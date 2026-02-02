Trump aumenta la presión sobre Irán, que dice tener “el dedo en el gatillo”… Actualización sobre la situación





Donald Trump advirtió el miércoles 28 de enero que “el tiempo se acababa” Antes de un ataque a Irán, sacudido por un vasto movimiento de protesta reprimido con sangre, Teherán amenaza con responder. “como nunca” en caso de una operación americana. La reciente llegada a Oriente Medio de un portaaviones y su escolta eleva a diez el número de buques de guerra estadounidenses en la región, poniendo a disposición de Donald Trump un considerable poder de fuego si decide atacar Irán. Esto es lo que sabemos.





• ¿Por qué está regresando Trump?





En su mensaje publicado en su red Truth Social, Donald Trump, que ha amenazado reiteradamente con una intervención militar ante la sangrienta represión de las manifestaciones de enero, mencionó esta vez la cuestión nuclear iraní.









“Esperemos que Irán acepte rápidamente “sentarse a la mesa” y negociar un acuerdo justo y equitativo: NO ARMAS NUCLEARES”escribió, amenazando a Teherán con un ataque. “mucho peor” que los ataques estadounidenses llevados a cabo contra sus instalaciones nucleares el pasado mes de junio. Washington se unió luego a la guerra de 12 días lanzada por Israel contra su enemigo jurado, sospechoso por Occidente de querer adquirir armas atómicas, lo que Israel niega.





• ¿Qué sabemos sobre estos buques de guerra estadounidenses?





Mientras instaba a Irán a llegar a un acuerdo nuclear, Donald Trump afirmó en Truth Social que “el tiempo se acababa” antes de un ataque estadounidense a Teherán. “Una enorme armada se dirige hacia Irán”declaró el presidente estadounidense.





Esta armada tiene aproximadamente el mismo tamaño que la desplegada en el Caribe antes de la operación estadounidense llevada a cabo a principios de año para secuestrar al ex líder venezolano Nicolás Maduro con el objetivo de llevarlo ante la justicia en Nueva York.









Un funcionario estadounidense estimó el miércoles el número total de barcos estadounidenses en Medio Oriente en 10, incluido el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, que también incluye tres destructores y aviones de combate furtivos F-35C. Otros seis buques de guerra estadounidenses también están desplegados en la región, tres destructores y tres buques de combate litorales.





Poco después de la advertencia del presidente estadounidense, su jefe de diplomacia, Marco Rubio, estimó que Irán estaba “más débil que nunca” y dijo que esperaba que las protestas eventualmente se reanudaran. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó el miércoles que los días del régimen iraní fueron “contado”incluso creyendo que “Esto podría contarse en semanas”.





• ¿A qué responde Irán?





La misión iraní ante la ONU reaccionó rápidamente y dijo en X que Irán “respondería como nunca antes” ante cualquier ataque estadounidense. “Irán está dispuesto a entablar un diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos, pero si se le presiona, se defenderá y responderá como nunca antes. »según el mensaje.





El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, afirmó que el ejército de su país estaba preparado “el dedo en el gatillo” responder a cualquier ataque estadounidense, pero sin excluir las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.





“Nuestras valientes Fuerzas Armadas están listas – con el dedo en el gatillo – para responder inmediata y poderosamente a CUALQUIER agresión contra nuestra querida tierra, espacio aéreo y aguas”escribió Abbas Araghchi en X. “Al mismo tiempo, Irán siempre ha acogido con satisfacción un ACUERDO NUCLEAR justo y equitativo mutuamente beneficioso – en pie de igualdad y libre de toda coerción, amenaza e intimidación – que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear PACÍFICA y asegure la libertad TOTAL de ARMAS NUCLEARES”añadió.









El portaaviones y los barcos que lo acompañaban fueron enviados a Oriente Medio en un momento en que las autoridades iraníes reprimieron duramente manifestaciones inicialmente motivadas por reivindicaciones económicas pero que se transformaron en un movimiento de masas contra la República Islámica.





Donald Trump ha amenazado repetidamente con atacar a Irán en respuesta a la represión de las protestas, pero pareció dar marcha atrás en esta advertencia después de asegurar que Teherán había suspendido las ejecuciones previstas de manifestantes.





• ¿Hacia una escalada?





Los analistas creen que las opciones consideradas por Washington incluyen bombardeos de sitios militares o ataques selectivos contra líderes para derribar el poder, en control desde la Revolución Islámica de 1979. Para protegerse de la amenaza de intervención, Irán está aumentando los contactos diplomáticos.





El presidente Massoud Pezeshkian habló con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, quien le aseguró que Riad no permitiría que su territorio fuera utilizado para un ataque contra Irán.









Del lado qatarí, el primer ministro y jefe de la diplomacia, jeque Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, reiteró a Ali Larijani, asesor cercano del líder supremo iraní, “El apoyo de Qatar a todos los esfuerzos encaminados a la desescalada”.





En El Cairo, el ministro de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, habló con los dos MM. Araghchi y el enviado estadounidense Steve Witkoff, destacando la importancia de “trabajar en la desescalada”. “Está mal reiniciar la guerra”afirmó por su parte el jefe de la diplomacia turca, Hakan Fidan. El representante chino ante la ONU, Fu Cong, por su parte, advirtió el miércoles al Consejo de Seguridad contra cualquier “aventurerismo militar” en Irán.