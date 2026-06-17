Ola de calor: actualización sobre la ola de calor que azotará Francia a partir de este miércoles

Una ola de calor azota Francia desde este miércoles 17 de junio, en pleno examen de bachillerato. El episodio de “calor severo” se extiende sobre “una gran parte del país”indica el boletín de las 6 de la mañana de Météo-France, con 50 departamentos preocupados por la vigilancia amarilla por la ola de calor.

Se espera que esta ola de calor se intensifique durante la semana, alcanzando localmente hasta 40°C el domingo durante el solsticio de verano. En las regiones de Poitou-Charentes, Centro-Valle del Loira, Isla de Francia y Valle del Ródano, “Es muy posible que de forma localizada nos acerquemos o incluso alcancemos esos 40°C”detalla Christelle Robert, pronosticadora de Météo-France.

La mayoría de las regiones francesas deberían verse afectadas este miércoles por temperaturas de entre 30°C y 35°C, con posibles máximas de 36°C a 37°C en el suroeste, centro oeste y centro este. Por el momento sólo se salvan Bretaña y las zonas costeras del Canal de la Mancha. El domingo, con motivo del festival de música, varias regiones pudieron vivir “Pico a 40°C”advierte Christelle Robert.

Francia vivirá así su primera “ola de calor” del año, el 52º desde 1947, mientras que los casos aumentan bajo la influencia del cambio climático impulsado por el uso masivo de combustibles fósiles. A finales de mayo, el país se vio afectado por temperaturas sin precedentes en el mes, pero el episodio no cumplió con los criterios precisos de los meteorólogos para calificarlo como ” ola “.

El fenómeno afecta también a los vecinos de Francia. En el Reino Unido, la oficina meteorológica ha advertido que las temperaturas aumentarán durante la semana, posiblemente acercándose a los 30°C en el sureste de Inglaterra el viernes. En España, el termómetro debería rozar los 40°C el lunes, según las previsiones de Météo France.

La institución pública amplió el martes su vigilancia amarilla por olas de calor y tormentas a 50 departamentos en previsión de este miércoles, y dijo que anticipaba una ” probable “ transición a vigilancia naranja el jueves en los departamentos de Centro Este, el norte de la región de Ródano-Alpes y la región de París, ante el intenso calor que se avecina.

El jueves, el número de departamentos afectados por la vigilancia amarilla por ola de calor aumentará a 69. Y “Dependiendo de la evolución de las previsiones, es probable que a partir del mediodía del jueves se produzca una transición a la vigilancia naranja en las regiones desde la cuenca de París hasta el centro del país”añade el boletín Météo-France.

En Francia, la ola de calor afectará a los exámenes de bachillerato. Los miércoles y jueves son los días de las pruebas de especialidad del último año. El ministro de Educación, Edouard Geffray, deseó el domingo que más “sin examen” sólo se realiza por las tardes.

“Estamos en total desprevención”denuncia François Tessier, profesor de historia y geografía en un instituto de Vierzon (Cher) y presidente de Snalc Orléans-Tours. “El personal de dirección intenta buscar las habitaciones con más sombra, en edificios que lo permitan”pero por lo demás “no tenemos nada”se arrepiente, excepto “unas cuantas botellas de agua” Y “posiblemente un ventilador desafortunado por habitación”. La profesora está especialmente preocupada por los días venideros: “¿Qué pasará el lunes, cuando nos digan que habrá 40°C (para el gran oral)? No puedo decírtelo”..

El martes, el Ministro de Educación anunció que los exámenes orales de francés, así como el gran examen oral de bachillerato, previsto a partir de la próxima semana, podrían posponerse localmente para “unas horas o unos días” debido a la ola de calor. se trata de “ofrecer condiciones dignas no sólo a los estudiantes, sino también al personal”quien pasa “de seis a siete horas al día para dedicar” los orales, aclaró.

El alcalde de París anunció el martes que autorizará el baño en una parte del canal de Saint-Martin, en el este de la capital, a partir de este miércoles. “Gastando mucha energía, policía municipal, policía nacional, para impedir que los jóvenes naden cuando hacía 40 grados” mediados de mayo “Nos pareció un poco absurdo”comentó Emmanuel Grégoire durante una rueda de prensa. “Y por eso nos hemos movilizado mucho durante el último mes (…) para lograr que se invierta la lógica, es decir, que se permita nadar” bajo condiciones, “en lugar de prohibirlo”.

En consecuencia, se autorizará el baño, supervisado, en una zona demarcada de 100 metros de longitud, y “Esto durará mientras dure el pico de la ola de calor, y mantendremos esta herramienta disponible en todo momento, para garantizar que los parisinos, jóvenes y mayores, puedan venir a nadar gratis”explica el concejal socialista, recordando los peligros de nadar fuera de la zona supervisada. Esta prueba podría extenderse fuera de los episodios de olas de calor y a otros sitios. “No me parecería desagradable poder seguir” bañarse, pero esto debe hacerse con “rigor y método”estima Emmanuel Grégoire.

El calor extremo también puede ralentizar la actividad económica, por ejemplo la producción de electricidad. Por lo tanto, EDF está considerando recortes de producción en dos de sus centrales nucleares en la región de Auvernia/Ródano-Alpes, en Bugey (Ain) y Saint-Alban (Isère), para limitar el calentamiento del Ródano.

En la naturaleza, las aves o los pequeños mamíferos luchan por regular su temperatura cuando el calor se vuelve sofocante. Y primavera, “tiempo de criar a los jóvenes”representa “una fase crítica”subraya Grégoire Loïs, ornitólogo del Museo Nacional de Historia Natural. “Un evento térmico extremo en septiembre no tiene el mismo impacto que en mayo o junio”comenta el científico.

Criticado por la oposición por su “falta de preparación” Durante el episodio de calor anterior, el gobierno pretendía mostrar su movilización. Varios ministros acudieron el martes por la tarde al centro de crisis sanitarias del Ministerio de Sanidad.

La ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, deberá presentar una “primera evaluación” del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que debería preparar a Francia para un calentamiento de hasta +4°C de aquí a 2100.

Es probable que este tipo de episodios aumente en número en el futuro. Matthieu Sorel, climatólogo de Météo-France, recuerda que el país se enfrenta a “Olas de calor cada vez más frecuentes, cada vez más numerosas y también cada vez más intensas, una clara señal del cambio climático”.