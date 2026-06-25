TotalEnergies ordenada por los tribunales a tener en cuenta las emisiones de carbono de sus clientes

El jueves 25 de junio, el tribunal judicial de París ordenó a TotalEnergies integrar las emisiones de gases de efecto invernadero de sus clientes en su plan de vigilancia y seguimiento. “medidas que les conciernen”sin embargo, sin dictarle “mediciones precisas” reducciones de la producción, tal como lo solicitaron las ONG y la ciudad de París. En esta sentencia civil tan esperada, la Sala 34 concluyó que el plan actual del gigante del petróleo y el gas era “incompleto”dándole seis meses para cumplir o afrontar una nueva revisión judicial prevista para principios de 2027.

Los demandantes, un colectivo de asociaciones entre las que se encuentran Notre Affaire à Tous y Sherpa, apoyados por la ciudad de París, acusaron al grupo de haber incumplido sus obligaciones derivadas de una ley de 2017 sobre “deber de vigilancia”. Este texto exige que las grandes empresas francesas publiquen un documento en el que se describan los graves riesgos para los derechos humanos, la salud y el medio ambiente relacionados con sus actividades y las de sus socios comerciales, y que apliquen “medidas de vigilancia razonables” para prevenirlos.

En el centro de este enfrentamiento legal sin precedentes estaba la cuestión de las llamadas transmisiones televisivas. “alcance 3”. Este término técnico designa los vertidos contaminantes que no proceden directamente de las instalaciones de la empresa (como sus fábricas o refinerías), sino que son generados por sus clientes durante la combustión de sus productos (petróleo o gas). Para TotalEnergies, esto representó 335 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2025.

Durante la audiencia de febrero, la multinacional se defendió de tener que incluir estas emisiones indirectas en su plan de vigilancia. Sus abogados creían que la ley de 2017 “no entiende el calentamiento global”siendo estas últimas, según ellos, simples obligaciones de información en la documentación extrafinanciera del grupo. Este argumento recibió el apoyo de la fiscalía de París en la audiencia, que consideró que“Un requisito de protección demasiado global” que incumbe a las empresas “no fue posible”coincidiendo en este punto con los argumentos de TotalEnergies.

El tribunal refutó esta interpretación y dictaminó que “Las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 formaban parte de las emisiones resultantes de la actividad del grupo en el sentido de la ley”. Los jueces justificaron esta decisión por el “vínculo inherente que existe entre la producción de petróleo y gas y la combustión de productos por parte de los usuarios”la extracción de un barril conduce inevitablemente a la liberación de carbono a la atmósfera. La Justicia solicitó la integración de las emisiones indirectas en el plan de vigilancia, y “medidas que les conciernen”al tiempo que se niega a imponer “mediciones precisas” en relación con la actividad productiva de la empresa. Los demandantes exigieron, en particular, el cese de nuevos proyectos de hidrocarburos y una caída drástica de la producción de petróleo (un 37 % hasta 2030) y de gas (un 25 %).

Pero el tribunal observó que si bien la ley establecía la revisión judicial, no permitía al juez “reemplazar la sociedad” exigir la implementación de acciones detalladas, ni hacerla obligatoria “el objetivo de una meta a alcanzar”.

Sin embargo, para Anne Stevignon, abogada de Notre Affaire à Tous, una de las ONG denunciantes, la obligación de TotalEnergies de incluir las emisiones indirectas en su plan de vigilancia significa que tendrán que implementar “medidas de mitigación”y por lo tanto “disminución de la producción”dijo a la AFP. “Si las medidas de reducción de emisiones de la empresa se consideran insuficientes” a partir del 21 de enero de 2027, “el tribunal podrá dictar una nueva sentencia”afirmó por su parte la ONG Sherpa, también denunciante.

La ciudad de París, por su parte, acogió este jueves “una decisión importante en la historia de la ley climática francesa”. “Por primera vez, el juez reconoce que los riesgos climáticos entran dentro de las obligaciones de vigilancia de las grandes empresas, y ninguna multinacional de combustibles fósiles puede escapar a ello”declaró Alice Timsit, teniente de alcalde de París encargada de la transición ecológica.

TotalEnergies tiene ahora un plazo de seis meses para completar su plan de vigilancia con emisiones de “alcance 3”. Este requerimiento va acompañado de ejecución provisional, lo que significa que el grupo debe cumplir inmediatamente, sin poder suspender la decisión en caso de apelación. Este caso es parte de una ola global de litigios climáticos dirigidos a multinacionales. En un caso similar, el Tribunal Supremo de los Países Bajos deberá pronunciarse en última instancia sobre el grupo Shell, tras la anulación en apelación de una sentencia histórica de 2021 que le ordenaba reducir sus emisiones en un 45% de aquí a 2030.