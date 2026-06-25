Adaptación de hospitales y residencias de ancianos a la calefacción: “A las autoridades públicas no les interesa el tema”

Pacientes que luchan por recuperarse en habitaciones sin aire acondicionado, cuidadores agotados por condiciones de trabajo extenuantes… Mientras Francia atraviesa una ola de calor de una magnitud sin precedentes, tanto por su intensidad como por su duración, los establecimientos sanitarios sufren el calor dentro de sus paredes.

Roland Pellenq, físico y director de investigación del CNRS, elabora mapas predictivos a partir de datos meteorológicos para medir las islas de frío a escala de esquina. Analiza la situación para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”.

¿Por qué tantos hospitales y residencias de ancianos en Francia no pueden hacer frente a las altas temperaturas?

Roland Pellenq No se ha optimizado su posicionamiento en el paisaje urbano. Antes de su construcción, nadie se decía: “Cuidado, este es un lugar especialmente caluroso. » Lo mismo ocurre con otras infraestructuras, como las escuelas. Las autoridades públicas no estaban interesadas en el tema. Sin embargo, se ha demostrado que el calor extremo, especialmente las noches con temperaturas superiores a los 25 grados, aumenta el número de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Las autoridades afrontan situaciones de emergencia, pero no hay visión. Sólo se toman medidas aisladas, como cuando se introdujo la obligación de disponer de una habitación refrigerada en cada residencia de ancianos tras la ola de calor de 2003. Pero abordaremos estas cuestiones por necesidad. Es un tema realmente global que concierne a toda la infraestructura urbana.

¿Qué papel pueden jugar los mapas que muestran islas geniales en las ciudades?

Tienen un interés, siempre que sean relevantes. Algunos municipios ofrecen mapas en su página web que muestran las diferencias de temperatura, pero las fotos de satélite infrarrojos se toman durante el día, mientras que las islas de frescor son fenómenos nocturnos. Además, estas fotografías están tomadas a escala de un barrio y no de una residencia de ancianos, por ejemplo, lo que no es lo suficientemente preciso. Pero ninguna ciudad quiere convertirse en un centro de medición, los municipios no tienen ni el presupuesto ni el personal para ello. En la investigación hacemos simulaciones y predicciones de temperaturas basadas tanto en el tamaño de un edificio como en su ubicación.

¿Qué podemos hacer por los edificios que ya han sido construidos?

En los edificios existentes, se puede aplicar pintura reflectante en las fachadas, lo que evita que se almacene el calor. Este tipo de pintura funciona bien, pero lamentablemente no está disponible en grandes cantidades. En los edificios históricos, podemos imaginarlo de color transparente. El asfalto, que es un importante emisor de calor, también puede optimizarse mediante un revestimiento específico que estabilice la temperatura. También es necesario instalar contraventanas exteriores cuando no las hay. Algunos fabricantes de materiales de construcción están desarrollando vidrios de varios espesores que reflejan la energía solar hacia el cielo en lugar de hacia el suelo.

Pero incluso con edificios nuevos con muy buen diseño, podemos fomentar sin querer islas de calor, como ocurrió recientemente en un nuevo distrito ecológico en Estrasburgo. La distribución de los edificios en el espacio no había sido bien pensada.

¿Deberíamos entonces instalar aire acondicionado en todos los establecimientos de salud?

El principio del aire acondicionado es extraer el calor para expulsarlo al exterior, lo que inevitablemente repercute en las personas expuestas a él, especialmente en las de la calle.

Sin embargo, mucho antes de esta ola de calor, experimenté episodios de 40 grados en Boston, donde trabajaba.é (Roland Pellenq supervisó un laboratorio de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), nota del editor) ¡Y afortunadamente había aire acondicionado en todas partes!