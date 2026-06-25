Ola de calor: ¿en qué consiste el nivel 3 del plan Orsan desencadenado por Lecornu?

“ La ola de calor no disminuye en nuestro país y la presión sobre nuestro sistema de salud continúa intensificándose”. El primer ministro Sébastien Lecornu marcó la pauta este jueves 25 de junio: el actual episodio de calor, que poco a poco va remitiendo, es tal que los servicios hospitalarios y médico-sociales están al borde de la saturación. Para hacer frente a esta situación, el inquilino de Matignon decidió, en coordinación con el Ministro de Sanidad, activar el nivel 3 del plan Orsan. Un sistema conocido como Organización de Respuesta del Sistema Sanitario en Situaciones Excepcionales de Salud (Orsan), diseñado para coordinar la movilización de las estructuras asistenciales y de los profesionales sanitarios. Activado por primera vez a escala nacional, este nivel 3 es “la mayor movilización sanitaria”, indica Sébastien Lecornu.

A principios de semana ya se había activado el nivel 2 de vigilancia. ¿Qué implica este cambio de escala? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” detalla las implicaciones de activar el nivel 3 del Plan Orsan.

En comparación con la ola de calor de mayo, el episodio de junio es “mucho más intenso, más extenso y sobre todo más duradero”lo que lo hace “excepcional”explicó Lise Alter, jefa de gabinete de la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en una rueda de prensa este jueves. “Tan pronto como se hicieron visibles las primeras señales de tensión”el Primer Ministro activó el martes la fase 2 del plan Orsan para activar un nivel “alerta máxima”justifica el gabinete, aunque el gobierno ya fue criticado en mayo pasado por su falta de anticipación ante este tipo de crisis, que probablemente se repetirá en el futuro debido al calentamiento global.

La situación de la ola de calor hace que el fin de semana sea más crítico a la hora de acudir a urgencias o incluso de movilizar camas de hospital. El Ministerio de Salud dice que ha observado varias señales, entre ellas “Se cuadruplicó el número de visitas a urgencias por motivos relacionados con el calor”. Y en las últimas 24 horas las llamadas a médicos SOS también se han cuadriplicado. En París se registraron 25 paros cardíacos en 24 horas, lo que supone “extremadamente alto” respecto a las cifras habituales, menos de diez, según la jefa de gabinete, que explica que está a la espera de los estudios de rendición de cuentas. Las primeras desprogramaciones y “saturaciones en determinadas unidades de cuidados intensivos a nivel local » han sido reportados. “Todo esto ya está bajo control”insiste Lise Alter. Pero ella continúa: “Es hora de movilizar todas las palancas”y por lo tanto “ pasar a la gestión de crisis ».

Creado en 2014, el plan Orsan ya se activó en 2014-2015, por ejemplo, para la epidemia de gripe estacional, o incluso para el Covid-19, en la versión Orsan REB, para los riesgos de pandemia. El dispositivo activado esta vez es EPI-CLIM, que se extiende en una escala del 1 al 4. Esta versión de EPI-CLIM pretende comprender mejor situaciones de epidemias estacionales y eventos climáticos o ambientales severos como olas de calor, contaminación o frío extremo.

Su nivel 3 resulta en un “transición de la fase de seguimiento a la acción, de la anticipación a la gestión de crisis”resume Artus de Cormis, asesor sanitario del ministro de Sanidad, en rueda de prensa. En la fase 2, activada a principios de semana, el Estado ya había comenzado a movilizar a médicos privados y el ministerio había pedido por escrito a los profesionales autónomos que mantuvieran abiertas sus consultas privadas, para poder “descongestionar al máximo las emergencias”. El nivel 3 del plan aumenta de escala y exige una movilización más amplia del personal sanitario.

Sébastien Lecornu lo escribe: la idea es “fortalecer el personal hospitalario” Y “Coordinación entre hospitales, medicina comunitaria, clínicas y el sector médico-social” pero también de “garantizar la gestión de las consecuencias de la ola de calor, con una desprogramación selectiva de las intervenciones no urgentes”.

El nivel 4 es un nivel posterior a la crisis, que prevé un retorno a la normalidad.

El nivel 3 del plan permite “movilizar inmediatamente más personal y redirigirlo hacia las necesidades más urgentes”detalla la comitiva del Ministro de Salud. De hecho, activa los planes blancos -el sistema de crisis de cada establecimiento para atender la afluencia de pacientes- en todo el territorio, y en coordinación con las Agencias Regionales de Salud (ARS). Esto puede implicar una reorganización de horarios, reprogramación de intervenciones médicas y reasignaciones en los departamentos hospitalarios.

El plan activa la reserva sanitaria, un sistema regido por el Código de Salud Pública que cataloga al personal sanitario “que acepta ser (contactado) en caso de una situación sanitaria excepcional”, explica Public Health France en su sitio web.

Finalmente, el Ministro de Salud emitirá una orden que disponga “movilizar estudiantes de medicina para apoyar los centros 15”, a saber, los servicios telefónicos de SAMU, sujetos a un “presión muy fuerte”.

El nivel 3 le permite “liberar todas las camas que se puedan liberar”, acoger a nuevos pacientes especialmente afectados por la ola de calor, es decir, acelerar las altas hospitalarias, en particular utilizando “macizamente” a la hospitalización domiciliaria. Y esto a pesar de que en los últimos años se han cerrado muchas camas de hospitalización completa: cerca de 4.900 camas en 2023, según el Departamento de Investigaciones, Estudios, Evaluación y Estadísticas (DREES) a favor de la creación de camas de día.

El Estado espera una mayor movilización de las clínicas privadas pero también de los servicios municipales, en particular para realizar visitas domiciliarias. Con el nivel 3, el gobierno planea en particular “ anticipar posibles descompensaciones de los pacientes (la manifestación de trastornos psicológicos, nota del editor), después de una ruptura del equilibrio psicológico “. La ola de calor hace que las personas con trastornos psicológicos sean más vulnerables, como explicó la psiquiatra Marine Akkaoui a “New Obs”.

Para anticipar las hospitalizaciones, sin pasar por urgencias y correr el riesgo de sobrecargarlas, se pedirá a los servicios de psiquiatría que llamen “pacientes que no están en sus paredes, pero que están en casa y que están potencialmente en riesgo”.