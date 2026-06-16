Indemnizar a los niños reuniones conocidos como “de la Creuse”: “Muchos no saben que son víctimas de este escándalo estatal”

¿Serán finalmente indemnizados los ex mineros de la Reunión trasladados por la fuerza a Francia? Tras su aprobación por la Asamblea Nacional en enero, el Senado examina este martes 16 de junio la indemnización por los daños causados ​​por el “trasplante” de menores de la Reunión en Francia entre 1962 y 1984.

Bajo el impulso de una política demográfica, apoyada por el diputado Michel Debré, más de 2.000 menores, en su mayoría procedentes de entornos desfavorecidos y atendidos por la asistencia social infantil, fueron sacados de Reunión. Fueron enviados por la fuerza a zonas con baja densidad demográfica, como Creuse, para “repoblarlas”. Uno de cada tres niños afectados fue trasladado antes de los cinco años en adopción o acogimiento, informa el texto.

Además de haber sido arrancadas de sus familias y aisladas de su historia, muchas han sido víctimas de violencia física y sexual. La diputada de la Reunión y patrocinadora del proyecto de ley Karine Lebon (Izquierda Democrática y Republicana) explica a “New Obs” la necesidad de mantener la memoria, reconocer la responsabilidad del Estado en este escándalo y también proponer una asignación fija.

¿Por qué presentó esta propuesta de ley de reparación para los ex mineros de la Reunión?

Esta historia forma parte de la de los habitantes de la Reunión, lo sabemos. Pero ingenuamente pensé que ya todo estaba hecho, ya que en 2014 había una propuesta de resolución de la diputada de la Reunión, Ericka Bareigts. (adoptado por la Asamblea Nacional, reconoció “responsabilidad moral” del Estado, nota del editor). Y luego, una comisión temporal de identificación enumeró a las víctimas. Sabía que podrían tener billetes de avión para reunirse con su familia de vez en cuando.

Pero una víctima de esta política estatal me explicó que su vida cotidiana era siempre la misma, que el Estado finalmente no había reconocido su verdadera responsabilidad y que nunca había sido indemnizado. Cualquiera que sea la cantidad decidida, será inferior al sufrimiento que ella experimentó, me explica.

Estoy tomando la medida de este asunto. Al principio pensé que sería muy complicado obtener una compensación, pero al final pude escuchar bastante bien porque estaba acompañado por las primeras personas interesadas. Cuando humanizamos una pelea, nos damos cuenta de que no es sólo un texto legal, afecta la identidad, un crimen contra la infancia, del que rara vez nos recuperamos.

Pero el año pasado, en la primera Conferencia de Presidentes de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley presentado no fue aprobado. Ducha fría. Para algunas víctimas fue realmente difícil: dos intentaron suicidarse. Después de un lobby diario, tuvimos mucha suerte de que se aprobara por unanimidad en la Asamblea en enero.

Muchas víctimas todavía tienen dificultades para reconstruir su historia familiar, debido a cambios de estado civil y prácticas administrativas irregulares. ¿Qué apoyo se les debe brindar para que puedan reconectarse con su identidad original?

Muchos desconocen que son víctimas de este escándalo de Estado. De los 2.015 ex mineros afectados, entre 200 y 250 se han presentado. Es posible que las familias de acogida de algunos, cuyo estado civil ha cambiado, ni siquiera les hayan hablado de su adopción.

Entonces había pensado en una política dirigida hacia las víctimas, pero me hicieron comprender que ir hacia estas víctimas que se ignoran a sí mismas era algo que había que manejar con mucha cautela porque se puede destruir la vida de alguien diciéndole que todos le han mentido a lo largo de su vida. Desde este proyecto de ley, recibimos periódicamente testimonios de personas que creen que son menores “trasplantados” a Francia. Este texto sacude las cosas a un nivel íntimo.

¿Qué pasa con la atención psicológica a las víctimas?

No todos estos niños fueron maltratados, pero todos sufrieron el exilio. Algunas personas fueron (la palabra es fuerte pero aplica) reducidas a la esclavitud. Algunas sufrieron violencia sexual, otras durmieron afuera en la perrera. Una víctima tenía que comerse sus excrementos, cuando hacía algo estúpido, era su castigo.

Las víctimas me dijeron que el apoyo psicológico brindado en el momento de la resolución conmemorativa fue claramente insuficiente. Pero, una vez redactado el proyecto de ley, no pude agregar disposiciones que introdujeran costos adicionales. Hubo una gran discusión con las víctimas. ¿Qué hacemos? Pregunté al gobierno, pero no introdujo ninguna enmienda en este sentido.

Lo mismo ocurre con la continuidad del funeral: cuando un ex minero de la Reunión “trasplantado” muere en Francia y quiere ser enterrado en la Reunión, el Estado cubre los gastos de repatriación hasta 1.000 euros. No es mucho. Solicitamos todo el apoyo. Pero nuevamente, esto sucedió después de que se introdujo la ley. Así que esto tampoco fue tenido en cuenta por el gobierno.

Por otro lado, en el artículo 1 de la ley se crea una comisión para el reconocimiento de estos exmineros, cuya misión será reflexionar sobre todo lo que se puede mejorar en la atención a las víctimas. También fijará el importe de la prestación.

Esta propuesta de compensación llega más de 50 años después de los hechos. ¿Qué dice esto sobre la forma en que el Estado asume (o no) sus responsabilidades hacia los territorios de ultramar?

Durante mucho tiempo hubo un tabú. Es Jean-Jacques Martial (escritor y ex minero “trasplantado”, nota del editor), quien levantó el silencio y exigió mil millones de compensación por cada niño víctima. Era completamente utópico, pero hizo ruido.

Durante mucho tiempo, los territorios de ultramar se consideraron territorios completamente separados. No sé si hoy es diferente. Durante el ciclón Chido en Mayotte, François Bayrou dijo que si las familias de Mayotte lo quisieran, podríamos enviar a los niños a Francia. Le dije: “Ojo, te refieres a algo que pasó en Reunión en los años 60”.

Francia tiene dificultades para mirar al extranjero. A esto se refiere también su abstención en la ONU sobre el reconocimiento de la esclavitud como el peor crimen contra la unanimidad. Hubo cierta incomodidad al discutir estas cuestiones, pero no podemos borrar el pasado si no se han preguntado las cosas. Si no conocemos la historia podemos repetirla.