Sin ofender a Yann Barthès, Bernard Arnault no está “alojado en el mismo barco” que quienes arden bajo los tejados

No hace falta haber sido invitado a casa de Bernard Arnault para adivinarlo: teniendo en cuenta sus 163 mil millones de dólares de patrimonio, nuestro multimillonario nacional probablemente tiene un hogar fresco para aliviar su cuerpo cansado, ya sea en su mansión privada en París, su villa en Saint-Tropez, su propiedad en el afueras Londinenses o en su isla privada de las Bahamas… Y si pierde sus llaves, el jefe de LVMH siempre puede recurrir a su Fundación Louis Vuitton, en el Bois de Boulogne de París: un edificio que, a pesar de su “velos de cristal”sigue siendo un capullo muy chulo que le acogerá sin siquiera pedirle que pague la entrada de 18 euros. También podrá darse un chapuzón en la inmensa ola creada ex nihilo en la Ciudad Universitaria de París para el desfile de Louis Vuitton, en plena ola de calor y cuando estamos viendo aparecer las primeras medidas para restringir el uso del agua en el país.

Entonces sí, Bernard Arnault, 77 años, está buenísimo, como todos, pero no, no lo es. “alojados en el mismo barco” que los demás, como sugiere el presentador Yann Barthès, en una secuencia del programa “Quotidien” del miércoles 24 de junio de 2026, que es realmente alucinante. Y sobre todo, no lo es…