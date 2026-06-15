Vivimos las 24 Horas de Le Mans en el corazón del equipo Alpine para su última participación

A veces, para tomar la medida de las cosas, hay que dar un paso atrás. El Blimp, el dirigible de Goodyear, forma parte del paisaje de las 24 Horas de Le Mans con su silueta alargada que flota sobre el circuito. Un paseo a bordo permite darse cuenta de la magnitud del desafío que espera a los aproximadamente 180 conductores que afrontarán esta ruta legendaria de 13,6 km, en parte por carreteras habitualmente abiertas al tráfico. Mulsanne, Arnage, Indianápolis, Tertre Rouge, Daytona, Les Hunaudières: los puntos destacados que marcan este recorrido que los aficionados conocen de memoria se pueden ver fácilmente desde el cielo, en el silencio de la propulsión del Zeppelin que permite escuchar el rugido de los motores.

Una vez de vuelta en suelo de Sarthe, la proximidad de la pista es desgarradora. Si los motores no tienen el nivel sonoro de antaño (el aullido del cuadricóptero Mazda, el sonido dantesco del Panoz, etc.), cada uno revela su personalidad: V12 atmosférico estridente para el Aston Martin, entre los más elegantes de ver, borborigma aburrido para los V8 de Cadillac, tan americano, Sonido claro y preciso para los híbridos turbo Alpine V6.

Fue con el equipo francés con el que pudimos vivir este fin de semana de carreras, con especial emoción porque se trataba de su última participación, ya que el programa de inscripción de resistencia se detuvo al final de la temporada. El sistema implantado por la marca deportiva del grupo Renault es masivo, con una zona de recepción perfectamente situada frente a la curva Dunlop, cuya pasarela luce ahora los colores de Goodyear. El graffiti “Dunlop Forever” nos recuerda que las tradiciones de Le Mans permanecen bien grabadas en la mente de los aficionados…

Cerveza, humor y pasión: los fundamentos de los 350.000 espectadores presentes en Le Mans. NICOLÁS VALEANO

Es necesario un poco de vocabulario para comprender esta competición única. Uno de los secretos mejor guardados y más importantes se puede resumir en tres letras: BOP, por Balance of Performance, una intervención -un ajuste de la electrónica de los coches- de la todopoderosa Federación Internacional del Automóvil (FIA) con vistas a nivelar el rendimiento de los equipos y, así, elevar el nivel de competitividad. Una intención loable pero que, con su lado secreto (ninguna comunicación sobre el tema, ningún detalle), produce escalofríos. Más transparente, la Hyperpole es una sesión de súper clasificación para determinar el orden de salida de la carrera. Y en este juego, Alpine sorprendió al quedar tercero detrás de un BMW y un Cadillac. Un buen augurio.

Una vez finalizada esta etapa, los pilotos tendrán derecho a su momento de gloria durante el desfile por el centro de la ciudad, que reúne a todo Le Mans. Una expresión del fervor popular en torno a este evento, que reúne a una serie de voluntarios locales que permiten su organización. Autógrafos, selfies, golosinas y buen humor están en el programa. Hay algunos ingleses, pero la mayoría de los aproximadamente 100.000 espectadores que cruzan el Canal de la Mancha para este evento de culto se agolpan en los campings. Porque para ellos, ya sean jóvenes entusiastas del tuning o coleccionistas de coches antiguos que valen su peso en libras esterlinas, Le Mans se vive así, con una constante: cerveza, humor y pasión.

En el centro comercial situado en medio de la pista, la multitud pasa entre tiendas de camisetas y miniaturas, eventos de marcas, bares y una barbacoa gigante, bajo un sol abrasador y una temperatura prevista de 29 grados. Pero en Le Mans la temperatura siempre parece más alta y en la pista es aún peor: el asfalto supera los 40 grados. Un calor que todavía aumenta durante el Grid Walk, acceso a los coches dispuestos en la pista antes de la salida, el sábado por la tarde, donde algunos miles de afortunados poseedores del brazalete de acreditación correcto se acercan lo más posible a los coches listos para partir pronto.

