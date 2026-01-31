



Se publican tres millones de documentos sobre el caso Epstein. Después de varias semanas de retraso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que publicaría este viernes 30 de enero 2.000 vídeos, 180.000 imágenes y millones de otros documentos sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein. Se trata de la mayor cantidad de expedientes publicados hasta la fecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en 2019 antes de su juicio.





Esta publicación llega tarde, mientras que una ley aprobada por el Congreso el año pasado obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos los expedientes sobre Epstein a más tardar el 19 de diciembre de 2025. Una lentitud que el número dos del Departamento de Justicia, Todd Blanche, justificó por la necesidad de proteger a las víctimas ocultando ciertos elementos en los documentos.





Pero estas escasas publicaciones y redacciones alimentan la desconfianza en el manejo del caso por parte de la administración Trump, a pesar de que los primeros documentos publicados confirmaron una proximidad pasada entre el criminal sexual y Donald Trump. Según el New York Times, en los documentos publicados este viernes hay al menos 3.200 referencias al presidente estadounidense. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” regresa a esta nueva etapa del asunto Epstein.









• “Más de tres millones de páginas”





“Hoy publicamos más de tres millones de páginas, incluidos más de 2.000 vídeos y más de 180.000 imágenes”declaró el número dos del Departamento de Justicia, Todd Blanche, durante una rueda de prensa. Los más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes publicadas no proceden todos de Jeffrey Epstein o su entorno, aclaró, explicando que en gran parte eran “pornografía”.





Las imágenes y vídeos de todas las mujeres fueron ocultados a excepción de los de la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, señaló Todd Blanche durante una rueda de prensa. El fiscal general adjunto también indicó que no se habían censurado imágenes de hombres, excepto cuando era imposible censurar imágenes de mujeres sin censurar también las de hombres.





También se eliminaron los elementos que permitían identificar a las víctimas, aquellos que representaban violencia sexual contra niños o incluso aquellos que comprometían una investigación en curso, precisa la BBC.









Todd Blanche también dijo que los fiscales federales identificaron 6 millones de páginas como “potencialmente relevante”como parte de la ley del Congreso que exige la divulgación de archivos sobre Epstein, según informó el “New York Times”. Pero luego indicó que “el número de páginas relevantes es significativamente menor que el número total de páginas recopiladas inicialmente”. De ahí los 3 millones de documentos publicados actualmente.





• ¿A qué se debe tal retraso en la publicación?





El Congreso había fijado el 19 de diciembre como fecha límite para publicar los documentos. Más tarde, el ministerio justificó la lenta difusión por la necesidad de proteger a las víctimas tachando nombres o incluso pasajes enteros, o cubriendo rostros en las fotografías.





La ley que exigía que el Departamento de Justicia divulgara archivos sobre Epstein también le exigía que explicara al Congreso por qué eliminó cierta información. El representante del Departamento de Justicia, Todd Blanche, dijo que las autoridades federales presentarían su informe. “a su debido tiempo”.





Como en publicaciones anteriores, el Ministerio de Justicia ha redactado cierta información, en particular bajo el “privilegio del proceso deliberativo”que permite a las agencias gubernamentales retener ciertas comunicaciones intercambiadas antes de que se tome una decisión final en un caso, como explica el “New York Times”.









Aún así, estos retrasos y redacciones han alimentado acusaciones de encubrimiento contra la administración Trump. El Presidente de los Estados Unidos también se mostró particularmente reacio a los esfuerzos de los parlamentarios republicanos y demócratas que presionaban para la publicación de esta enorme masa de documentos; algunos han destacado la proximidad pasada de Donald Trump con Jeffrey Epstein.





El New York Times informa que el representante Ro Khanna, demócrata de California, quien redactó la ley que exige que el Departamento de Justicia divulgue sus archivos de Epstein, compartió el escepticismo sobre las explicaciones de Todd Blanche sobre qué documentos fueron divulgados o no. Dijo que examinaría si algunos de los documentos que solicitó fueron revelados como ” Declaraciones de víctimas recopiladas durante entrevistas del FBI (formulario 302) » o incluso “un memorando de la fiscalía preparado durante la investigación de Florida de 2007”.





Añadió que “Negarse a publicar estos documentos sólo protege a las personas influyentes involucradas y daña la confianza pública en nuestras instituciones. »





• ¿Qué contienen estos nuevos documentos?





Desde este viernes, varios medios de comunicación analizan el contenido de estos millones de archivos publicados recientemente. Según el “New York Times”, existen al menos 3.200 referencias al presidente Donald Trump. Una cifra que podría aumentar en las próximas horas, informa el periódico. Algunos documentos parecen proceder de informes enviados a los investigadores en el contexto del caso Epstein. Otras son menciones a Trump en artículos de prensa, adjuntos al expediente de investigación. También hay correos electrónicos, ya que Donald Trump y Epstein hablaban regularmente, en particular sobre sus posibilidades de ser elegido en las elecciones presidenciales de 2016.





El “New York Times” también identificó un diagrama, elaborado por las autoridades federales, que ilustra el círculo íntimo de Jeffrey Epstein, del que varios miembros eran considerados cómplices potenciales. Contiene los nombres y fotografías de varias personas conocidas del entorno del pedocriminal, entre ellas su cómplice convicta Ghislaine Maxwell, su abogado Darren Indyken, su contable Richard Kahn, su asesor financiero Harry Beller e incluso Jean-Luc Brunel, que se suicidó en una prisión francesa tras ser acusado de violación.









El BCC informa, por su parte, que los documentos se refieren a Ghislaine Maxwell como un certificado de naturalización, con el domicilio “Little St James Island”, que es en realidad la isla que Jeffrey Epstein compró en 1998. Su ex colaboradora Ghislaine Maxwell es la única otra persona procesada en este caso por el momento. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos.





Los informes psicológicos sobre Jeffrey Epstein durante su encarcelamiento también están presentes en estas nuevas publicaciones.





• ¿Qué había en los últimos documentos publicados?





Publicaciones anteriores han arrojado luz especialmente sobre la espectacular red del rico financiero neoyorquino, que murió en prisión en 2019 en Nueva York antes de ser juzgado por haber montado un sistema de explotación sexual de niñas menores de edad.





Entre los documentos publicados en diciembre, llamaron especialmente la atención fotografías del ex presidente demócrata Bill Clinton en compañía de Jeffrey Epstein o de mujeres con el rostro oculto.





Otros documentos habían confirmado la proximidad que existió en un momento entre el rico empresario y Donald Trump, quien nunca fue acusado de acciones criminales en relación con Jeffrey Epstein. El presidente estadounidense admite haberlo visto en los años 1990, pero afirma haber cortado sus relaciones antes de ser preocupado por los tribunales.





Declaró en enero de 2024 en su red Social La Verdad: “Nunca tomé el avión de Epstein”. El nombre de Donald Trump aparece ocho veces en la lista de pasajeros del avión privado de Jeffrey Epstein entre 1993 y 1996, sin embargo, afirma un investigador, en un correo electrónico que data de 2020, hecho público como parte de las primeras publicaciones.