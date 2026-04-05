¿Qué es la isla de Kharg, esa “piedra angular de la economía iraní” amenazada por Trump?

La isla iraní de Kharg, que ya fue objetivo de ataques estadounidenses a mediados de marzo, que alberga un yacimiento petrolero iraní clave en el Golfo Pérsico, está una vez más en el centro de las tensiones en Medio Oriente.

Donald Trump amenazó este lunes 30 de marzo con “aniquilarlo”si no se reabriera el estrecho de Ormuz y si las conversaciones con Teherán, que califica de “grave”no tuvo éxito ” rápidamente “. En su red Truth Social, escribió: “Concluiremos nuestra encantadora estancia en Irán haciendo estallar y aniquilando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla Kharg (¡y tal vez todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente hemos decidido no tocar todavía”. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” vuelve a la situación de este yacimiento petrolífero esencial para Irán, situado a casi 500 kilómetros al norte del estrecho de Ormuz.

Durante varias semanas, los ataques iraníes han paralizado el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz –a través del cual normalmente transita una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo– y han afectado la infraestructura petrolera de otros Estados del Golfo.

La isla de Kharg se encuentra a casi 500 kilómetros al norte del estrecho, en el Golfo Pérsico. A mediados de marzo, fue el objetivo de ataques estadounidenses, lo suficientemente fuertes como para que el presidente Donald Trump anunciara posteriormente que habían “completamente destruido” objetivos militares en Kharg. Sin embargo, agregó en su red Social La Verdad: “Elegí no destruir la infraestructura petrolera de la isla. » Mientras amenaza con hacerlo “¿Debería Irán, o cualquier otra persona, hacer algo para impedir el paso libre y seguro? Barcos en el Estrecho de Ormuz. “.

Hasta la fecha, ninguna infraestructura petrolera en la isla ha resultado dañada, según la agencia de noticias iraní Fars, que registró 15 ataques contra “defensas del ejército, base naval de Joshan, torre de control del aeropuerto y hangar de helicópteros de Continental Shelf Oil Company”.

En una entrevista en el canal estadounidense MSNow, el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, destacó que los ataques estadounidenses contra la isla de Kharg se llevaron a cabo utilizando cohetes de corto alcance lanzados desde dos lugares ubicados en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los cuales estaba cerca de Dubai. “Están utilizando el territorio de nuestros vecinos para atacarnos con este tipo de cohetes, lo cual es completamente inaceptable”dijo, enfatizando que él era “muy peligroso” lanzar tales cohetes desde zonas densamente pobladas.

Kharg se encuentra en el norte del Golfo, aproximadamente a 30 kilómetros de la costa. Esta franja de tierra cubierta de maleza, aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, alberga la terminal de exportación de petróleo crudo más grande de Irán, que suministra alrededor del 90% de sus exportaciones de crudo, según un memorando reciente del banco estadounidense JP Morgan.

Si Kharg experimentó un fuerte desarrollo durante el auge petrolero de Irán en las décadas de 1960 y 1970, fue porque gran parte de la costa era demasiado poco profunda para albergar superpetroleros, a diferencia de la isla.

Desde entonces, Irán ha tratado de diversificar sus capacidades de exportación abriendo la terminal sur de Jask en el Golfo de Omán en 2021, fuera del cuello de botella del Estrecho de Ormuz. Pero Kharg permanece “una piedra angular de la economía iraní y una importante fuente de ingresos para la Guardia Revolucionaria”subraya JP Morgan, refiriéndose al ejército ideológico de la República Islámica.

El New York Times explica que los oleoductos conectados a yacimientos de petróleo y gas conducen a Kharg, donde también se encuentran instalaciones de almacenamiento. El diario americano precisa que la isla cuenta con tres yacimientos petrolíferos principales, incluido el más grande del país. La isla puede almacenar hasta 30 millones de barriles, de los cuales actualmente hay 18 millones, según Franceinfo, que cita a la empresa de análisis del flujo de materias primas Kpler, que precisa que China es el importador mayoritario.

En los últimos días, los medios estadounidenses, incluido el Washington Post, han informado sobre intensas especulaciones de que las fuerzas terrestres estadounidenses podrían estar preparándose para su despliegue, particularmente en Kharg. Pero cualquier operación dirigida a este territorio tendría repercusiones inmediatas, advierten los expertos.

Una nota de la consultora Vortexa descubierta por “Libération” analiza las consecuencias en caso de ataques masivos en la isla. “Sin precedentes desde la Guerra del Golfo”. “Un ataque directo a la infraestructura de carga de la isla Kharg, combinado con un conflicto prolongado que impida las operaciones de reparación, reduciría el suministro mundial entre 1,5 y 2 millones de barriles por día durante tres a seis meses o más”. ahí está detallado. “Liberación” especifica que Irán proporciona el 4,5% del suministro mundial de petróleo. Oro “un ataque directo detendría inmediatamente la mayoría de las exportaciones de petróleo crudo iraní”, explica también JP Morgan en su nota.

La posibilidad de que Estados Unidos tome el control de la isla se discute en Washington desde la crisis de los rehenes de 1979, año de la fundación de la República Islámica. Según el experto Farzin Nadimi, Washington podría intentar apoderarse de Kharg cuando terminen las hostilidades. Pero sería “muy difícil” llevar a cabo una operación militar en esta isla enteramente cubierta de infraestructuras petroleras, oleoductos y depósitos, según él.

Irán –el cuarto mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)– advirtió después de los ataques de Estados Unidos que cualquier ataque a su infraestructura encontraría una respuesta. “ojo por ojo”. “Irán responderá a cualquier ataque a sus instalaciones energéticas”advirtió el jefe de su diplomacia, Abbas Araghchi. “Si las instalaciones iraníes fueron atacadas, nuestras fuerzas atacarán las instalaciones de empresas estadounidenses en la región o empresas en las que Estados Unidos tenga intereses”añadió cuando la guerra entró en su tercera semana el sábado.