Dentro del Cadillac, un equipo que lleva mucho tiempo luchando por el primer puesto. NICOLÁS VALEANO

Tres tipos de coches comparten la pista, en tres clases diferentes, cada una de las cuales vive la carrera a su propio ritmo: los LMGT3, similares o casi al deportivo de Mr. Everyman (Porsche 911, Corvette, etc.), los prototipos LMP2, que se parecen a los coches líderes de la carrera pero son más lentos, y la categoría reina de los Hypercars, los únicos que pueden aspirar a la victoria en la clasificación general. Una categoría especialmente competitiva este año, con Ferrari, vigente ganador, BMW en la pole, Toyota al acecho, Peugeot al final de la clasificación y un recién llegado, Genesis Magma Racing (la marca premium de la coreana Hyundai). En medio de este prestigioso pelotón, Alpine se destaca como un prometedor rival con su bonito A424 tricolor, reconocible por sus luces traseras decoradas con el famoso logotipo A con flecha de la marca Dieppe.

Pronto, todo el mundo se lanza a completar vueltas a la pista en casi 3 minutos y medio, a una media de 250 km/h y con velocidades máximas de más de 300 km/h, frenadas intensas que hacen que los discos se pongan rojos y una mecánica que sufre. Los tres pilotos se turnan según las estrategias de carrera, a veces durante varias horas, con paradas para repostar cada doce o trece vueltas. Ellos también experimentarán agotamiento.

Un momento de descanso en el stand de Alpine. NICOLÁS VALEANO

Las primeras vueltas todavía permiten ver las clasificaciones y aprovechar las pausas sonoras para comentarlas, pero, muy rápidamente, en la terraza del edificio construido por Alpine, hay que confiar en las pantallas y en los comentarios en directo para comprender las clasificaciones y los hechos de la carrera. El tiempo parece extenderse entre las vueltas de los pilotos y los paseos por los diferentes miradores de la pista, con la visita al box en el que descansan los mecánicos a la espera de la siguiente intervención: llenado de combustible, cambio de neumáticos o de piloto, revisiones, limpieza del parabrisas, recarga de agua para hidratación, cada uno tiene su papel.

Una semana antes del solsticio de verano, la noche retrasa la llegada de este momento mágico de Le Mans, ese en el que la luz cae, la temperatura se vuelve más agradable y la carrera se transforma en un espectáculo casi místico, contrastando con el sol crudo que iluminó las primeras seis horas. Este es el momento ideal para aquellos que tienen la suerte de tener acceso a los boxes con vistas a boxes, en primera fila, para observar el fascinante espectáculo de las paradas en boxes. También es allí, al borde de la pista, donde el evento adquiere otra dimensión con el ballet de faros, juegos de luces laterales, con un telón de fondo de fuegos artificiales y un ballet de drones…

El desfile en el centro de Le Mans reúne a decenas de miles de aficionados. ALPINO

A pesar del cansancio (y de la cerveza o el champán), el ambiente en el público y en las plazas VIP sigue siendo agradable, entre aficionados y curiosos, todos fascinados tanto por el paso de los coches como por las clasificaciones expuestas en los paneles gigantes, en constante evolución en una encarnizada lucha. Los primeros abandonos se producen, tras una avería mecánica o salida de pista, poniendo toda la carrera en ralentí mientras se despeja la pista.

Temprano en la mañana, Cadillac está a la cabeza, BMW en carrera y Toyota al acecho. Una estrategia que dio frutos para el conjunto japonés, que acabó obteniendo el resultado de la presión permanente que ejerció sobre sus rivales. El gigante japonés sube el primer escalón del podio, por delante de un BMW y… del segundo Toyota. Después de 381 vueltas, sólo 32 segundos separaban a los cuatro primeros de la clasificación tras 24 horas de una batalla que mantuvo el suspenso hasta la última hora. En cuanto a Alpine, el equipo no merecía nada y terminó sexto y décimo, un resultado perfectamente honorable aunque era difícil no soñar con un podio para terminar con estilo.