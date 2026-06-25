Irán y Egipto no quieren banderas LGBT+, nuevo desliz racista: boletín de Trump sobre la Copa del Mundo

Y listo, un primer cartel para los octavos de final: Canadá, coorganizador del Mundial, se enfrentará a Sudáfrica, que accede a las grandes ligas tras superar por primera vez la fase de grupos. Mala suerte para los canadienses, el partido no se disputará en casa sino en Los Ángeles… ¡Tabarnak!

Brasil también se clasificó esa noche contra Escocia, victoria por 3-0 en la que vimos la entrada a Neymar. ¿Un verdadero regreso al frente de ataque después de tres años de agitación por las lesiones? Comentario del entrenador Carlo Ancelotti: “¡Neymar es capaz de jugar 90 minutos caminando! » Dicho esto, ¡dejemos por un momento la ola de calor para volver a jugar el partido de las últimas 24 horas! Para divertirnos, hemos incluido diez expresiones deportivas ya preparadas entre las más utilizadas en los medios de comunicación, según “Ouest France”. Ya hay tres arriba, ¿puedes encontrarlos todos?

Irán y Egipto no quieren un “combate de orgullo”. Aunque el viernes disputarán su clasificación en un partido decisivo, los dos países que penalizan las relaciones homosexuales se niegan a asociarse a este evento de apoyo a la comunidad LGBTQIA+. Irán informó así a la FIFA, informa el “New York Times”, que no deseaba ver ningún símbolo o representación del “movimiento”como las banderas del arco iris. Egipto también indicó que se negaría “cualquier actividad vinculada al apoyo a la homosexualidad” durante el partido. “ Irán y Egipto son dos países musulmanes que comparten profundas similitudes culturales y religiosas, y las opiniones expresadas por las dos federaciones reflejan los valores y creencias compartidas por los pueblos de los dos países.justificó un portavoz de la selección iraní.

Después de ganar tiempo, el organismo internacional acabó recordando que las banderas LGBTQIA+ están autorizadas. Aunque nunca estuvo dispuesto a mojar la camiseta para defender los valores de la FIFA, su presidente Gianni Infantino explicó en enero que no habrá “Partido del Orgullo” durante el Mundial, pero sólo “eventos organizados por organizaciones externas”. ¡Qué coraje!

“Un fútbol africano a veces poco ortodoxo, un poco salvaje, no tan táctico. » Estas declaraciones racistas se las comunica el ex internacional alemán Bastian Schweinsteiger, convertido en asesor de la cadena pública alemana ARD durante el Mundial. El sábado, al borde del terreno de juego en Toronto, analizó el partido de Alemania que le arrebató la victoria a Costa de Marfil (2-1). ¿Estás en shock? No está preparado para lo que viene: no fue sancionado por el canal y pudo comentar el partido Inglaterra-Ghana del martes. Silencioso en su cuenta X desde el domingo, se despertó este jueves para… felicitarse por haber sido elegido, según una encuesta, ¡el experto alemán más popular en el Mundial! Técnicamente, esto se llama racismo inmundo.

Cualquiera que ame el fútbol sólo puede conmoverse con Guillermo Ochoa. El legendario portero mexicano entró en juego durante quince minutos el miércoles durante el partido contra la República Checa. ¡A sus 40 años, el exjugador del AC Ajaccio participó en su sexto Mundial! En 2014, se reveló al mundo entero logrando actuaciones XXL durante el Mundial de Brasil. En el estadio Azteca de la Ciudad de México, fue celebrado como la leyenda que es desde su primer despeje y luego besó ambos postes al final del partido. “No tengo más que gratitud”testificó después de la reunión. En la época dorada de su carrera, compartimos con ustedes esta cumbia escrita en su honor, que podríamos haber llamado “Ochoa mi amor” (Ba Dum Tss).

Si el presidente de la FIFA se tumba frente a Donald Trump, no le tiembla la mano cuando lo atacan. Así, al comentarista paraguayo Jorge Chipi Vera le retiraron su acreditación para el Mundial tras comentarios insultantes. El 19 de junio el jugador paraguayo Miguel Almirón fue expulsado por hablar tapándose la boca. Una primicia que hizo perder los estribos al comentarista del canal ABC: así llamó a Gianni Infantino y al árbitro Ivan Barton “sucios ladrones” y los acusó de “matar al fútbol” ; usando también el insulto “Hijo de puta” más de veinte veces. Si más tarde se disculpó, diciendo que tenía un “estallido de ira”Jorge Chipi Vera ya ve su aventura llegando a su fin.

Como el lugar que ocupa “La Marsellesa” en el ranking de himnos nacionales del “New York Times”. Calificado como “clásico” y de “símbolo de revoluciones”este éxito internacional tiene un estatus “casi inigualable”. Bueno, casi: Brasil mató el partido con su himno “Hino Nacional Brasileiro” que te dejamos descubrir. Tomemos nota de la pequeña insinuación de nuestros colegas estadounidenses en Italia, que “Quizás no habría ganado necesariamente la Copa del Mundo si se hubiera clasificado, pero ciertamente habría ganado la Copa del Mundo por los himnos nacionales”. Sabroso.