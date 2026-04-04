Trump critica a París por haber cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses, Francia se muestra escéptica

Publicado el 31 de marzo de 2026 a las 20:55 horas, actualizado el 31 de marzo de 2026 a las 8:57 p.m. Lectura: 1 min.

Donald Trump juzgó este martes 31 de marzo que Francia se había mostrado “ muy poco cooperativo » en la guerra contra Irán. Y criticó a París por haber prohibido los vuelos sobre su territorio por “ Aviones con destino a Israel cargados con equipo militar. », sin que sepamos realmente a qué se refería. “Francia ha sido MUY POCO COOPERATIVA con respecto al “carnicero iraní” que fue eliminado con éxito”escribió hoy el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Si Francia impide en ocasiones el sobrevuelo de aviones que transportan armas a Israel, estas decisiones se toman caso por caso y forman parte de una práctica vigente mucho antes de la guerra actual. Los envíos de armas a este país están sujetos a una vigilancia especial debido al riesgo de que sean utilizadas en operaciones criticadas por la comunidad internacional, particularmente en los territorios palestinos.

Por tanto, los reproches sorprendieron a París, que se apresuró a responder de inmediato. “Confirmamos esta decisión que es coherente con la posición francesa desde el inicio de este conflicto”declaró el Elíseo a la prensa en respuesta a un mensaje del presidente en las redes sociales. “Francia no ha cambiado su posición desde el primer día”añadió la presidencia francesa. “Nos sorprende este tuit” de Donald Trump, volvió a decir.

París no había anunciado oficial ni públicamente la prohibición de los vuelos sobre su territorio de los aviones estadounidenses implicados en el conflicto, como sí hizo España.

Sobre todo porque Francia autorizó a principios de marzo a Estados Unidos a aterrizar aviones cisterna en su base sureña de Istres, tras obtener la garantía de que no participarían en las operaciones llevadas a cabo en Irán.