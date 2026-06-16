Una fragata rusa dispara tiros de advertencia a un yate en el Canal de la Mancha: lo que sabemos

Las investigaciones están en marcha, confirmó el Ministerio de Defensa británico. Este martes 16 de junio, un buque de guerra ruso que circulaba por el Canal de la Mancha realizó por la mañana disparos de advertencia -un acto de intimidación y de advertencia- en dirección a un yate matriculado en el Reino Unido. Este último se acercaba “peligrosamente”justificó Moscú.

Según una fuente de la Defensa británica, un yate informó de disparos de advertencia realizados por un buque de guerra ruso mientras navegaba a unos 40 kilómetros al sur de la Isla de Wight.

El buque de guerra ruso, que estaba siendo vigilado por una patrullera naval británica en el momento del incidente, se encontraba a unos 450 metros del yate, según la misma fuente. No se encontraron heridos ni daños tras una visita de seguimiento a otro buque militar, el HMS Tyne.

La fragata en cuestión es la clase Almirante Grigorovitch, conocida según los medios británicos por haber escoltado a numerosos petroleros “fantasmas” desde el inicio de la guerra en Ucrania.

En respuesta a este incidente, Moscú afirmó que la fragata rusa había realizado los disparos de advertencia porque el yate se acercaba. “peligrosamente” del buque de guerra.

“Para atraer la atención de la tripulación del yate, se lanzaron bengalas y señales sonoras. A pesar de estas medidas, el barco continuó acercándose peligrosamente. Cuando la distancia (entre los dos barcos, nota del editor) cayó por debajo de los 150 metros, el comandante de la fragata decidió abrir fuego preventivamente contra el barco con armas pequeñas.dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

“El yate (…) Luego inmediatamente cambió de rumbo y se alejó del buque de guerra ruso”.continuó el ministerio.

Este incidente se produce después de que el domingo el Reino Unido interceptara, con la ayuda de comandos, el petrolero “Smyrtos”, sospechoso de formar parte de la flota fantasma rusa. Su capitán, un ciudadano indio de unos treinta años, fue acusado esta semana. Se trataba del “primera operación de este tipo” después de que Londres autorizara en marzo el abordaje de estos barcos por parte de sus fuerzas armadas.

Según una fuente cercana a la Defensa británica, el incidente de este martes sería, sin embargo, aislado y no relacionado con la interceptación del petrolero el domingo.