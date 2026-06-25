Tensiones por la energía nuclear, regalías del Estrecho de Ormuz… ¿Dónde están las negociaciones entre Teherán y Washington?

Las negociaciones están en problemas. A pesar del memorando de entendimiento de 14 puntos firmado entre Washington y Teherán el 18 de junio, los intercambios entre ambas partes, iniciados el domingo en Suiza, ya muestran signos de tensión entre las expectativas estadounidenses y las de los iraníes.

Mientras recorría los países del Golfo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves 25 de junio que el acuerdo con Irán no se concretaría “ a toda costa » mientras que Irán quiere seguir controlando el Estrecho de Ormuz y establecer derechos de realeza. Hasta la nueva reunión técnica con la delegación iraní, prevista según Marco Rubio para el 29 o 30 de junio en Suiza, esto es lo que sabemos sobre el avance de las negociaciones.

De estas negociaciones, el punto de tensión más destacado sigue siendo el programa nuclear iraní. El acuerdo celebrado entre las dos partes establece que Irán “ No adquirirá ni desarrollará armas nucleares. » y se compromete a diluir sus reservas de uranio enriquecido. A cambio, Estados Unidos levantaría las sanciones en su contra. Aunque Teherán se ha comprometido a no desarrollar armas nucleares, el presidente iraní afirmó el domingo que “ nunca se rendiría » a su derecho a enriquecer uranio para uso civil, según el “New York Times”.

La cuestión de las inspecciones nucleares iraníes por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), que Irán primero limitó y luego interrumpió por completo el año pasado, también corre el riesgo de endurecer el comercio. Donald Trump declaró el martes en su red social que Teherán había “ total y completamente » aceptó inspecciones nucleares en su territorio. Una afirmación que Irán ha refutado, indicando que “no era no planeado » que los inspectores de la OIEA acudan a los lugares de enriquecimiento.

Un punto sobre el que volvió el director de la OIEA el miércoles, declarando que la agencia efectivamente regresaría a las instalaciones nucleares iraníes, pero que no había ninguna urgencia, indica el medio estadounidense CBS News.

Un tema crucial en estas negociaciones, la reapertura del Estrecho de Ormuz, sigue siendo un obstáculo entre las delegaciones. La Guardia Revolucionaria amenazó a los barcos que transitan por el estrecho este jueves con que cualquier cruce sin su aprobación estaría sujeto a “ medidas apropiadas “. Irán sigue queriendo imponer derechos de autor mientras Estados Unidos se opone a ello.

Mientras viajaba por los países del Golfo, Marco Rubio reafirmó que no se trata de establecer tasas ni peajes en el estrecho y “ que ningún país en el mundo » no apoyó esta idea. “ Incluso si queremos un trato, no queremos un trato a cualquier precio. “, declaró desde Bahréin.

Teherán, corredor marítimo internacional que separa Irán y Omán, ha obligado a cruzar sus costas y sigue afirmando que es “ el único paso autorizado a través del Estrecho de Ormuz “. Declaraciones que parecen seguir al anuncio de Omán y de la Organización Marítima Internacional (OMI) – agencia de la ONU – de abrir una ruta diferente.

El protocolo firmado con Washington estipula que Irán “ hará todos los esfuerzos posibles para garantizar, de forma gratuita y únicamente durante 60 días, el paso seguro de los buques comerciales entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, y viceversa “. Sin embargo, las condiciones de aplicación siguen sin estar claras y no sabemos qué pasará después de este período.

El barril de Brent, cuyos precios se habían disparado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, volvió este jueves a su nivel anterior a la guerra, en torno a 72 dólares.

También se incluye en el memorando de entendimiento el descongelamiento de los activos iraníes y las sanciones estadounidenses. tras la implementación de este memorando de entendimiento “. Según el “New York Times”, el embajador de Irán ante la ONU declaró que una primera parte de sus fondos, que asciende a 6 mil millones de dólares, está en proceso de ser liberada.

Pero para el embajador, Irán” es el único país que decidirá sobre el uso de los activos “. JD Vance, por su parte, propuso la supervisión de los activos por parte de Estados Unidos, así como de Pakistán y Qatar, dos países que median en sus negociaciones. Fondos que supuestamente permitirían la compra de materias primas estadounidenses para Washington, según la agencia de prensa estadounidense Reuters. Exigencias que Teherán rechaza, con el riesgo de volver a endurecer el diálogo entre las dos partes.