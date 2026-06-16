Mundial 2026: los Leones de Senegal, estos jugadores que conocen tan bien Francia

Entre los Blues y los Lions, todo empezó el 31 de mayo de 2002 en Seúl, al norte de Corea del Sur. Senegal disputó entonces el primer partido mundialista de su historia, inaugurando el Mundial japonés-coreano contra la selección francesa, campeona del mundo tras su coronación en casa en 1998. En el minuto 30, lanzado desde el centro del campo, El-Hadji Diouf irrumpió en la banda izquierda y centró de nuevo hacia Papa Bouba Diop. Luchando con Emmanuel Petit, el delantero senegalés intenta dos veces engañar al portero Fabien Barthez y marcar el único gol del partido. Los Bleus, en el terreno, no se recuperarán. Los Leones de Teranga, en el colmo de la felicidad, llegarán a cuartos de final. Como varios de sus compañeros, los dos héroes de la jornada disputaron el campeonato francés. El-Hadji Diouf acababa de fichar por el Liverpool tras dos años en el RC Lens (y cuatro en la Ligue 1), club al que acababa de llegar Papa Bouba Diop procedente de Suiza. Francia, actual campeona mundial y europea, es derrotada por jugadores que conoce bien.

Veinticuatro años después, las dos selecciones se reencontrarán la noche del 16 de junio de 2026 en el MetLife Stadium, al oeste de Nueva York, para una revancha. El segundo enfrentamiento de su historia, nuevamente por su estreno en el Mundial. Senegal vive una nueva época dorada…