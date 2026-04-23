“Hacer de la izquierda no melenconista la alternativa ganadora a la extrema derecha”

Sin un candidato común para las elecciones presidenciales, la izquierda “desde Ruffin hasta Glucksmann” no podrá clasificarse para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Si la izquierda está representada por Jean-Luc Mélenchon, se abrirá un bulevar para la RN, si la izquierda está ausente repetiremos, para mal, el partido Macron/Le Pen por tercera vez.

Hace un año, propuse un cónclave para elegir esta candidatura conjunta, reuniendo en un ejercicio colectivo de responsabilidad a los líderes de los grupos políticos, a los cargos electos y a los representantes de la sociedad civil, para deliberar durante una secuencia breve y secreta y con una mayoría de dos tercios.

Por el momento, no se ha elegido este camino. Las primarias llevadas a cabo por el “proceso Bagneux” adolecen de la ausencia del PCF y de Raphaël Glucksmann. Sin embargo, una sola candidatura adicional probablemente sería suficiente para evitar que la izquierda llegue a la segunda vuelta.

Quienes califican este sistema de “pequeñas primarias” proponen una “miniprimaria” reducida únicamente a la familia socialista y socialdemócrata, donde uno se refugia en un pensamiento mágico que vería a un “hombre providencial”: ¿dónde están las mujeres? –, ganarse el apoyo de todos sólo por el efecto de su genio. Este camino llevaría, como en 2022, a una Bérézina.

Boris Vallaud retomó a su manera la idea del cónclave, proponiendo en el mismo perímetro político “de Ruffin a Glucksmann” una coalición que desarrollara su proyecto común y luego eligiera una candidatura única. Pero está dando un giro radical y paradójico al convertir su coalición en la de las minorías de todos los grupos políticos en contra de todas las direcciones. Una forma curiosa de unir a la gente porque no está claro por qué los grupos políticos seguirían a este equipo barroco. También recordaron muy claramente que sólo renunciarían a tener un candidato propio con la condición imperativa de que provenga de un proceso definido de común acuerdo entre las partes y cada una de las cuales se comprometa a respetar los resultados.

La fuerza de las primarias radica en su carácter democrático, abierto a todos los ciudadanos y su dinámica popular. Para que sea eficaz debe reunir todas las fuerzas “desde Ruffin hasta Glucksmann ». Para lograrlo tendremos que volver a convencer y quizás innovar. Por lo tanto, las primarias pasan por un cónclave, una “cumbre” de la izquierda no melenconista para encontrar un acuerdo entre todos que no existe actualmente.

Una de las formas de innovar es no limitarnos a discutir las modalidades de las primarias. De hecho, se trata de ganar las elecciones presidenciales para gobernar Francia mañana. Por tanto, sería lógico buscar por consenso un acuerdo global en relación con el proyecto, la candidatura a las elecciones presidenciales, las elecciones legislativas y un contrato gubernamental.

Este proceso puede llevar tiempo, pero si ese tiempo convierte a la izquierda no melenconista en la alternativa ganadora a la extrema derecha y en una fuerza capaz de gobernar juntos, entonces debemos seguir adelante. Lionel Jospin la llamó “la izquierda plural”, construyamos hoy “la izquierda unida”.