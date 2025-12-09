Al menos 75 muertos y 250 desaparecidos, el incendio de un edificio más mortífero en décadas





Al menos 128 personas murieron el miércoles en un incendio en un complejo residencial de rascacielos en Hong Kong. Este viernes 28 de noviembre, cientos de bomberos movilizados pusieron fin a sus operaciones de extinción de incendios. El presidente chino Xi Jinping expresó sus condolencias a las víctimas, al igual que el Papa León “su solidaridad espiritual con todos los que sufren”, “especialmente las familias heridas y afligidas”.









• ¿Dónde está el fuego?





El incendio se produjo el miércoles 26 de noviembre, poco antes de las ocho de la mañana, hora de París, en un complejo de ocho torres de una treintena de pisos llamado Wang Fuk Court, situado en el distrito de Tai Po, al norte de la ciudad. Según las autoridades, el incendio se propagó rápidamente a siete de las ocho torres de este complejo que data de 1983, que comprende 1.984 viviendas y que actualmente se encuentra en proceso de renovación. Se activó el nivel de alerta 5, el más alto, y los bomberos intentaron toda la noche del miércoles contener el incendio.





• ¿Cuáles son las causas de este incendio?





Las causas del incendio, que aparentemente se propagó a través de andamios de bambú, aún no se han determinado con precisión. El uso de materiales sintéticos fácilmente inflamables también pudo haber acelerado la propagación del incendio. Desde el punto de vista meteorológico, los vientos de unos 14 km/h también avivaron el fuego y facilitaron su propagación de un edificio a otro.





“Uno de los edificios se incendió, las llamas se extendieron a otros dos bloques en menos de 15 minutos”dice una señora de 77 años llamada Mui. “Sucedió muy rápido. Todo estaba rojo. Me estremezco sólo de pensarlo”..





En una conferencia de prensa, el número dos del gobierno de Hong Kong, Eric Chan, declaró que estaba “imperativo acelerar la transición completa a los andamios metálicos”. El departamento de trabajo de Hong Kong dijo en un comunicado que el contratista había recibido varios recordatorios por escrito en el pasado sobre las normas de prevención de incendios. Sin embargo, el comunicado de prensa no dice claramente que el contratista haya tenido la culpa en este tema.





• ¿Cuál es el resultado?





El último informe arroja al menos 128 muertos y 79 heridos. Decenas de personas siguen desaparecidas, afirmó el viernes el jefe de seguridad, Chris Tang. Un informe anterior informó de al menos 94 muertes.





De las 128 personas que murieron, 89 aún no están identificadas, dijo Chris Tang. Entre los muertos se encontraba un bombero de 37 años. Entre los muertos también se encuentran dos trabajadores domésticos indonesios, según informó su consulado.





Entre los hospitalizados, 12 se encuentran en estado crítico, 29 en estado grave y 17 estables, según informaron las autoridades la noche del jueves.





Las intervenciones de emergencia han movilizado hasta el momento a más de 1.200 personas, más de 200 camiones de bomberos y unas 100 ambulancias, según un recuento oficial.





• Una investigación abierta





“Dado el inmenso impacto en la opinión pública, se ha creado un grupo de trabajo para iniciar una investigación en profundidad sobre posibles actos de corrupción en el importante proyecto de renovación del tribunal Wang Fuk en Tai Po”dijo en un comunicado la comisión independiente anticorrupción de Hong Kong.





La policía anunció que había arrestado a tres hombres bajo sospecha de “negligencia grave”tras el hallazgo de materiales inflamables abandonados durante las obras. No está claro el nivel exacto de su participación en el inicio del incendio. Es probable que sean acusados ​​de homicidio involuntario.





Las fachadas de las torres estaban cubiertas con andamios de bambú, como es tradicional en Hong Kong, y envueltas en redes y láminas de plástico. La policía sospecha que muchos de estos materiales no cumplían con las normas de seguridad contra incendios.





John Lee también anunció una inspección de todos los proyectos de renovación importantes en la ciudad.