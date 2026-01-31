Trump, Gates, Musk, el ex príncipe Andrés… Los nombres citados en los últimos documentos





El Departamento de Justicia estadounidense inició el viernes 30 de enero la publicación de una gran cantidad de documentos adicionales sobre Jeffrey Epstein, afirmando haber respetado la obligación impuesta a la administración Trump de ser totalmente transparente sobre este expediente políticamente explosivo.









Algunos de los nuevos documentos hacen referencia al presidente Donald Trump y otras figuras de alto perfil, como Bill Gates. Ninguno está en la mira de la justicia sobre este tema.





Todd Blanche, ex abogado personal de Donald Trump, cercano a Jeffrey Epstein cuando ambos se movían en la jet set en Nueva York y Florida en los años 1990, el número dos del Departamento de Justicia, ha negado cualquier implicación de la Casa Blanca en este proceso. “Cumplimos con la ley y no protegemos al presidente Trump ni protegemos o dejamos de proteger a nadie”asegura.









• Donald Trump





Los documentos recientemente publicados contienen una lista compilada por el FBI de acusaciones de agresión sexual vinculadas al presidente Donald Trump, muchas de las cuales provienen de llamadas anónimas e información no verificada. Estas acusaciones, algunas obtenidas a través de fuentes indirectas, fueron transmitidas por teléfono o electrónicamente al Centro Nacional de Manejo de Amenazas del FBI.





El documento sugiere que los investigadores actuaron sobre la base de parte de esta información. Otros fueron considerados menos creíbles.









Donald Trump ha negado durante mucho tiempo cualquier participación en las acciones del criminal sexual Jeffrey Epstein. “Algunos de los documentos contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump”. escribe el Ministerio de Justicia. “Estas acusaciones son infundadas y falsas. »





Donald Trump, por su parte, admite haber frecuentado a Epstein en su momento, pero afirma haber roto con él antes de ser preocupado por los tribunales.





• Bill Gates





En un borrador de correo electrónico incluido entre los documentos publicados el viernes, Jeffrey Epstein aseguró que Bill Gates, cofundador de Microsoft, tenía relaciones extramatrimoniales.





El financiero neoyorquino afirmó que su relación con este multimillonario le permitiría“ayudar a Bill a encontrar drogas, afrontar las consecuencias del sexo con chicas rusas, facilitar las citas ilícitas con mujeres casadas. »





La Fundación Gates lo desmintió en una declaración a los medios “Acusaciones absolutamente absurdas provenientes de un mentiroso comprobado”.





• Richard Branson





Los archivos mencionan la relación amistosa de Jeffrey Epstein con el multimillonario británico Richard Branson, cofundador de Virgin Group. En un correo electrónico enviado a Jeffrey Epstein en septiembre de 2013, escribió: “Fue muy agradable verte ayer. (…) Si pasas por la región, estaré encantado de volver a verte. ¡Siempre y cuando me traigas tu harén! »











• Elon Musk





También aparecen numerosos intercambios de correos electrónicos entre Jeffrey Epstein y el empresario Elon Musk. En noviembre de 2012, Jeffrey Epstein le escribió un correo electrónico preguntándole “cuántas personas irán a bordo del helicóptero para ir a la isla”.





“Probablemente solo Talulah y yo”. ¿Qué día/noche tendrá lugar la fiesta más loca de tu isla? »respondió el multimillonario. Jeffrey Epstein era dueño de dos islas en el Caribe. Uno de ellos, según la fiscalía, es el lugar donde agredió sexualmente a varias mujeres y niñas menores de edad.









En un mensaje publicado este sábado en X, Elon Musk dijo estar consciente de que este intercambio podría ser “mal interpretado y utilizado por (sus) detractores para difamar (su) nombre”antes de solicitar el procesamiento de “aquellos que cometieron crímenes graves con Epstein”.









• Andrew Mountbatten-Windsor





El ex príncipe depuesto invitó a Jeffrey Epstein a visitarlo en el Palacio de Buckingham en septiembre de 2010, mientras el financiero se encontraba de viaje en Londres. Un intercambio de correo electrónico muestra que se puso en contacto con Andrew Mountbatten-Windsor para preguntarle: “A qué hora me quieres (…), también necesitaremos (…) algo de tiempo a solas”. A lo que Andrés respondió: “Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y tener gran privacidad”.





Jeffrey Epstein también sugirió al hermano del rey Carlos III que le presentara a una mujer rusa de 26 años. El 12 de agosto de 2010, Epstein le escribió al entonces príncipe Andrés (“El Duque”) que tiene “un amigo con el que te gustaría cenar”que estará en Londres del 20 al 24 de agosto. Andrew le pregunta a Epstein qué podría haberle dicho este último sobre sí mismo a la joven y si debería traerlo. “un mensaje” del financiero. En ese momento, Jeffrey Epstein acababa de salir de arresto domiciliario, tras una condena por prostitución de una menor.





Andrew, que siempre ha mantenido su inocencia, fue despojado de todos sus títulos reales y expulsado de su enorme residencia oficial en Windsor el año pasado debido a sus vínculos pasados ​​con Epstein. La publicación de las memorias póstumas de la estadounidense-australiana Virginia Giuffre, que acusó al príncipe de haberla agredido sexualmente en varias ocasiones cuando era menor de edad, provocó una ola de indignación en el Reino Unido.





• Howard Lutnick





Los correos electrónicos muestran que Jeffrey Epstein y el empresario Howard Lutnick, actual secretario de Comercio de Donald Trump, planeaban almorzar en la isla del financiero en diciembre de 2012.





“Venimos a vosotros desde Santo Tomás”escribió la esposa de Howard Lutnick a la secretaria de Jeffrey Epstein, preguntándole dónde deberían anclar.















•Steve Tisch





Varios correos electrónicos sugieren que Jeffrey Epstein conectó a Steve Tisch, productor de “Forrest Gump” y propietario de los New York Giants, un equipo de fútbol americano, con varias esposas.





En un intercambio con él, el delincuente sexual describe a una mujer como “Un ruso que rara vez dice la verdad, pero que es divertido”.