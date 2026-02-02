Trump mantiene la presión, la demócrata electa Ilhan Omar es atacada, dos policías suspendidos... Actualización sobre la situación





La policía de inmigración estadounidense anunció el miércoles 28 de enero que había suspendido a dos agentes implicados en la muerte de Alex Pretti en Minneapolis, en un momento en el que Donald Trump vuelve a endurecer su tono contra la ciudad demócrata que le hace frente.





La metrópoli del norte de Estados Unidos, convertida en emblema de la política antiinmigración de Donald Trump, sigue conmocionada por la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes federales: Alex Pretti, un manifestante de 37 años, asesinado el sábado por agentes de la policía de fronteras (CBP), pocos días después de Renee Good, asesinada a tiros el 7 de enero por la policía de inmigración (ICE). “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





· Trump endurece su tono





El presidente americano, después de prometer una “pequeña desescalada” y una retirada parcial de los enmascarados que traumatizaron la ciudad del Medio Oeste, volvió a su retórica incendiaria atacando al alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, por haber declarado que “no haría cumplir las leyes federales de inmigración”.









“¿Hay alguien (…) Podría explicarle que esta afirmación constituye una infracción muy grave a la ley y que está JUGANDO CON FUEGO”.lanzó Donald Trump en su plataforma Truth Social.





La caza de inmigrantes indocumentados supuestamente peligrosos “No tiene nada que ver con la seguridad o, creo, con la inmigración. Esto es una represalia política y debería ser motivo de preocupación”. (…) todos en América »insistió el alcalde de Minneapolis por la noche durante una reunión pública.





Una señal de que la administración Trump no tiene intención de relajar su control sobre la gran ciudad de Minnesota, la ministra de Justicia, Pam Bondi, afirmó en X que dieciséis “alborotadores” sospechoso de tener “agentes federales encargados de hacer cumplir la ley atacaron” había sido arrestado.





· La funcionaria electa demócrata Ilhan Omar en la mira de Trump





El martes, la congresista demócrata de Minnesota Ilhan Omar, uno de los objetivos favoritos de Donald Trump, fue atacada durante una reunión pública. Un hombre con una jeringa llena de un líquido maloliente corrió hacia el elegido antes de ser dominado. El FBI está investigando este asunto. Según una fuente policial, CNN dice que probablemente fue vinagre de sidra.









La administración Trump siempre ha afirmado que sus operaciones en Minnesota tenían sus raíces en un vasto escándalo de fraude social que involucra a la comunidad somalí, de donde proviene Ilhan Omar.





El presidente también anunció el miércoles por la noche la creación de un nuevo departamento encargado de la lucha contra el fraude en el Ministerio de Justicia para “desenmascarar y arrestar a los estafadores que están robando al pueblo estadounidense”en una publicación que toma a Minnesota como ejemplo.





“Los miembros de la comunidad tienen miedo de salir debido a la ocupación de ICE en nuestra ciudad”criticó al mismo tiempo a Ilhan Omar durante una rueda de prensa.





· Suspendidos dos agentes implicados en la muerte de Alex Pretti





















En Minneapolis, es ahora Tom Homan, enviado presidencial, quien dirige la operación antiinmigrantes desde la marcha del marcial jefe de la policía fronteriza, Greg Bovino.





Este despliegue podría desencadenar una parálisis presupuestaria en Estados Unidos a finales de semana, donde el campo demócrata quiere impedir que Donald Trump financie su lucha contra la inmigración, incluso si eso significa llegar tan lejos como sea posible. “cerrar”.





· Residentes aún movilizados





En el lugar, el miedo a las redadas sigue movilizando a los ciudadanos que incansablemente se mueven por las calles para salir y denunciar la presencia de policías federales.







