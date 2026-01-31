Candidatos a alcaldía escandalizados por las revelaciones de la investigación Cash





Las revelaciones de la “Investigación Cash” en France 2, sobre los numerosos fracasos de las actividades extraescolares, difundidas el jueves, conmocionaron a los candidatos a la alcaldía de París. La encuesta, que se centra en las condiciones laborales de los animadores, destaca las bajas remuneraciones, el trabajo a tiempo parcial sufrido y los horarios agitados, mientras que más de cinco millones de niños son acogidos cada día en actividades extraescolares.









Vemos testimonios de padres cuyas denuncias de comportamientos sospechosos por parte de los facilitadores no se tienen en cuenta, pero también de la ausencia de un marco de reclutamiento o incluso de comportamientos inadecuados por parte de los facilitadores, incluido uno que besa a un niño en la boca en una guardería del distrito 7 de París.





· Para el ayuntamiento existente, una “disfunción importante”





A propósito de la guardería Baudin, en el distrito 11, donde un ex dirigente será juzgado en mayo por agresión sexual a cinco niños, el primer teniente de alcalde de París encargado de la educación, Patrick Bloche, entrevistado por France 2, reconoce ” disfunción importante en el proceso de presentación de informes (…) que fue hecho a un agente que no lo armó “.





· Dati denuncia “omertá”





Rachida Dati, alcaldesa de este distrito y candidata a la alcaldía de París, denuncia “ omertá » así como el “ disfunciones sistémicas » que persisten en la ciudad de París.





“ Las imágenes, filmadas con una cámara oculta, muestran un comportamiento inaceptable hacia los niños. », reaccionó el LR electo en un comunicado de prensa. Pide una investigación global sobre todas las actividades extraescolares parisinas, un plan de emergencia para hacer frente al aumento de los ataques a los niños y una revisión global de las actividades extraescolares.





El Ministro de Cultura también reaccionó a la declaración del primer diputado Patrick Bloche quien, interrogado por Elise Lucet, la calificó de “ malos hábitos » comportamientos.





· “Necesitamos revisarlo todo”, considera Grégoire





“ Conmoción e ira por la investigación de la “investigación Cash” », reaccionó por su parte Emmanuel Grégoire, candidato del sindicato de izquierda fuera de LFI, en un comunicado de prensa. “ Las situaciones violentas mencionadas son insoportables. Las fallas en la supervisión de los niños y en el manejo de los casos denunciados son inaceptables », reconoció el diputado parisino, quien reveló que había sido víctima de violencia sexual en entornos extraescolares durante su infancia.





“ Hay que revisar todo: los procedimientos, los controles, la supervisión, la propia cultura de una institución que puede generar una forma de maltrato cuando las alertas no se procesan con la suficiente rapidez. “, añadió.





Invitado este viernes 30 de enero por BFMTV-RMC, el candidato le dio otra capa y denunció un “ una especie de omertá sistemática “, y la multiplicación de ” casos muy graves “.









· Bournazel deplora la “opacidad”





En X (ex-Twitter), el candidato de Horizons, Pierre-Yves Bournazel, deploró una “opaz, (A) falta de información a los padres, (A) El informe de la investigación nunca se reveló… “. Y asegura que quiere hacer de la seguridad infantil un “ prioridad » si es elegido.





· Chikirou pide una investigación parlamentaria





Por su parte, la candidata rebelde Sophia Chikirou afirma haber presentado una propuesta de resolución para una investigación parlamentaria a petición de los padres, con el fin de “ arrojar luz sobre el sistema extraescolar en París y en toda Francia “.





“ ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué nunca se atendió a las alertas? », pregunta.



