandes almacenes parisinos cambiarán de operador y pondrán fin a su polémica asociación con Shein para recuperar marcas y clientes. SGM anunció que vendería el negocio a determinados directivos de la propia BHV; entre ellos, Karl-Stéphane Cottendin, ex director general de los grandes almacenes y de SGM, de quien deja al mismo tiempo.

Después de meses de dificultades, el nuevo equipo pretende recuperar y reposicionar la institución parisina” sobre su actividad principal histórica », hogar, bricolaje, vajilla, como afirma en nota de prensa. Y quiere acabar con Shein. Este ” experimentación ” era ” un error estratégico » reconoce Karl-Stéphane Cottendin siete meses después de la instalación de la marca china. Una salida que el nuevo director general espera ver antes de Navidad. Si el anuncio también se refiere al BHV Parly 2 de Yvelines, no es el caso de los siete BHV provinciales (antiguas Galerías Lafayette) que también han acogido a Shein entre sus muros.

Frédéric Merlin, por su parte, reconoció “ errores ”, al tiempo que afirma tener “ trató de hacer la vida » una tienda ya debilitada cuando fue comprada a Galeries Lafayette en 2023. « La operación fracasó “, admitió.