



¿Francia tendrá un primer presupuesto para 2026? En una votación llena de incertidumbre, los diputados están llamados a hablar este martes 9 de diciembre sobre el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, una votación crucial que podría permitir al Primer Ministro, cuyo método ha sido cuestionado, respirar mientras la extrema derecha pone precio a su cabeza en caso de fracaso.





El viernes, la sección de ingresos fue adoptada gracias a varios compromisos (sobre el CSG o el abandono del aumento de las franquicias médicas, etc.), pero también gracias a los numerosos ausentes en el hemiciclo, en particular en las filas de la Agrupación Nacional. La adopción, este martes, de la parte dedicada a los gastos, con la suspensión de la emblemática reforma de las pensiones, y luego la votación de todo el texto prometen ser mucho más inciertas, dadas las divisiones incluso dentro de las filas de la frágil coalición gubernamental. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Suspensión de la reforma de las pensiones





Éste es el gran punto de este texto, el precio de la no censura del gobierno por parte de los socialistas: la Asamblea reintrodujo la emblemática suspensión de la reforma de las pensiones, que eleva gradualmente la edad legal de jubilación hasta los 64 años.





Leer también





El artículo suspende hasta enero de 2028 la progresión hacia los 64 años, así como el aumento del número de trimestres a cotizar. La generación nacida en 1964 saldría a los 62 años y 9 meses (como la anterior) en lugar de los 63 años previstos por la reforma. Y saldría con 170 trimestres de cotizaciones en lugar de 171. Salvo que haya una nueva reforma, entonces se reanudaría la aplicación de la reforma del Borne, con un trimestre de retraso.





• CSG sobre rentas de capital





Otro compromiso con el PS, sobre la contribución social generalizada (CSG), una de las fuentes de financiación de la protección social. Los socialistas obtuvieron una victoria en primera lectura con la adopción de un aumento del CSG que grava específicamente las rentas del capital, por ejemplo los dividendos (del 9,2% al 10,6%).





Pero ante la oposición de la derecha, que denuncia una medida que afecta “pequeños ahorradores”se adoptó una versión reducida en nueva lectura, mediante una enmienda gubernamental que obtuvo el apoyo del PS. Quedan excluidos del aumento el PEL (Plan de Ahorro para la Vivienda), los seguros de vida y los ingresos por alquileres, entre otros. La medida debería aportar 1.500 millones de euros.





• Deducción de contribuciones patronales sobre horas extras





La Asamblea adoptó una enmienda republicana que extiende a las empresas con más de 250 empleados una deducción global de las contribuciones patronales sobre las horas extraordinarias. El costo seria “menos de 150 millones de euros”según la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin.





Leer también





• Sobretasa a las mutuas de seguros





El plan del Gobierno prevé una fiscalidad excepcional del seguro médico complementario, por valor de mil millones de euros.





La medida fue rechazada en primera lectura por los diputados, pero finalmente la aprobaron en nueva lectura. Los socialistas decidieron apoyarlo, tras la adopción de enmiendas destinadas a garantizar que este impuesto no se repercutiera en los asegurados, sin convencer al resto de la izquierda.





• Licencia por nacimiento para los padres





Este nuevo permiso, anunciado por Emmanuel Macron en enero de 2024 con vistas a “rearme demográfico” ante la caída de la natalidad, tendrá una duración de uno o dos meses, a elección del trabajador, y podrá dividirse en dos períodos de un mes. El importe de la compensación se fijará por decreto, pero el Gobierno ha indicado que será del 70% del salario neto en el primer mes y del 60% en el segundo. La división se defiende como garantía de flexibilidad para animar a los padres a aceptarla, en particular a los padres.





Leer también





La Asamblea Nacional restableció en la noche del viernes al sábado 6 de diciembre la creación del permiso por nacimiento a partir del 1 de enero de 2026, revirtiendo la versión del Senado que preveía la entrada en vigor en 2027.





• Creación de una red “France Santé”





Sébastien Lecornu anunció la puesta en marcha de estos centros France Santé durante su primer viaje como jefe de gobierno. En particular, la red debe basarse en estructuras ya existentes, como centros de salud (donde trabajan médicos asalariados) o centros de salud (médicos liberales). Estas estructuras podrían recibir la etiqueta “Francia Salud”así como un precio fijo que ronda los 50.000 euros, si respetan las especificaciones “muy flexible”afirmó la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist.





Entre estos criterios: apertura al menos cinco días a la semana, sin franquicias y la posibilidad de concertar una cita en un plazo de 48 horas si el estado de salud del paciente lo requiere.





Los diputados retomaron el viernes 5 de diciembre la creación de esta red que el Senado había abolido al denunciar que era un cascarón vacío.





• Aumento del presupuesto hospitalario





El gobierno propuso una enmienda final para aumentar el objetivo de gasto en seguros de salud (Ondam). Adoptado en sesión, indica el nivel de gasto que no debe superarse en términos de asistencia comunitaria y hospitalización prestadas en establecimientos públicos o privados, pero también en centros médico-sociales. El incremento es del 3%, frente al 2% previsto inicialmente.





• Aumento de un fondo dedicado a la salud en el extranjero





El Gobierno propuso una enmienda a favor de los Territorios de Ultramar, adoptada por la Asamblea, para añadir 100 millones de euros al Fondo de Intervención Regional (FIR) dedicado a la salud. Estos fondos adicionales serán “dedicados a financiar acciones médicas” en el extranjero, para ” respuesta “ a “desigualdades en salud”que representa “un aumento del 40% en el apoyo a los territorios de ultramar”argumentó Sébastien Lecornu el lunes.