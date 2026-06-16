Semion Skrepetsky, caricaturista y crítico de Putin, asesinado a tiros en la calle en Polonia

El caricaturista ruso Semion Skrepetsky, conocido como crítico del presidente Vladimir Putin, fue asesinado a tiros el lunes 15 de julio en Polonia. Este martes, la policía anunció que había detenido a dos bielorrusos cerca del consulado de su país en Biala Podlaska, donde se cometió el asesinato.

Su verdadero nombre es Robert Kouzovkov, este artista y caricaturista político de 44 años publicó caricaturas a veces provocativas dirigidas a figuras políticas rusas famosas, desde el presidente Vladimir Putin y el líder soviético Joseph Stalin hasta el oponente Alexeï Navalny y el líder checheno Ramzan Kadyrov. También caricaturizó al líder bielorruso Alexander Lukashenko y al ucraniano Volodymyr Zelensky.

Nacido en la región rusa de Altai, Semion Skrepetsky huyó de su país de origen en 2021 hacia Polonia alegando temor a persecución política. Bajo su apariencia, las figuras políticas a menudo tenían narices de bovino o de cerdo. Una de sus obras más famosas reinterpreta un icono ortodoxo clásico, que representa a Stalin sosteniendo a Putin en sus brazos, como la Santísima Virgen llevando al Niño Jesús.

Dos días antes de su muerte, Semion Skrepetsky había vuelto a publicar un cuadro del líder checheno Ramzan Kadyrov y su hijo Adam, representados como cerdos, indica el diario británico “The Guardian”.

El artista ruso fue asesinado el lunes por la mañana en la calle por un hombre no identificado que disparó tres tiros con una pistola, según las autoridades polacas. Cuando el artista cayó, el agresor se acercó a él y disparó dos veces a quemarropa.

Los dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos poco después del asesinato. “Se está llevando a cabo una investigación”dijo a los periodistas Marcin Kozak, portavoz de la fiscalía de Lublin, región oriental fronteriza con Bielorrusia, aliada de Rusia.

Según el portavoz de la policía de Lublin, el subinspector Andrzej Fijolek, la búsqueda del presunto autor del crimen continúa. “Seguimos buscando al hombre que cometió este crimen”afirmó, precisando que se ha creado un grupo especial de investigación.

“El asunto es evidentemente grave”declaró el martes a la prensa Adam Szlapka, portavoz del gobierno polaco, quien precisó que Polonia había ofrecido protección al diseñador que la rechazó. Tras el asesinato, la prensa polaca aseguró el martes que la familia de Semion Skrepetsky fue llevada a un lugar seguro en un lugar no revelado. Está prevista una autopsia para el miércoles, según informa la BBC.

Por el momento, no mucho, pero los investigadores avanzan hacia un asesinato político. En el exilio, Semion Skrepetsky había mantenido su postura iconoclasta, participando en eventos de la oposición rusa, mientras criticaba abiertamente a esta misma oposición.

Unos días antes de su asesinato, el caricaturista participó en una acción de protesta frente a la embajada rusa en Berlín, informan el medio de oposición bielorruso Nexta y el sitio de noticias letón Meduza.

Varios opositores políticos rusos ya han sido víctimas de ataques físicos o de envenenamiento en el extranjero, como en el Reino Unido, donde el exagente del FSB Alexander Litvinenko murió envenenado con polonio en 2006, mientras que el exagente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia sobrevivieron al envenenamiento con Novichok en 2018, que también mató a una mujer británica.

En Alemania, el asesinato en 2019 de Zelimkhan Khangoshvili, un veterano separatista de la guerra de Chechenia, asesinado a tiros por un ciudadano ruso, provocó una crisis diplomática entre Berlín y Moscú. En 2024, Lituania estimó que sería ” probable “ que el ataque con martillo en Vilna contra Leonid Volkov, ex mano derecha del difunto Alexei Navalny, fue organizado por Rusia.

Polonia desempeña un papel clave en la guerra lanzada por Rusia en 2022, particularmente en el suministro militar a Ucrania. Por lo tanto, el asunto podría reavivar las tensiones entre Polonia y Rusia que se intensificaron en el otoño de 2025 con el accidente del dron atribuido a Moscú.

“Si se confirma el carácter político de este crimen, nos enfrentaremos a una nueva manifestación de la escalada de acciones llevadas a cabo por Rusia fuera de sus fronteras”. Bartosz Grodecki, jefe de la oficina de seguridad nacional del presidente polaco, dijo en la red social X. Y a continuar: “Polonia no puede convertirse en un espacio para este tipo de acciones. »