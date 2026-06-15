La Ciivise “invita al gobierno a dar un paso más” para proteger a los niños

“Un retraso importante”. Casi dos semanas después del hallazgo del cuerpo de Lyhanna en el Gers, la Comisión Independiente sobre Incesto y Violencia Sexual contra Menores (Ciivise) alertó este lunes 15 de junio sobre las deficiencias en la tramitación de estos casos ante los tribunales.

En un informe presentado al Guardián de los Sellos Gérald Darmanin y a la Ministra de Salud y Familia Stéphanie Rist, la Ciivise acoge con satisfacción los avances en materia de “prevención y detección” violencia sexual contra menores mientras se señala con el dedo “gran retraso” justicia en este ámbito.

Ante esta observación, la Comisión “invita al gobierno a acelerar” al final del mandato presidencial para hacer “protección infantil” “el principio rector” de toda la cadena penal y civil. Este informe se hace público este lunes, mientras cientos de personas se preparan para manifestarse ante todos los tribunales franceses este lunes por la tarde hasta el 4 de julio.

En noviembre de 2023, la Ciivise hizo públicas 82 recomendaciones para luchar contra la delincuencia infantil, elaborando una política global desde la identificación de las víctimas y el tratamiento legal, hasta la reparación y la prevención. Tres años después, tres cuartas partes (72%) de estas recomendaciones aún no se implementan. “totalmente eficaz”analiza el Ciivise.

Sólo el 28% de las medidas son “totalmente eficaz”una tasa “insatisfactorio”señala Ciivise, incluida la priorización de las investigaciones de violencia sexual contra niños. De hecho, ha sido objeto de circulares del Ministro de Justicia, pero el asunto Lyhanna demuestra su insuficiente eficacia sobre el terreno.

La muerte de esta colegiala de 11 años es un “símbolo de fallas del sistema”comenta Denis Roth-Fichet. Ella “Ilustra las persistentes insuficiencias en la identificación de situaciones de riesgo, la coordinación entre instituciones, la protección judicial de los niños y la toma en cuenta de sus palabras”. Desde entonces, la cadena judicial ha sido cuestionada porque el principal sospechoso nunca había sido citado a pesar de varias denuncias y denuncias de violencia sexual contra menores.

Denis Roth-Fichet saluda así “Avances significativos en prevención y detección”con “tasa de logro” en un 90%, incluida la difusión de herramientas de sensibilización en las escuelas y los deportes y la perpetuación del número 119.

Entre estos avances, el “especialización progresiva de los investigadores” y el desarrollo de estructuras específicas para entrevistar a los niños víctimas (unidades de recepción pediátrica para niños en peligro “UAPED” y salas Mélanie).

Denis Roth-Fichet señala un “Gran retraso en la justicia”, “punto débil” de política pública. Un tercio de las recomendaciones no se inician ni se arbitran.

Más de 6 de cada 10 denuncias son desestimadas y “Con demasiada frecuencia, los niños víctimas quedan expuestos a su agresor”advierte la comisión, que constata que las madres siguen siendo procesadas por “no representación de un niño” cuando intentan protegerlos. Sólo el 3% de los autores de violencia sexual contra menores son condenados. EL “gran brecha entre la escala de la violencia y la debilidad de la respuesta criminal” Este “intolerable y refleja una disfunción sistémica de nuestro sistema judicial”estima el informe.

Una cuarta parte de las medidas no fueron arbitradas ni iniciadas. Por tanto, La Ciivise pide al Gobierno que se pronuncie sobre la prestación por parte de la Seguridad Social de atención especializada en psicotrauma a las víctimas.

entre los principales “bloqueos”ella señala el “protección jurídica” médicos que denuncian violencia y pueden ser procesados ​​ante el consejo de la orden.

La Comisión pide la ampliación de la definición de incesto para incluir a los primos y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Sobre este controvertido tema, el gobierno está pensando. Gérald Darmanin se mostró a favor, al igual que Aurore Bergé, ministra delegada encargada de la Igualdad de Género.

Las recomendaciones de la Ciivise se incorporaron a las 79 disposiciones de la “ley integral contra la violencia contra mujeres y niños” solicitado por un “coalición” decenas de organizaciones y apoyado por el presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet.

Ante la emoción suscitada por la tragedia de Lyhanna, el gobierno promete reforzar el proyecto de ley sobre la protección de los niños que deberá ser examinado en la Asamblea a mediados de julio. Por ello, prevé aumentar las penas para los violadores en serie de menores.