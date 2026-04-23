Una cumbre sobre el medio ambiente… por no hablar del clima. La ministra francesa para la Transición Ecológica, Monique Barbut, recibió a sus homólogos del G7 este jueves 23 de abril por la mañana en el centro de París para una cumbre dedicada al Medio Ambiente, aunque planeaba evitar abordar la cuestión climática para salvar a Estados Unidos de Donald Trump.

“La protección del medio ambiente ya no es la prioridad internacional”reconoció la ministra en su discurso inaugural, en presencia de ministros de países industrializados en este foro internacional y representantes de otros socios, como las naciones que acogerán este año las próximas COP sobre desertificación (Mongolia) o biodiversidad (Armenia).

El Grupo de los Siete (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) y sus socios han “una responsabilidad especial”recordó el ministro en la inauguración de esta cumbre de dos días. “Tenemos capacidad de actuar y enviar una señal clara de nuestra determinación y unidad”suplicó.

Puso cinco prioridades en la agenda: “financiar la protección de la biodiversidad, preservar el océano, asegurar los recursos hídricos, resaltar los vínculos entre desertificación y seguridad y aumentar la resiliencia de nuestros territorios y nuestras infraestructuras frente a los riesgos naturales”.

Por otra parte, la cuestión climática no se abordará directamente, a pesar de la aceleración del calentamiento en la tierra y en los océanos. No más que el de la salida de los combustibles fósiles, aunque fue discutido inmediatamente durante una reunión sin precedentes de unos cincuenta países en Santa Marta, Colombia, del 24 al 29 de abril.

“Un G7 al ritmo de Estados Unidos no puede pretender responder a las crisis del siglo si ignora el clima, ignora las desigualdades de género y se encierra en una visión energética a corto plazo”lamenta a la AFP Gaïa Febvre, responsable de políticas internacionales de la Red de Acción Climática (RAC), que reúne a numerosas ONG. “Al ceder a las presiones, debilita la acción colectiva y renuncia a su potencial papel impulsor”juzga. Con los “Desafíos”, el RAC evoca el riesgo de limitarse “al mínimo común denominador” y habla de un “culpa política”.

Por su parte, Francia se compromete a no “No abordar la cuestión climática de frente” para no ofender a los Estados Unidos en este club de países ricos del que también forman parte Japón, el Reino Unido y Alemania. “La prioridad de la presidencia es preservar la unidad del G7. Si empezamos a hablar de clima, ya no hay G7”asegura el ministerio al “Mundo”.

El regreso a la Casa Blanca a principios de 2025 de Donald Trump, notoriamente escéptico climático, fue seguido de una serie de retrocesos en materia de protección del clima, desde su retirada del acuerdo de París hasta el desmantelamiento de numerosas normas medioambientales en la mayor economía del mundo. Símbolo de la falta de interés de Estados Unidos en este G7, su representante será Usha-Maria Turner, administradora adjunta para asuntos internacionales y tribales de la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental, un puesto directivo de segundo rango.

Francia, sin embargo, espera seducir a la administración Trump como sus otros socios con su “alianza para financiar la naturaleza y las personas”una iniciativa destinada a fomentar la financiación pública y privada para la protección de la biodiversidad. En esta ocasión, quisiera revelar una financiación de hasta 800 millones de dólares para la protección de parques naturales en una veintena de países africanos, según fuentes cercanas al asunto.

“No podemos más que alegrarnos de que el tema de la financiación de la biodiversidad haya encontrado un lugar en los debates” pero “Esta financiación debe ser adicional y no debe compensar una retirada paralela de los Estados, y en particular de Francia”juzga Jean Burkard, director de promoción de WWF Francia.

Entre los otros objetivos de estas reuniones está el de llegar a una declaración política sobre desertificación y seguridad. También se realizarán jornadas sobre los océanos con el objetivo de poner en marcha una alianza de áreas marinas protegidas. Están previstas otras sesiones de trabajo sobre los efectos de los desastres, el sector inmobiliario y la cuestión de la contaminación del agua. Para este jueves por la tarde también está prevista una visita a Fontainebleau en el marco de una sesión dedicada a los bosques.