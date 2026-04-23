Trump extiende la tregua con Irán indefinidamente: lo que sabemos

El alto el fuego parece mantenerse este miércoles 22 de abril por la mañana en Irán y el Golfo, tras el anuncio de la prórroga de la tregua por parte de Donald Trump, que mantiene sin embargo el bloqueo de los puertos iraníes.

Dos semanas después del 8 de abril, fecha en que entró en vigor el alto el fuego, Irán advirtió que la tregua expiraría a la medianoche GMT del martes al miércoles (las 2 de la madrugada del miércoles en París). Donald Trump habló este miércoles por la noche (hora de Washington).

Pero el presidente estadounidense finalmente anunció que prorrogaría el cese de los combates a petición de los mediadores paquistaníes, hasta “Irán presenta una propuesta” destinado a poner fin al conflicto. En un mensaje en su red Truth Social, invocó las divisiones en la cima del poder en Teherán.

El lunes pasado, el multimillonario republicano volvió a juzgar “muy improbable” una extensión del alto el fuego.

Si bien Irán no confirmó de inmediato una extensión del alto el fuego, un buque portacontenedores fue alcanzado por fuego iraní frente a la costa de Omán, causando daños pero sin causar víctimas, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Y un carguero que salía de Irán fue detenido por disparos, según la misma fuente, sin reportarse daños ni heridos. El barco, que se encontraba a 8 millas náuticas al oeste de Irán, “Denunció haber sido atacado y actualmente se encuentra inmovilizado en el mar”informó la UKMTO, añadiendo que la tripulación estaba “sano y salvo” y no se habían reportado daños.

El bloqueo de los puertos iraníes continuará, subrayó también Donald Trump. El líder estadounidense aseguró que el Gobierno iraní quería una reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para el transporte global de hidrocarburos que está bloqueada por Teherán y Washington. Pero si Estados Unidos levanta su medida, “¡Nunca podrá haber un acuerdo con Irán a menos que hagamos estallar al resto de su país, incluidos sus líderes!” »dijo.

Para preparar la reapertura del brazo marítimo, el Reino Unido deberá recibir a soldados de una treintena de países este miércoles y jueves. El objetivo: formar una misión para proteger la navegación en el estrecho una vez establecida la paz, bajo la dirección de Londres y París.

Irán se ha negado a enviar una delegación a Islamabad para mantener conversaciones, exigiendo el fin del bloqueo estadounidense de sus puertos. Antes del anuncio de Donald Trump, Teherán había amenazado con reanudar los ataques contra los países del Golfo, poniendo en peligro los suministros mundiales de petróleo. “Si su territorio e instalaciones se ponen al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, podrán decir adiós a la producción petrolera en Medio Oriente”había advertido a los guardias revolucionarios.

Abbas Araghchi, ministro iraní de Asuntos Exteriores, consideró que el bloqueo estadounidense de los puertos del país constituye “un acto de guerra y por tanto una violación del alto el fuego”.

Irán “colapsa financieramente” debido al cierre del Estrecho de Ormuz, afirmó el miércoles Donald Trump, pocas horas después de decidir ampliar la tregua manteniendo el bloqueo de los puertos iraníes. “¡Irán está colapsando financieramente!” Quieren que se abra inmediatamente el Estrecho de Ormuz: ¡están hambrientos de dinero en efectivo! Pierden 500 millones de dólares al día (…) ¡LLAMADA DE SOCORRO! ! ! »escribió el presidente estadounidense en su red social Truth.

La víspera, el Ministro de Finanzas estadounidense, Scott Bessent, había estimado en la cadena X que “En unos días, los sitios de almacenamiento en la isla de Kharg (punto caliente de la industria petrolera iraní, nota del editor) se saturarán y los frágiles pozos petroleros iraníes se cerrarán”. “Restringir el comercio marítimo de Irán apunta directamente a las principales fuentes de ingresos del régimen”se felicitó.

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, acogió con satisfacción el anuncio de alto el fuego de Donald Trump y acogió con agrado una “Importantes avances hacia la desescalada”según un comunicado de prensa de su portavoz.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, dijo que esperaba que ambas partes llegaran a un acuerdo. “concluir un “acuerdo de paz” durante la segunda ronda de negociaciones prevista en Islamabad”El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que debía viajar nuevamente a Pakistán para negociar, finalmente permaneció el martes en Estados Unidos, confirmó la Casa Blanca.