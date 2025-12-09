Trump expresa sus dudas y quiere “implicarse” en las negociaciones





El campeón del vídeo en streaming Netflix ha llegado a un acuerdo con Warner Bros Discovery (WBD) para comprar la mayor parte del grupo mediático, valorado en 83.000 millones de dólares, según se lee en un comunicado de prensa publicado por las dos compañías americanas el viernes 5 de diciembre. Netflix quiere recuperar a su competidor de vídeo en streaming HBO Max, así como a los famosos estudios Warner Bros y su catálogo. Una decisión que suscita preocupación entre parte de Hollywood, de los operadores cinematográficos y de los cargos electos sobre el futuro de la distribución en salas y la excesiva concentración en el sector.





En respuesta, el presidente estadounidense expresó dudas sobre la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix el domingo durante una ceremonia de entrega de premios en el Kennedy Center, señalando que el gigante del streaming ya poseía “una cuota de mercado muy grande”. Una intervención casi inevitable de la Casa Blanca, que corre el riesgo de ocupar un lugar importante en el intercambio.





Una adquisición extraordinaria





Si el proyecto de fusión en su forma actual se llevara a cabo, Netflix se tragaría a la plataforma competidora HBO Max, así como a los estudios Warner Bros. Sin embargo, Netflix es la plataforma de vídeo bajo demanda líder en el mundo y HBO Max la tercera (excluyendo a Amazon Prime Video), completando el podio Disney+.





La plataforma de streaming, sin embargo, indica que tiene la intención de preservar, por el momento, el modelo económico de Warner Bros., en particular los estrenos de películas en salas. La plataforma también afirma que esta mega adquisición le permitirá ampliar la capacidad de producción de sus estudios en Estados Unidos y seguir aumentando sus inversiones en contenido original.





Netflix se encontraría así a la cabeza de un catálogo gigantesco, que incluye las sagas “Harry Potter” y “El señor de los anillos”, los superhéroes de DC Studios (Batman, Superman o incluso Wonder Woman) o incluso la serie “Juego de tronos”. Sin embargo, la plataforma no heredaría los canales de televisión de Warner Bros. Discovery (Discovery Channel y CNN en particular), que estarían alojados, antes de la adquisición, en una entidad separada de Warner Bros. y que cotizarían en bolsa.





El gigante del vídeo online venció al operador de cable Comcast y al grupo mediático Paramount Skydance, también candidato a esta adquisición, cuyo jefe, David Ellison, es cercano a Donald Trump.





Una amenaza para los cines





La federación de exhibidores Cinema United ve en la absorción de Warner Bros por Netflix “una amenaza sin precedentes” para cuartos oscuros. Para la senadora demócrata Elizabeth Warren, esta compra “ amenaza con aumentar el precio de las suscripciones, lo que lleva a una reducción de las opciones, (…) al tiempo que amenaza el empleo en los Estados Unidos “.





Para evitar complicaciones, el codirector Ted Sarandos aseguró que Netflix no cuestionará el estreno en cines de las películas producidas por Warner Bros, pero pretende reducir el período de exclusividad antes de su emisión en vídeo.





Sin embargo, este discurso no calmó a la multitud. En una carta dirigida a los miembros del Congreso, un colectivo de productores advirtió que la transferencia de Warner Bros. bajo el dominio de Netflix equivaldría a poner “La soga al cuello del sector” salas de cine.





Participación de la Casa Blanca





Antes de ser registrada, esta negociación debe ser validada por las autoridades estadounidenses, teniendo en cuenta la Ley Sherman Antimonopolio, en torno al derecho a la competencia y la restricción del monopolio, otorgando al gobierno estadounidense el poder de cancelar una compra.





El viernes, un funcionario del gobierno le dijo a CNBC, bajo condición de anonimato, que la administración Trump estaba mostrando una “fuerte escepticismo” hacia esta unión. Esta desconfianza se confirmó este domingo, cuando Donald Trump manifestó sus dudas sobre esta opa, que “podría ser un problema”. “Estaré involucrado en (la) decisión” reguladores sobre esta compra de 83.000 millones de dólares, añadió.





El proyecto probablemente “Es objeto de intenso escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses y europeos, ya que genera temores legítimos de monopolio”comentó la analista Kathleen Brooks de XTB en una nota. Netflix espera que esté terminado dentro de 12 a 18 meses, una señal de que anticipa una revisión en profundidad por parte de los reguladores.





El presidente de Estados Unidos también indicó que el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, había venido recientemente a verlo a la Casa Blanca. Durante una conferencia telefónica con analistas, este último dijo que “muy confiado” en validación por parte de las autoridades de competencia.