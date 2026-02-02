5 cosas que debes saber sobre Antoine Valentin, ciottista de la galaxia Stérin





1. Miembro del Parlamento





La extrema derecha tiene un nuevo diputado: Antoine Valentin, candidato del partido UDR de Eric Ciotti, apoyado por la Agrupación Nacional (RN), ganó este domingo 1 de febrero las elecciones legislativas parciales en la tercera circunscripción de Alta Saboya. El 59,1% de los votos contra el candidato Les Républicains (LR), con una tasa de participación de sólo el 34,1%. Un nuevo intento victorioso para él, tras fracasar en 2024. En 2017, fue suplente en una circunscripción vecina.





2. Eric Ciotti





El nuevo diputado de 33 años inició su activismo en Debout la France!, el partido por Nicolas Dupont-Aignan, antes de unirse a Les Républicains. Cercano al derechista Julien Aubert, actual vicepresidente de LR, patrocinó como alcalde a Eric Zemmour durante las elecciones presidenciales de 2022. Dos años más tarde, sucedió a Eric Ciotti tras su salida de la extrema derecha y se convirtió en delegado general encargado de las relaciones con las autoridades locales de su partido.









3. Pierre-Edouard Stérin





En 2023, Antoine Valentin cofundó Politicae, la escuela de formación para el mandato de alcalde, destinada a elegir “el número máximo de candidatos para las próximas elecciones municipales”. A “colectivo no partidista” detrás del cual se esconde en realidad el dinero del multimillonario de extrema derecha Pierre-Edouard Stérin. Interrogado por “le TV BUS Canal de comunicación urbana” en febrero de 2025, Antoine Valentin indicó que el esfuerzo financiero podría alcanzar “varios cientos de miles de euros”, para las elecciones de 2026.









4. Alcalde





Nacido en 1992 en Bonneville, creció con su madre, profesora, en Saint-Jeoire, una localidad de 3.500 habitantes situada a treinta kilómetros de Ginebra (Suiza). Durante las elecciones municipales de 2020, el jefe de la consultora ocupa el tercer lugar en la lista de ganadores. Para sorpresa de todos, fue elegido con el apoyo de la mayoría de la lista. Una toma de posesión que le convirtió, a los 27 años, en el alcalde más joven del departamento. En enero de 2022, se ganó un poco de notoriedad al anunciar su viaje a Luxemburgo, a la sede de una empresa que iba a cerrar una fábrica con 800 empleados en su ciudad.





5. Reaccionario





No hace falta investigar mucho para descubrir comentarios reaccionarios. En 2022, estima en “modificar la Constitución francesa (para registrar el derecho al aborto, nota del editor) Responder a las noticias políticas estadounidenses es como desarmar a nuestro ejército para denunciar la invasión de Ucrania por parte de los rusos”.. Un año después, en una columna en “Figaro”, comparó un frustrado plan de ataque islamista con “una especie de Oradour-sur-Glane contemporáneo”. En mayo de 2024, al activista antidrogas Amine Kessaci, que pide la legalización del cannabis, respondió en X: “Los colaboradores tuvieron los mismos argumentos pútridos en el 40…”







Algunas publicaciones X de Antoine Valentin. CAPTURA DE PANTALLA/X





Al margen de la violencia de “salvajes”dice, todavía en X, tras la victoria del PSG en la Liga de Campeones, se pregunta: “¿Cómo podemos vivir con ellos? » También habla de“Salvajismo generalizado de nuestro país”de“una sociedad entera alimentada por el odio antipolicía”y se permite insinuaciones nauseabundas en torno a las noticias.



